เฮลธ์ ดิดิ ถ่ายทอดประสบการณ์ การเป็นแม่ค้าออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มชื่อดัง

วณีรัตน์ อัศวชัยสุวิกรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลธ์ดิดิ จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจการขายสินค้าด้านสุขภาพและความงาม ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างแพลตฟอร์ม Shopee Lazada มามากกว่า 10 ปี เริ่มขายมาในตั้งแต่ เริ่มมีแพลตฟอร์ม ดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่นำมาขายเริ่มจากการรับจากแบรนด์อื่นๆ มาขายก่อน เป็นสินค้าในหมวดสุขภาพ และความงาม ในกลุ่มเวชสำอาง ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี แต่ปัญหาคือ มีคู่แข่งคนอื่นๆ ก็ขายเหมือนกับเราและเกิดการตัดราคากัน จึงมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้น เราควรจะมีแบรนด์ของเราเอง เพื่อจะสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้มากขึ้น ปัจจุบันจึงมีการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของเราเอง
สำหรับการขายผ่านแพลตฟอร์มมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ การแข่งขันมีสูงมากในปัจจุบัน การขายผ่านแพลตฟอร์มจะต้องอาศัยการร่วมแคมเปญต่างๆจากแพลทฟอร์ม และปฎิบัติตามกฎต่างๆของแพลทฟอร์ม สินค้าจะขายได้ดีในช่วงแคมเปญ เพราะลูกค้ากลุ่มนึงจะซื้อในช่วงแคมเปญ และมีการใช้คูปองส่วนลดต่างๆ โดยเดือนหนึ่ง แต่ละแพลตฟอร์มจะจัดแคมเปญ 1-3 ครั้ง ซึ่งในช่วงนั้น ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าจากช่วงปกติ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของทางบริษัทเองพบว่า ในช่วงแคมเปญ ยอดขายจะมาจากลูกค้าประจำ 70 เปอร์เซ็นต์ มีลูกค้าใหม่ 30 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ สินค้าสุขภาพและความงามในแพลตฟอร์มออนไลน์ การแข่งขันสูงมีทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ แต่อาศัยลูกค้าประจำที่เคยซื้อ และชื่นชอบ และมั่นใจในคุณภาพสินค้ากลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการที่สินค้าของเราเป็นเวชสำอางเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่าย ข้อดีคือลูกค้ากลุ่มนี้พอใช้สินค้าแล้ว หากไม่มีอาการแพ้ ระคายเคือง และชื่นชอบในเนื้อผลิตภัณฑ์จะไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น
ถ้าถามว่าการขายออนไลน์ เป็นอย่างไร เมื่อเที่ยบกับในอดีต ทาง คุณวณีรัตน์ บอกว่า ยอดขายและกำไรไม่เหมือน ตอนเริ่มต้นใหม่ เพราะการแข่งขันสูง และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็ยังพอไปได้ เพราะลูกค้าชอบซื้อของถูก ก็เลยเลือกซื้อออนไลน์ เพราะจะได้ร่วมแคมเปญ และซื้อสินค้าในราคาพิเศษ และในปัจจุบันนี้การขายสินค้าออนไลน์นั้นอีกปัจจัย ที่มีความสำคัญมาก คือการมีอินฟลูเอนเซอร์ช่วยรีวิว/แนะนำสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวผ่านสื่อ social ต่างๆ เป็นคลิปวีดีโอ หรือการ live สด เพื่อตอบคำถามผู้บริโภคได้ทันทีเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ทันที
อีกปัจจัยที่พึงระวังในการขายสินค้าออนไลน์คือ การขายผ่านแพลตฟอร์มมาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ จะต้องคำนวนค่าใช้จ่ายแฝงให้ครบ เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายจะมีต้นทุนที่เห็นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า การแพ็คสินค้า ค่าแรงงาน ค่าจัดเก็บสินค้า ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าภาษีและการดำเนินงานต่างๆแล้ว ยังต้องเผื่อการเสียหายระหว่างการจัดส่ง การตีคืนสินค้า หรือปัญหาต่างๆระหว่างทางอีก และกรณีการขายสินค้าที่พึ่งพาแพลทฟอร์มเป็นหลัก ยังต้องเผื่อเรื่องค่าธรรมเนียมที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี และต้องให้ความร่วมมือการปฎิบัติตามกฎต่างๆ หากเกิดเหตุใดๆเกิดขึ้นทางแพลทฟอร์มอาจระงับการขายชั่วคราวได้