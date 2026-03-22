HOOG Furniture เฟอร์นิเจอร์ไม้ฝีมือคนไทย ตอบโจทย์เทรนด์แต่งบ้านร่วมสมัยสไตล์มินิมอล

HOOG Furniture เฟอร์นิเจอร์ไม้ฝีมือคนไทย ที่เน้นความเรียบง่ายร่วมสมัย ซึ่งเป็นเทรนด์การแต่งบ้าน ที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สง่ให้ HOOG Furniture แบรนด์เอสเอ็มอีไทย ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่พาณิชย์
นายเจตนัตว์ ศุภพิพัฒน์ เจ้าของ บริษัท เอช จี เนกซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ HOOG Furniture เล่าว่า HOOG Furniture เฟอร์นิเจอร์โดยคนไทย โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและงานไม้คุณภาพ โดยเติบโตจากงานออกแบบ และความเข้าใจในวัสดุไม้ โดยเน้นความเรียบง่ายของงานไม้ ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของ HOOG เฟอร์นิเจอร์ไทยร่วมสมัย
เรื่องราวของแบรนด์ (Brand Story) HOOG Furniture หรือ “ฮูก” คือแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไทยที่เกิดจากทีมงานนักออกแบบและผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม มาร่วมตัวกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป้าหมายของเรา คือ การที่จะสร้างคุณภาพสูง ที่ออกแบบและผลิตในประเทศไทย และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทย ทั้งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยมีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการตรวจสอบก่อนส่งมอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สม่ำเสมอ แข็งแรง และใช้งานได้ยาวนาน
สำหรับ ในส่วนของงานออกแบบ HOOG มีเอกลักษณ์ที่เรียบง่าย สุขุม และร่วมสมัย ให้ความสำคัญกับสัดส่วน โครงสร้าง และรายละเอียดเล็ก ๆ ที่กำหนดบุคลิกของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นการลบมุม ความโค้งของเส้นสาย น้ำหนักของโครงสร้าง หรือการเลือกชนิดไม้ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความงาม การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดยเราจะทำงานใกล้ชิดกับช่างฝีมือไทย และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานไม้ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง งานแต่ละชิ้นจึงสะท้อนความละเอียด ความเข้าใจในวัสดุ และโครงสร้างที่มั่นคง ควบคู่กับความเรียบที่ร่วมสมัย
ในส่วนของวัสดุ ไม้ที่นำมาใช้เลือกไม้ Oak คุณภาพสูง แข็งแรง ลวดลายชัดเจน และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยไม้ที่เลือกใช้มีหลายประเภท เช่น White Oak, White Ash, Rubberwood, Beech, Teak และ Walnut เพื่อตอบสนองลักษณะงานและงบประมาณที่แตกต่างกัน และยังมีความเชี่ยวชาญด้านงานทำสีย้อมไม้ ทั้งโทนธรรมชาติ โทนไม้เข้ม ไปจนถึงสีดำ รวมถึงเฉดพิเศษในรูปแบบผิวด้านและผิวเงา เพื่อให้งานสามารถปรับเข้ากับบรรยากาศของแต่ละพื้นที่ได้อย่างกลมกลืน โดยยังคงรายละเอียดของเนื้อไม้และโครงสร้างซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องทำงาน ไปจนถึงเก้าอี้หลากหลายรูปแบบ พร้อมบริการปรับขนาดและงานสั่งทำพิเศษ (Custom Made) สำหรับพื้นที่เฉพาะ ทั้งในบ้าน ร้านอาหาร คาเฟ่ และโครงการเชิงพาณิชย์
ที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของเรา ผลงานของ HOOG สามารถพบได้ในร้านอาหารและพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในห้างสรรพสินค้าและโครงการชั้นนำทั่วประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจในมาตรฐานการผลิต เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมพัฒนางานออกแบบควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเรามี Showroom ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
