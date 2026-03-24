“วีวาสนาดี” ผลิตสื่อดิจิทัลสื่อเรียนออนไลน์ ฝึกอบรม เติบโตรับเทคโนโลยีดิจิทัลยุค AI

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิต การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในเส้นทางนี้ "วีวาสนาดี" ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อดิจิทัล และการอบรมออนไลน์ รวมถึงการเรียนออนไลน์ เติบโตตามไปด้วย
นางสาวอังคณา อัศรานุรักษ์ บริษัท วีวาสนาดี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟแวร์ เล่าว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจะออกมาในรูปแบบเว็บไซต์ และเวบไซต์ที่ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชั่น เช่น สื่อการเรียนออนไลน์ และ ซอฟต์แวร์สำหรับการอบรม ภาคเอกชน เป็นต้น และเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา ผลิตสื่อดิจิทัล และฝึกอบรมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO/IEC 29110
โดยบริษัทเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2556 เปิดมาเกือบ 13 ปี มีลูกค้า มากกว่า 100 ราย ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรภาคเอกชน ขนาดใหญ่ ที่มีอิมแพคเยอะ หรือ หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการอิมแพคเยอะ เพราะถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็ก การประชุมออฟไลน์ จะคุ้มกว่า แต่ถ้าองค์กรขนาดใหญ่ การประชุมจำนวนมากจำเป็นจะต้องเป็นการประชุมออนไลน์
ในส่วนของค่าบริการ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่มต้นที่ 8 ล้านบาท ไปจนถึง 10 ล้าน 20 ล้าน การเติบโตของบริษัทฯ อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจุดขายของเรา คือ ส่วนตัวเราจบมาด้านการศึกษา และ ด้านไอที เราสามารถทำทั้งสองอย่าง ออกมาได้พร้อมๆ กัน เราสามารถพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษา หรือ การอบรมได้ และยังออกแบบพัฒนาซอฟตแวร์ได้ด้วย เป็นจุดแข็งที่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับเรา
