(ชมคลิป) “แสงสุวรรณรถไฟฟ้า” ติดตั้งระบบโซล่าร์ฯบนสามล้อไฟฟ้า ตอบโจทย์พ่อค้า แม่ค้า รับมือค่าไฟแพง น้ำมันขาด

ในช่วงนี้ หลายคนอยู่ในห่วงเวลาแห่งความกังวล น้ำมันจะมีเติมไหม ค่าไฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ จะมีเงินจ่ายค่าไฟไหม ข้าวของราคาแพงไปหมด ในขณะที่เงินก็หายากมากขึ้น เห็นคนตกงานเพิ่มมากขึ้น จากสินค้าที่ขายไม่ได้ เพราะทุกคนรัดเข็มขัด ทำให้โรงงานผู้ผลิตต้องปิดกิจการ ในวิกฤต ก็ยังมีโอกาสให้กับ ผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวสู้กับวิกฤต
หจก. แสงสุวรรณรถไฟฟ้า ผู้ผลิตรถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พลิกวิกฤตพลังงานราคาแพง โดยนำรถสามล้อไฟฟ้านำเข้าจากประเทศจีน มาติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าไฟฟ้าบ้าน ที่กำลังจะปรับราคาเพิ่มขึ้น ในเร็วๆนี้ โดยหันมาใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์แทน โดนใจ พ่อค้า แม่ค้า รถฟู้ดส์ทรัค เป็นอย่างมาก เพราะจอดขายที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องพึ่งไฟบ้าน ไม่ต้องพึ่งน้ำมัน
วิกฤตเป็นโอกาสอีกครั้ง แสงสุวรรณการไฟฟ้า
บริการติดแผงโซลาร์ฯ บนรถสามล้อ
นางสาวธัญพร จ๋วนพานิช (คุณแมว) เจ้าของ หจก. แสงสุวรรณรถไฟฟ้า เล่าว่า ตนเองได้มาอยู่ในวงการรถไฟฟ้า จากเคยไปทำงานที่บริษัทนำเข้ารถไฟฟ้าจากประเทศจีน ทำให้มีความรู้เรื่องของรถไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่ง และพอวันหนึ่งตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มาเปิด “แสงสุวรรณรถไฟฟ้า” ตั้งแต่ปี 2562 รวมถึงตอนนี้ ผ่านมา 6-7 ปี
ส่วนที่มาของ การนำแผงโซล่าร์เซลล์มาติดกับรถสามล้อไฟฟ้า มาจากในช่วงหลังๆ เริ่มมีคนหันมาขายรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าจากจีนเยอะขึ้น เราก็ต้องปรับตัวด้วยการหาจุดขายที่แตกต่าง โดยคิดว่าโซลาร์เซลล์กับรถไฟฟ้า ไปในทางเดียวกัน เป็นพลังงานทางเลือก เราก็เลยได้ส่งพนักงานที่ร้านไปอบรมการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำมาปรับใช้กับรถสามล้อไฟฟ้า ที่ทางร้านจัดจำหน่ายอยู่ ซึ่งการติดตั้งแผงโซลาร์ ฯ ของทางร้านทำมานานกว่า 2-3 ปี มีลูกค้าให้ความสนใจรถสามล้อไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
รับมือค่าไฟแพง น้ำมันหมด รีสอร์ตที่พัก แม่ค้า
หันมาใช้บริการติดแผงโซลาร์ฯ บนรถ
โดยในช่วงที่ผ่านมา มีลูกค้าให้ความสนใจ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องออกไปขายของ และไม่สามารถหาที่ชาร์ตไฟได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้รถเดินทางไปในพื้นที่ไกล และหาที่ชาร์ตไฟไม่ได้ และกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ ฯ กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขายของ โดยไม่ต้องไปหาไฟ สามารถจะไปจอดรถขายที่ไหนก็ได้ ส่วนลูกค้าที่ให้ความสนใจ และให้ทางร้านไปติดตั้งโซลาร์ ฯ อีกกลุ่ม จะเป็นรถกอล์ฟ ที่ใช้ในโรงแรม สนามกอล์ฟ หรือ สถานศึกษา และยังมีลูกค้าที่ซื้อสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเราไปปรับใช้เป็นรถสองแถว รับ-ส่ง คน ก็มีเช่นกัน
นางสาวธัญพร พูดถึงสถานการณ์ น้ำมัน ที่ขาดตลาดว่า สถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้คนต่างจังหวัดตื่นตระหนก กับเหตุการณ์นี้ กันมาก ซึ่งเอื้อประโยชน์กับร้านของเรา ช่วงนี้ มีลูกค้าให้หลายคนให้ความสนใจ และเข้ามาดูรถสามล้อไฟฟ้า และรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้ากัน เพื่อนำไปใช้แทนรถน้ำมัน โดยเฉพาะลูกค้ารีสอร์ต โรงแรม ที่ให้ทางร้านไปติดตั้งแผงโซลาร์ฯ กับรถกอล์ฟ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า หลังมีข่าวว่าจะมีการปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในเร็วๆ นี้
แผงโซลาร์เซลล์ยังคงราคาเดิม ไม่เพิ่มมีแต่จะลด
สำหรับรถสามล้อติดแผงโซลาร์เซลล์ ของทางร้านไม่ได้มีการปรับราคาในช่วงนี้ ยังคงขายในราคาเดิม เพราะต้นทางไม่ได้มีการปรับราคา ในส่วนของแผงโซลาร์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีการปรับราคาลงมาบ้าง ราคาไม่ได้สูงเหมือนในอดีต เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ คนที่ต้องใช้รถในการออกไปทำมาหากิน เลือกที่จะใช้รถสามล้อไฟฟ้า แทนรถน้ำมัน และทางร้านเรามีบริการหลังการขาย เราก็ดูแลให้ตลอด ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในพื้นที่ไหน ซึ่งเป็นจุดขายที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและบอกต่อ เพราะเราเองก็ไม่ได้ขายแค่หน้าร้าน เรามีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ไปในหลายๆ จังหวัดด้วย
โดยราคาเริ่มต้นของรถสามล้อไฟฟ้า ติดแผงโซลาร์เซลล์ เริ่มต้นที่ 39,900 บาท ซึ่งราคาขึ้นอยู๋กับจำนวนแผงโซลาร์ฯ และกำลังไฟ รวมถึงราคารถสามล้อด้วย นอกจากนี้ ทางร้านยังมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตลิเทียม สำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องการติดไฟ หรือ การเกิดไฟไหม้ เพราะแบตเตอรี่ที่เป็นลิเทียมจะไม่ติดไฟตัดปัญหาเรื่องการเกิดไฟไหม้ระหว่างการชาร์ตได้ โดยราคาแบตลิเทียม ราคาสูงกว่า แบตเตอรี่ตะกั่ว อยู่ประมาณ 3-4 พันบาท
ประเทศไทยแดดแรง เหมาะกับการติดโซลาร์ ฯ
ทางรอด ผปก.ในช่วงขาดแคลนพลังงาน
ธัญพร กล่าวว่า “ที่ผ่านมาปัญหาของรถไฟฟ้า คือ สามารถขับขี่ได้ไม่เกิน 40-50 กิโลเมตร ลูกค้าที่ต้องขับไกล อาจจะหาที่ชาร์ตไฟ ไม่ได้ หรือ เสียเวลาจะต้องมาชาร์ตไฟ ตัวระบบโซล่าเซลล์ นี้ช่วยแก้ปัญหานั้นได้ เพราะบ้านเราแดดแรง เหมาะกับการใช้ระบบโซล่าเซลล์ เพราะพลังงานจะถูกชาร์ตไปเรื่อยจากแสงแดดที่ร้อนแรงของประเทศไทยนำมากักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาชาร์ตไฟบ้าน ประหยัดค่าไฟบ้านไปได้ หรือ ถ้าฝนตกใช้โซล่าร์เซลล์ไม่ได้ สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบการชาร์ตไฟบ้านได้ เช่นกัน”
ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถสามล้อไฟฟ้า ที่ทางร้านแสงสุวรรณ นำเข้ามาจำหน่าย เป็นสินค้านำเข้ามาจากประเทศจีน มีหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือก เช่น แบรนด์ ไลอ้อน แบรนด์ซีต้า และแบรนด์ โซล็อต ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ไปจนถึง 40,000 บาท ส่วนราคารถสามล้อไฟฟ้า พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ช่วงที่หลายคนสนใจรถไฟฟ้า เพราะน้ำมันแพง และ ค่าไฟจ่อปรับขึ้นด้วย ทางร้านก็มีการจัดโปรโมชั่น เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการรถไปใช้ทำมาหากินตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ไม่อยากขายแพงช่วงนี้ เหมือนไปซ้ำเติมคนหาเช้ากินค่ำ
ในช่วงที่น้ำมันไม่มีให้เติมแบบนี้ แต่พ่อค้า แม่ค้าเค้าหยุดไม่ได้ ต้องออกไปทำมาหากิน ซึ่งมันไม่ใช่แค่น้ำมันแพง แต่น้ำมันไม่มี ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราก็อยากจะเป็นทางเลือกให้เค้าเหล่านั้นในเวลานี้ เราก็เลยไม่อยากจะไปขายราคาแพง เหมือนไปซ้ำเติมเค้าเหล่านั้น
คุณธัญพร บอกถึง ในส่วนการบริการหลังการขาย ทางร้านมีบริการหลังการขาย โดยรับประกันตัวสินค้าและระบบแผงโซล่าร์เซลล์ 2-3 ปี ซึ่งปกติในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ขายอยู่ทางร้านเรามีการรับประกันให้ 1 ปี โดยทางร้านก็ดูแลลูกค้าของเราตลอดเวลาเค้ามีปัญหาอะไร ทางร้านบริการให้ซึ่งเป็นจุดขายที่ลูกค้าชื่นชอบ และ เชื่อใจไว้วางใจซื้อรถจักรยานยนต์และสามล้อไฟฟ้ากับเรา พอเรามาเปิดให้บริการระบบโซลาร์เซลล์ หลายคนก็ให้ความสนใจและไว้วางใจที่จะติดตั้งระบบกับเรา
ติดต่อ Facebook : แสงสุวรรณรถไฟฟ้า
โทร. 09-3159-7541
