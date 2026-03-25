“ซีโร่ทูบิลเลี่ยนกรุ๊ป” ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ห้าง ชี้ ผู้เช่าห้างใหญ่ยังเหนี่ยวแน่น ราคาค่าเช่าปรับขึ้นตลอด

ซีโร่ทูบิลเลี่ยน กรุ๊ป ผู้ให้บริการจัดสรรพื้นที่เช่าขายของในห้างดัง เผย ผู้เช่ายังคงมีในพื้นที่ห้างใหญ่ ในขณะที่ห้างเล็กๆ ไม่แน่นอน ส่วนตัวไม่กล้าลงทุน ยังคงยึดห้างดัง เพราะยังไงก็ยังมีลูกค้า ชี้ ผู้เช่าเปลี่ยนหน้าไปบ้าง ใครอยู่ได้ก็อยู่ยาว รายไหนสายป่านไม่ยาว ก็ต้องเลิกไป ซึ่งรายใหม่ที่เช้ามาส่วนหนึ่งมาจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากเปิดตัวและสร้างความเชื่อมั่น ก็มาเช่าระยะสั้น ส่วนค่าเช่าห้างดังมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเองในฐานะคนกลางจะทำหน้าที่ในการเจรจาขอลดค่าเช่าบ้าง ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนัก คนเดินห้างน้อย
นายสุรวุฒิ จงหมื่นไวย์ เจ้าของ บริษัท ซีโร่ทูบิลเลี่ยนกรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการจัดสรรพื้นที่ให้เช่าขายของในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เล่าว่า ตนเองได้เข้ามาซื้อพื้นที่จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และก็มาซอยบูท ปรับพื้นที่ปูพรม และปล่อยเช่าให้กับผู้ค้ารายย่อย โดยทำตรงนี้มานานกว่า 10 ปี
สำหรับจุดเริ่มต้นที่มาทำตรงนี้ เริ่มมาจาก เพื่อนเปิดร้านขายจิวเวลรี่ในห้าง แห่งหนึ่ง และมาชวนว่า เราไปซื้อเพื่อนที่ของห้างฯ มาจัดซอยแบ่งขายให้กับพ่อค้า แม่ค้ารายย่อยกันดีไหม ผมก็มองเห็นว่า มันก็ดีเหมือนกันนะ ช่วง 10 ปีที่แล้ว มีคนมองหาพื้นที่ขายของในห้างใหญ่ กันเยอะมาก จากความต้องการที่เรามองเห็น ก็เลยตกลง และร่วมกันทำ โดย ก่อนหน้านั้นผมเป็นผู้จัดการโรงแรมมาก่อน และตัดสินใจลาออกจากงานมาทำตรงนี้ เพราะรายได้ถือว่า อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
โดยจะมีลูกค้าประจำประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ที่ลูกค้าประจำเยอะ ก็อาจจะเป็นเพราะผมทำมานาน ก็เลยได้รู้จักพ่อค้าแม่ค้า ที่เคยมาใช้บริการกับเราเยอะ หลายคนหยุดไปบ้าง และก็เวียนกลับมาใช้บริการอีก ส่วนลูกค้าหน้าใหม่เลยมีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าใหม่ มาจากสองกลุ่ม กลุ่มที่เพิ่งมาทำสินค้าขายและต้องการให้คนรู้จัก ก็มาเช่าขายในห้าง และกลุ่มที่สอง มีเยอะขึ้น ตอนหลัง กลุ่มที่ขายออนไลน์ และมาขายออฟไลน์ เพื่อมาลองช่องทางใหม่ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของตัวเองในช่องทางออนไลน์
การทำงานของผมในช่วงแรก ผมก็อาศัยการวอล์กอินเข้าไปหาลูกค้า ชักชวนเค้า แต่หลังๆพอทำไปนาน ก็รู้จักกันมากขึ้น ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการกับเราเยอะขึ้น มีทั้งที่อยู่ประจำเลย และที่เข้าๆ ออกๆ มาบ้างไม่มาบ้าง และ บางคนขายไม่ได้เลิกไป ก็มีเยอะ รายใหม่เข้ามาเยอะ เฉลี่ยๆ กันไป ในแต่ละเดือน แต่ละปี
ถ้าถามว่า ปัญหาของการทำธุรากิจของเรา คือ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะเมื่อไหร่ที่คนไม่เดินห้าง และลูกค้าของเราขายของไม่ได้ นั่นแหละปัญหาของเรา เพราะเค้าก็ต้องมาขอลดราคา หรือยกเลิกขอคืนพื้นที่ ผมก็จะเจอในช่วงโควิด แต่หลังจากโควิดก็ยังไม่เจอ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผมก็จะจับแต่พื้นที่ที่เป็นห้างใหญ่ แบรนด์ใหญ่ มีศักยภาพ และคนเดินเยอะ เช่น เมกาบางนา หรือ เซ็นทรัลในบางสาขา ฯลฯ ส่วนผลตอบแทนในธุรกิจนี้ไม่เยอะ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ผมบริหารความเสี่ยง โดยการเช่าแต่พื้นที่ที่ผมเคยทำ เพราะผมรู้ว่า ลูกค้าของเราคือ ใครจะไปขายใคร ถ้าเปิดพื้นที่ใหม่ ผมว่ามันขายยาก เพราะไม่มีใครกล้าไปเสี่ยงกับเรา และช่วงสถานการณ์แบบนี้ ผมก็ไม่เสี่ยงด้วย ส่วนราคาค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้กับทางห้าง ฯ ในช่วงหลายปีทีผ่านมา มีขึ้นตลอดทุกปี แต่เราก็พยายามเจรจาต่อรอง เป็นรอบๆ ไป ช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดี ทางผู้เช่าก็จะมาขอลดค่าเช่า ซึ่งเราก็ต้องไปต่อรองกับทางห้าง
