“โมชิ โมชิ” แฟรนไชส์ทาโกะยากิ เจอผลกระทบลูกค้าแฟรนไชส์หาย เตรียมเปิดธุรกิจใหม่สอนทำอาหาร

ผลกระทบจากวิกฤต สร้างความเสียหายในวงกว้าง หลายผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้องปรับตัว รวมถึงแฟรนไชส์ อาหารรายนี้ โมชิ โมชิ ขายอาหารญี่ปุ่นทาโกะยากิ ลูกค้าแฟรนไชส์เลิกกิจการไปเยอะ หลังจากที่พยายามปรับตัวโดยนำเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบอื่นๆ มาขายในร้าน แต่ยังไม่เพียงพอ ล่าสุด เตรียมเปิดสอนทำอาหารไทย นักท่องเที่ยว และคนไทย ที่สนใจทำอาหาร ไทย และ ญี่ปุ่น
นางสาวอัณณ์ณิชา ฐิติภัทรสุพรรณ (คุณเกรส) เจ้าของบริษัท เกรซ มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัททำธุรกิจแฟรนไชส์ ทาโกะยากิ แบรนด์โมชิ โมชิ (Moshi Moshi) มาตั้งแต่ปี 2553 ตอนนี้ได้เพิ่มขายอาหารญี่ปุ่น ราเม็ง ทาโกะยากิ และเมนูอื่นๆ โดยมีร้านอยู่ที่เชียงใหม่
จุดเริ่มต้นที่มาทำร้านอาหารญี่ปุ่น มาจากครอบครัว ด้วยคุณปู่ เป็นคนญี่ปุ่น พี่ชายเป็นคนญี่ปุ่น และพี่ชายเค้ามาเป็นเชฟ อยู่ที่โรงงานผลิตซอสให้กับแบรนด์อาหารญี่ปุ่นในเมืองไทย ตนเองก็ได้เรียนรู้การทำอาหารญี่ปุ่นจากญาติๆ ก่อนจะมาเปิดร้านขายทาโกะยากิ และต่อยอดสู่การขายแฟรนไชส์ มาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ สภาพการทำตลาดเปลี่ยนไป ทำให้ลูกค้าแฟรนไชส์ของเราที่เคยมีอยู่กว่า 161 สาขา ก็มีปิดตัวไปจำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะ เหลือ อยู่ไม่กี่สาขา เราเองก็ปรับตัวโดยนอกจากขายทาโกะยากิ เราก็มีขายเมนูอื่นๆ ที่ร้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมนู ราเม็ง กุ้งเทมปุระ หรือ ข้าวหน้าต่างๆ ซึ่งเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นครัวร้อน มาขายในร้าน หรือ ถ้าใครสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์ เมนูอื่นๆ เราพร้อมที่จะขายเช่นกัน
คุณเกรส เล่าว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ ทำให้ตลาดยิ่งเงียบเข้าไปอีก ยิ่งกว่า ในช่วงโควิดเสียอีก ไม่ใช่แค่สภาพเศรษฐกิจแย่ แต่ข้าวของเครื่องใช้มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกอย่าง ยอดขายลดลงมาก ถ้าจะอยู่รอดได้ นอกจากจะประคับประคองกิจการเดินไปได้ แบบไม่ติดลบแล้ว ยังต้องหาช่องทางสร้างรายได้รูปแบบอื่นๆ
โดยล่าสุดต้องหันมาทำประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักเรามากขึ้น ตอนนี้ ทำได้แค่ซื้อแอดที่หน้าเพจเฟสบุ๊ก เพราะทีผ่านมาที่เราโตขึ้นมาได้ มาจากเราได้ออกสื่อ ทั้งสื่อ ทีวี สื่อออนไลน์ ต่างๆ หลายสื่อ ทำให้เราเติบโตมา ครั้งนี้ การทำสื่อเปลี่ยนไปแค่ซื้อแอดไม่เพียงพอ เราต้องมีการทำคอนเทนต์ ต้องการใช้ระบบAI ซึ่งเราเองก็ยังไม่เก่ง ก็ต้องค่อยทำกันไป
คุณเกรส บอกว่า อย่างไรก็ดี การปรับตัวในอนาคต ที่ต้องการจะทำในช่วงนี้ คือ อยากจะเปิดคอร์สสอนการทำอาหารไทยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ต่างชาติ สนใจจะเรียนการทำอาหารไทย หรือ คนไทยที่สนใจอยากจะเรียนการทำอาหารญี่ปุ่น เราก็เปิดสอนเช่นกัน น่าจะสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง ส่วนแฟรนไชส์ ทาโกะยากิ โมชิ โมชิ ก็ยังเปิดขายตามปกติ ลูกค้าก็สามารถทักมาถามรายละเอียดกันได้
โทร. 09-9269-9144