ซีพีออลล์ หนุน SME ไทย เสิร์ฟ “3 ของหวาน” คลายร้อน ต่อยอดวัตถุดิบเกษตร

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ชวนเติมความสดชื่น ผ่านแคมเปญ “เติมความสดชื่นคลายร้อนกับ SME” คัดสรรเมนูของหวานและขนมไทยสไตล์ร่วมสมัยจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่หยิบวัตถุดิบเกษตรไทย อย่าง มะพร้าว สาคู ลูกตาล และผลไม้ตามฤดูกาล มาต่อยอดเป็นเมนูหวานเย็นทานง่าย สดชื่น และเข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่
นอกจากจะช่วยสืบสานเสน่ห์ของขนมไทยจากชุมชนแล้ว แคมเปญนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญ ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยเข้าถึงตลาดสมัยใหม่ ผ่านการพัฒนาสินค้าร่วมกันตั้งแต่การยกระดับมาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม กลายเป็นเมนูขนมไทยเสิร์ฟเย็นที่ทั้งอร่อย สดชื่น และยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยในทุกคำ
โดยในครั้งนี้ได้คัดสรร 3 เมนูขนมไทยเสิร์ฟเย็นไฮไลท์จาก SME มาชวนสายหวานเติมความสดชื่นคลายร้อน ดังนี้
1. วุ้นมะพร้าวในน้ำบ๊วย แม่ละมาย
ของหวานสายสดชื่นที่เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราอย่าง “วุ้นมะพร้าวในน้ำบ๊วย” จากแบรนด์ แม่ละมาย มาในแบบถ้วยพร้อมทาน ในราคา 17 บาท ตัววุ้นมะพร้าวแช่อยู่ในน้ำบ๊วยที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติออกหวานอมเปรี้ยวกำลังดี ช่วยตัดความเลี่ยนแถมเพิ่มความสดชื่นได้ทันทีตั้งแต่คำแรกที่ชิม เมื่อเคี้ยวจะได้สัมผัสความนุ่มเด้งของวุ้นมะพร้าวสลับกับความฉ่ำของวุ้นน้ำบ๊วยและน้ำบ๊วยได้ทั้งรสเปรี้ยวและหวาน ความพิเศษคือเนื้อวุ้นมะพร้าวที่แปรรูปมาจากมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆ ให้ความรู้สึกคล้ายกับเครื่องดื่มเย็นๆ แต่มีเนื้อให้เคี้ยวเพลิน และเพิ่มความอร่อยด้วยวุ้นบ๊วย หอมกลิ่นบ๊วย เรียกว่าถ้วยนี้ไม่ได้แค่คลายร้อนเท่านั้น แต่ยังเติมความสดชื่น ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ และช่วยรีเฟรชร่างกายได้ในวันอากาศร้อนๆ
2. สาคูลูกตาล
เติมความสดชื่นแบบไทยๆ กับ “สาคูลูกตาล” เมนูของหวานที่ผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้าน สะท้อนความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี อย่าง “เม็ดสาคู” เนื้อนุ่มหนึบ และ “ลูกตาลอ่อน” เนื้อเด้งหอมหวาน ให้รสชาติละมุน กลมกล่อม และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เสิร์ฟในถ้วยพร้อมทาน ด้วยราคาเข้าถึงง่ายเพียง 20 บาท นับว่าเป็นความเรียบง่ายของวัตถุดิบไทยๆ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่สะดวก จะทานที่บ้าน ที่ทำงานหรือที่ไหน ก็ยังคงความอร่อยแบบไทยแท้ไว้อย่างครบถ้วน
3. ฟรุตสลัดลอยแก้ว จริงใจ
เมนูลอยแก้ว ถือเป็นของหวานไทยช่วยคลายร้อนได้ดี มีรากมาจากภูมิปัญญา เน้นใช้วัตถุดิบผลไม้ไทยที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น กินง่าย หาทานได้ทั่วไป และล่าสุดถูกพัฒนาเป็นเมนูของหวานเสิร์ฟเย็นในชื่อเมนู “ฟรุตสลัดลอยแก้ว” จากแบรนด์จริงใจ ที่ฉีกความอร่อยใหม่ด้วยวัตถุดิบที่ทานง่าย ได้ทุกวัย ประกอบด้วย ส้มแมนดารินเชื่อม วุ้นมะพร้าว ที่ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวสดชื่น มาพร้อม บุกรูปหัวใจ มาเพิ่มความอร่อยใหม่เนื้อสัมผัสให้เคี้ยวสนุกขึ้น เสิร์ฟมาในถ้วยพร้อมทาน เติมความสดชื่นได้ระหว่างวัน ในราคา 20 บาท นับเป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่ที่อยากทานของหวานเบาๆ แต่ยังคงความอร่อยได้อย่างลงตัว
