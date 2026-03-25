xs
xsm
sm
md
lg

วิกฤตคือโอกาส !! Baipai Aromatherapy โปรดักส์คลายเครียด หลายคนขาดไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Aromatherapy กลิ่นบำบัดหลายคนขาดไม่ได้ วัดได้จากยอดขายที่ไม่ว่า เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ยอดขายไม่เคยตก ลูกค้าประจำซื้ออย่างต่อเนื่อง ยิ่งช่วงที่หลายคนมีความเครียด สินค้ากลุ่มอโรมาฯ เหมือนเป็นทางเลือกให้หลายคนได้ผ่อนคลายหายเครียดช่วงวิกฤต

นางสาวใบไผ่ ศีลรักษ์ เจ้าของบริษัทเอ็มออชาร์ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหอมแบรนด์ Baipai Aromatherapy เล่าว่า จุดเริ่มต้นธุรกิจของคุณใบไผ่ มาจากตนเองเป็นเภสัชกร เคยทำงานในวงการยามาหลายปี ทั้งด้านการขายและการอบรม แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาตลอดคือ คนจำนวนมากมีความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน บางครั้งสุขภาพกายยังพอรักษาได้ แต่สุขภาพใจกลับไม่มีพื้นที่ให้ดูแลตัวเอง


“ตรงนั้นทำให้เราเริ่มสนใจเรื่อง Aromatherapy หรือศาสตร์ของกลิ่นบำบัด เราพบว่ากลิ่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคนได้จริง ๆ จากวันที่เหนื่อยมาก ๆ แค่ได้กลิ่นที่ผ่อนคลาย บางครั้งมันช่วยให้เรากลับมาสบายใจขึ้นได้ จากความสนใจตรงนั้น เลยเริ่มทดลองพัฒนาสูตรกลิ่นขึ้นมา จนกลายเป็นแบรนด์ Baipai Aromatherapy ในวันนี้”

โดยสินค้าของเราอยู่ในกลุ่ม Aromatherapy และ Wellness เช่น Mosquito spray , Room Spray, Essential Oil Blend, body oil และ Massage oil ที่เป็น home spa ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่เน้นเรื่องกลิ่นบำบัด จุดที่เราให้ความสำคัญมากคือ เราไม่ได้ทำแค่ ‘กลิ่นหอม’  แต่เราตั้งใจออกแบบกลิ่นให้มี Mood หรืออารมณ์ของกลิ่น บางกลิ่นช่วยให้ผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยให้รู้สึกสดชื่น บางกลิ่นให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาหรือโรงแรมระดับลักชัวรี่เราอยากให้คนสามารถสร้างช่วงเวลาที่ดีให้ตัวเองได้ แม้จะอยู่ที่บ้าน


คุณใบไผ่ พูดถึงการทำตลาดของเธอว่า “ช่วงแรก ๆ เราเริ่มจากการขายในห้างสรรพสินค้า เพราะสินค้ากลุ่มอโรมาเป็นสินค้าที่ต้อง ‘ได้ลองกลิ่นจริง’ ลูกค้าจะเข้าใจทันทีว่าแตกต่าง เราค่อย ๆ สร้างฐานลูกค้าประจำจากตรงนั้น ลูกค้าหลายคนใช้แล้วชอบ จึงกลับมาซื้อซ้ำ และบอกต่อกันหลังจากนั้นเราก็เริ่มขยายมาทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น เช่น Social Media เพื่อเล่าเรื่องของแบรนด์ และทำให้คนเข้าใจว่า Aromatherapy คือการดูแลตัวเองในรูปแบบหนึ่ง”

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับวิกฤติและปัญหารอบด้านที่จะกระทบต่อการทำธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ โรคระบาด หรือ ล่าสุด สงคราม ซึ่งเราก็เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบและกำลังซื้อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง แต่เรามองว่าวิกฤตเป็นช่วงที่ทำให้ธุรกิจต้องกลับมาทบทวนตัวเองเราเริ่มพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ปรับกลยุทธ์การขาย และมองหาช่องทางใหม่ ๆ เช่นออนไลน์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ให้ชัดขึ้น ว่าเราไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่เราขาย ประสบการณ์ของการดูแลตัวเอง


ในขณะที่ยอดขายที่ผ่านมา ยอดขายของเรายังอยู๋ในระดับที่น่าพอใจ มีบางช่วงที่ยอดขายดี บางช่วงมีลดลงไปบ้าง ตามสภาพตลาดในช่วงนั้น แต่ธุรกิจของเราเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดไม่ใช่แค่ยอดขาย แต่คือ ฐานลูกค้าประจำ ที่กลับมาซื้อซ้ำอยู่เสมอลูกค้าหลายคนบอกว่า กลิ่นของเราช่วยให้เขาผ่อนคลาย หรือช่วยสร้างบรรยากาศดี ๆ ในบ้าน เราได้ลูกค้าประจำที่ซื้ออย่างต่อเนื่อง และมีสินค้าตัวใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ช่วยให้ยอดขายของเรายังคงไปได้ แต่สำหรับในปีนี้ ตั้งเป้าการเติบโตเอาไว้ เยอะหน่อย เพราะตั้งใจว่าจะเปิดรับจ้างผลิต OEM เพิ่มขึ้นมา


สำหรับสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นในอนาคต คือ เราอยากพัฒนาแบรnนด์ Baipai Aromatherapy ให้เป็นแบรนด์ Wellness Aroma ของไทยที่คนจดจำได้ เราเชื่อว่าความสุขเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันสำคัญมาก จึงตั้งใจสร้างกลิ่นที่ทำให้บ้านของทุกคน กลายเป็นพื้นที่พักใจ และเราหวังว่าในอนาคต แบรนด์ไทยอย่างเรา จะสามารถสร้างประสบการณ์ด้าน Wellness ที่คนทั่วโลกจดจำได้

ติดต่อโทร. 09-6947-8924
Facebook : Baipai Aromatherapy

