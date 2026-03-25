SME ไทยอยู่ในยุค “งานที่สอง” เป็นความจำเป็น “ระบบชำระเงินดิจิทัล” กลายเป็นตัวแปรสำคัญ ดันธุรกิจให้โต

ในเย็นวันธรรมดาทั่วไป เราเห็นพนักงานออฟฟิศรีบกลับบ้านเพื่ออบขนม ส่งดอกไม้ หรือไลฟ์ขายของ ขณะที่อีกหลายคนเปิดคาเฟ่เล็กเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ภาพเช่นนี้สะท้อนความจริงใหม่ของเศรษฐกิจไทย คนจำนวนมากไม่ได้พึ่งพาอาชีพเดียวอีกต่อไป และเมื่อ “งานที่สอง” ขยายตัวอย่างเงียบๆ แต่ทรงพลัง สิ่งที่ยกระดับจาก “รายได้เสริม” ให้กลายเป็น “ธุรกิจจริง” คือโครงสร้างพื้นฐานการรับชำระเงินดิจิทัล ที่พร้อมใช้งาน เข้าถึงง่าย และเชื่อมต่อได้ทุกช่องทาง
SME ไทย 3.18 ล้านราย: โครงสร้างหลักที่เกิดจากคนตัวเล็ก
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่าไทยมี SME ราว 3.18 ล้านราย คิดเป็น 99.6% ของธุรกิจทั้งหมด จ้างงานกว่า 12.7 ล้านคน หรือประมาณ 71% ของแรงงานทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจราว35% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนเพียง “จำนวนธุรกิจ” หากสะท้อน “โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก” ที่วันนี้โอบรับผู้ประกอบการหน้าใหม่จำนวนมาก โดยจำนวนไม่น้อยเริ่มจาก รายได้เสริมก่อนค่อยๆ สเกลขึ้นเป็นกิจการจริง
ควบคู่กันนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้ว่าธุรกิจจดทะเบียนใหม่ยังคงกระจุกในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม ค้าปลีกและธุรกิจออนไลน์กิจกรรมที่เริ่มต้นได้ด้วยเงินลงทุนไม่สูง และเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือครัวเรือน สิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างชำระเงิน หากรับเงินได้หลายรูปแบบ เข้าถึงลูกค้าได้หลายช่องทาง รายได้ก็ยืนระยะและขยายได้จริง
จากเงินสดสู่ดิจิทัล: “ช่องทางรับเงิน” ที่เปลี่ยนเป็น “ข้อได้เปรียบการแข่งขัน”
ในอดีตร้านเล็กจำนวนมากพึ่งเงินสด ทำให้พลาดลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตและนักท่องเที่ยว รวมถึง ไม่สะดวกต่อการขายข้ามแพลตฟอร์ม แต่วันนี้ PromptPay และ QR Payment เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่จุดรับชำระดิจิทัลกระจายตัวทั่วประเทศ จากร้านริมทางถึงหน้าร้านออนไลน์สำคัญกว่านั้น การรับชำระแบบดิจิทัลไม่ใช่แค่ “สะดวกขึ้น” สำหรับลูกค้า แต่ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ผ่านข้อมูลการขายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มยอดขายในแต่ละช่วงเวลา กลุ่มลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำหรือสินค้าที่ได้รับความนิยมในโอกาสต่างๆข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ร้านค้าสามารถวางแผนการขายและกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับลูกค้าได้ตรงความต้องการ จัดการสต็อกและกระแสเงินสดได้แม่นยำขึ้น จากเดิมที่เน้นเพียงการขายในแต่ละวัน สู่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และต่อยอดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โครงสร้างชำระเงิน คือทางด่วนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
เมื่ออีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซกำลังกลายเป็นช่องทางหลักของการซื้อขาย ระบบรับชำระที่รับได้ทั้งบัตรเครดิตและ QR ใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และพร้อมรองรับ ระบบชำระเงินระหว่างประเทศผ่านการสแกน QR Code (Crossborder QR) สำหรับนักท่องเที่ยว จึงกลายเป็น “ทางด่วน” ให้คนตัวเล็กเข้าถึงลูกค้าที่กว้างกว่าเดิมทันที โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ราคาแพง
ตัวอย่างคือโซลูชัน “KTC Merchant” ที่ออกแบบมาเพื่อร้านค้า SME และผู้ประกอบการรายย่อย รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Visa, Mastercard) Thai QR พร้อมเพย์และ QR Crossborder สำหรับลูกค้าต่างชาติ ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนได้ง่าย มีมาตรฐานความปลอดภัยสากล ค่าธรรมเนียมเข้าถึงได้ และบริการดูแลร้านค้า 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มรับเงินดิจิทัลได้ทันที ลดงานหลังบ้าน และแปลงทุกยอดขายให้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ธุรกิจระบบชำระเงินที่ดีไม่เพียง “ปิดการขาย” แต่ “เปิดประตู” สู่ข้อมูลการเงินที่ช่วยให้ธุรกิจวางแผน เติบโต และเข้าถึงโอกาสใหม่ได้รวดเร็วขึ้น
งานที่สองคือธุรกิจจริง: พลังใหม่ของเศรษฐกิจไทย
เมื่อเส้นแบ่งระหว่าง “งานประจำ” กับ “ธุรกิจส่วนตัว” จางลง โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยยิ่งต้องการรางใหม่ที่ให้คนตัวเล็กวิ่งได้เร็วขึ้น และรางนั้นคือระบบรับชำระเงินดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย เชื่อมต่อทุกช่องทาง ตั้งแต่หน้าร้านในชุมชน สู่หน้าจอมือถือ และหน้าร้านออนไลน์
สุดท้ายแล้ว ความสามารถในการรับเงิน ที่ยืดหยุ่นและโปร่งใส คือข้อแตกต่างระหว่าง “รายได้เสริมที่ไม่แน่นอน” กับ “ธุรกิจที่เติบโตได้จริง” และนั่นกำลังทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยกลายเป็นพลังใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากขึ้นสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ
