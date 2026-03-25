“สร้างโอกาสใหม่ให้ SME ร้านอาหารไทย” ทีทีบีจับมือพันธมิตร พลิกโฉมระบบหลังบ้าน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI บริหารจัดการครบวงจร
ในยุคที่ธุรกิจร้านอาหารแข่งขันสูง และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุน และสร้างโอกาสเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและบุคลากร
ทีทีบีร่วมกับพันธมิตร LINE MAN Wongnai, FlowAccount และ Skooldio พัฒนาโซลูชันดิจิทัลครบวงจรสำหรับธุรกิจร้านอาหารไทย เชื่อมต่อการทำงานตั้งแต่หน้าร้าน (POS : Point of Sale) ระบบรับชำระเงิน ไปจนถึงระบบบัญชี พร้อมเสริมทักษะด้านดิจิทัลและ AI โดยจัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในหัวข้อ “ปลดล็อกขีดจำกัด สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ” ช่วย Upskill & Reskill พลิกโฉมระบบหลังบ้าน เชื่อมต่อโซลูชันเพื่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร และยกระดับศักยภาพ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายชวิน ศุภวงศ์ Head of POS Solutions and Partnerships จาก LINE MAN Wongnai ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจลูกค้าและการใช้ระบบจัดการร้านอาหาร (POS) ที่ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รับออเดอร์และเชื่อมต่อระบบรับชำระเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยบริหารจัดการครัว เก็บข้อมูลลูกค้า และวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมกันนี้ยังมีฟีเจอร์ Order & Pay หรือการสแกนสั่งอาหารผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า และเชื่อมต่อกับระบบบัญชี FlowAccount (ผู้นำในการให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์) ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารรายได้ ต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่นายภาคย์ พัฒนะเอนก Head of Industry Solution and Partnership ทีทีบี ได้เน้นย้ำถึงการปฏิวัติระบบการเงินสำหรับ SME ผ่านการเชื่อมต่อการทำงานตั้งแต่หน้าร้าน การรับชำระเงิน ไปจนถึงระบบบัญชีให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ Wongnai POS เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการหน้าร้าน ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงินของธนาคารและเชื่อมต่อรายการเดินบัญชีธนาคารเข้ากับ FlowAccount ได้แบบอัตโนมัติและเต็มรูปแบบ ช่วยลดงานหลังบ้านที่ซ้ำซ้อน ให้ร้านค้าสามารถบันทึกบัญชี เห็นกำไรขาดทุน บริหารกระแสเงินสดได้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ภายใต้การส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ทางทีทีบีได้นำข้อมูลยอดขายจริงจาก Wongnai POS มาผสานกับข้อมูลรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อเปลี่ยนยอดขายเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโต ช่วยให้ร้านอาหารมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสม พร้อมแนะนำเครื่องมือบริการทางการเงิน ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME บริหารบัญชีธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ครบจบในที่เดียว ใช้งานได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ในด้านการบริหารการเงินและบัญชี นางสาวกานต์ โชครุ่งวรานนท์ Chief of Staff จาก FlowAccount แนะนำว่าเจ้าของร้านอาหารควรแยกเงินส่วนตัวออกจากเงินธุรกิจ บันทึกรายการเงินเข้า-ออกอย่างสม่ำเสมอ และนำเทคโนโลยี เช่น AI OCR (Optical Character Recognition) มาช่วยจัดการบัญชีและเอกสาร เพื่อให้เห็นภาพรวม รายรับ-รายจ่าย-กระแสเงินสด ได้อย่างแม่นยำ แนวทางดังกล่าวยังช่วยให้การทำบัญชีถูกต้อง โปร่งใส ส่งผลให้งบการเงินสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนเติบโตหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ง่ายขึ้น
สุดท้าย ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Skooldio ได้เน้นถึงบทบาทของ Generative AI ในการยกระดับศักยภาพ SME ก้าวไปอีกขั้น โดยสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างคอนเทนต์ การพัฒนาเทคโนโลยี และการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้าน เช่น การสรุปรีวิวลูกค้า การสร้างคำอธิบายเมนู การวิเคราะห์ยอดขาย และการพัฒนาระบบอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์ม Low-code / No-code อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องกำหนดบริบทและแนวทางการใช้งาน AI ให้เหมาะสม เพื่อวางกลยุทธ์ ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ทีทีบีและพันธมิตรตอกย้ำว่า โซลูชันครบวงจรเพื่อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับการมีองค์ความรู้เรื่อง AI จะช่วยต่อยอดธุรกิจร้านอาหาร SME ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่หน้าร้าน การเงิน บัญชี ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกลยุทธ์อย่างยั่งยืน ให้ร้านอาหารไทยอยู่รอดและเติบโตในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง
ร้านอาหารที่สนใจโซลูชันนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://flowaccount.com/restaurant-solutions
