BUSINESS+ มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการ” ปี 69

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี พ.ศ. 2569 (BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026)” ภายใต้แนวคิด “Innovation Beyond Frontiers : นวัตกรรมไร้พรมแดน” รางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรมและบริการขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริโภค โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่นรวมทั้งสิ้น 25 รางวัล ใน 6 ประเภทสินค้าและบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน นิตยสาร BUSINESS+ จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการค้นหาและคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่นจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ผ่านกระบวนการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคและการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม และเป็นแรงบันดาลใจให้ภาคธุรกิจไทยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในการรวบรวมและคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทย
สำหรับการมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา โดยมีการรวบรวมสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ทั้งในมิติของสินค้า บริการ และกระบวนการทางธุรกิจ ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผ่านการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี พ.ศ. 2569 ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จด้านนวัตกรรม และเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาธุรกิจขององค์กรไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2569 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026” ในครั้งนี้จัดมอบรางวัลจำนวน 25 รางวัลใน 6 ประเภท ประเภทของสินค้าและบริการ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
นวัตกรรมชีวิตไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Innovation) ได้แก่
1. สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก (ttb cash2go )โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี
2.ประกันสะสมทรัพย์ กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ โดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3.แบบประกันภัยที่เพิ่มความคุ้มครองสัตว์เลี้ยง โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4.ประกันสุขภาพ 3D Health Excellence โดย บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
5.The 1 ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และลอยัลตี้แพลตฟอร์ม โดย บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด
6.TIP SMART ASSIST โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7.Application MTL Click โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8.ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) / My Style Legacy Ultra โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย (Housing Innovation) ได้แก่
9.สี BegerShield ที่มีนวัตกรรม “Graphene Paint Technology” โดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
10.Living Quality โดย บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรมด้านยานยนต์และพลังงาน (Energy, Automotive and Parts Innvation)
11.รถยนต์พลังงานไฟฟ้า The Ail-New Mercedes-Benz CLA โดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
12.ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 5โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล & AI (Digital/AI Innovation)
13.Seagate Mozaic™ platform / Exos® 32TB โดย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
14.Tineco Floor One Station S7 Auto โดย บริษัท ทิเนโค่ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด
15.ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา G-DRIVE ArmorATD โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
16.โน้ตบุ้ค ASUS Zenbook DUO โดย บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด
17.เครื่องมัลติฟังก์ชันสี ขนาด A3 Epson WorkForce Pro EM-C8100 โดย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
18.สมาร์ทโฟน HONOR X9d 5G (ออ เนอร์ เอ็กซ์ เก้า ดี ห้า จี) โดย NEW LEGEND INDUSTRAIL CO.,LTD. ในเครือ HONOR Thailand
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค (Consumer Product Innovation)
19.ชุดเครื่องนอนเย็น Bewell Cooling Series โดย บริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด
20.เครื่องซักอบผ้าฝาหน้ารุ่น L+ โดย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นวัตกรรมสุขภาพ (Health & Wellness Innovation)
21.Preventive Genomic Medicine Innovation โดย บริษัท กิฟท์ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด
22.Zubb (สับ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการลดน้ำหนัก โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
23.BioActive+ Concentrated Liquid Collagen โดย บริษัท ไบโอแอคทีฟ เอ็นแซด 1984 จำกัด
24.แพลตฟอร์ม Smart Hospital โดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
25.ViMUT Application โดย บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *