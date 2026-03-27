Trendy Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักเจาะชุมชนขนาดเล็ก มัดใจนักลงทุนด้วยราคาหนีแข่งขันในเมืองหลัก สู่ เมืองรอง

การลงสนามในธุรกิจร้านสะดวกซัก เวลานี้ ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีรายใหม่เกิดขึ้นเยอะมาก ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การเอาตัวรอด ก็คงจะต้องหนีไปตลาดต่างจังหวัด หรือไม่ ลดขนาดให้เล็กลงเพื่อการลงทุนง่ายขึ้น ต่อไปภาพร้านแฟรนไชส์สะดวกซักหรูที่เห็นในตัวเมืองก็จะไปปรากฎ ตามเมืองเล็กในต่างจังหวัด มากขึ้นก็เป็นได้
นายนิมิต ตั้งวรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด ผู้พัฒนาแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักแบรนด์ Trendy Wash เปิดเผยว่า ทิศทางขององค์กรในระยะต่อไป ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจำหน่ายเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ แต่ให้ความสำคัญกับการเป็น “พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ” ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเริ่มต้นและเติบโตได้อย่างมีระบบ
นายนิมิตร บอกว่า เราไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้ขายเครื่อง แต่คือผู้ช่วยนักลงทุนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน โดย Trendy Wash วางกลยุทธ์ในการพัฒนาโซลูชันบริการอัตโนมัติ (Automation Service) ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองและชุมชนขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมและครอบครัวขนาดเล็ก ผ่านระบบร้านสะดวกซักที่สามารถควบคุมและใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ
ด้วยจุดเริ่มต้นจากธุรกิจด้านระบบและเทคโนโลยี บริษัทได้นำความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาต่อยอดสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านแบบครบวงจร ทั้งในด้านการควบคุมเครื่อง การชำระเงิน และการบริหารหลังบ้าน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการจัดการ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดร้านสะดวกซักในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้บางพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ด้วยการขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดและเมืองรอง ซึ่งยังมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ และยังมีช่องว่างให้ธุรกิจเข้าไปพัฒนาได้
ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “ผู้นำด้านการบริการอัตโนมัติในชุมชนอย่างครบวงจร” Trendy Wash ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบ เทคโนโลยี และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ในระยะยาว
