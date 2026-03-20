NIA อะคาเดมี่ เปิดตัว “City Innovation Alliance (CIA)” รุ่น 1 ปั้นผู้นำเมืองนวัตกรรม รับเศรษฐกิจอนาคต-การแข่งขันโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) เดินหน้ายกระดับการพัฒนาเมืองของไทย ประกาศเปิดตัวหลักสูตร “City Innovation Alliance (CIA)” รุ่นที่ 1 มุ่งสร้างเครือข่ายนักพัฒนาและผู้นำเมืองจากหลากหลายภาคส่วน ให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ นโยบาย และนวัตกรรม สู่การลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาเมืองด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมผสานแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยง การมองอนาคต และการสร้างความยืดหยุ่น เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน โดยเปิดรับทั้งผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง วันนี้-19 พฤษภาคม 2569
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ท่ามกลางความท้าทายของการพัฒนาเมืองในยุคความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เมืองต้องเผชิญแรงกดดันทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ การพัฒนาเมืองจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่สามารถคิดเชิงอนาคต บริหารความเสี่ยง และใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเมือง จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
“การพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม โดยนวัตกรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนโยบายเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้ หลักสูตร City Innovation Alliance (CIA) จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเมืองและเครือข่ายนวัตกรรม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของประเทศไทย ให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.กริชผกา กล่าว
หลักสูตร CIA ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Innovative & Resilient City โดยออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเมือง (Risk Management) การมองอนาคตของเมือง (Foresight) และ ความพร้อมในการสร้างความยืดหยุ่นของเมือง (Resilience Readiness) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเมือง โดยมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นกลไกเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การทดลองและการนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเมือง ผ่าน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ บุคลากร (Talent) ระบบนิเวศ (Ecosystem) เงินทุน (Finance) และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันทดลอง พัฒนา และขยายผลนวัตกรรมเมืองที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
หลักสูตร City Innovation Alliance (CIA) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำและนักนวัตกรรมเมือง (City Innovators) ให้สามารถคิดเชิงอนาคต บริหารจัดการความเสี่ยง และนำแนวคิดนวัตกรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และกลไกเชิงนโยบายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศนวัตกรรมเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเอง หลักสูตรนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายผู้นำเมืองและระบบนิเวศนวัตกรรมเมืองของประเทศไทย เพื่อร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนอนาคตของเมืองไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำการพัฒนาเมืองและระบบนิเวศเมืองของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำในการออกแบบและขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรม (City Innovation Alliance : CIA รุ่นที่ 1) เพื่อร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนอนาคตของเมืองไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้-19 พฤษภาคม 2569 ทาง https://shorturl.at/TCYzL และเริ่มเรียน 1 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2569 ทุกวันพุธ เวลา 12.00 - 18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ หรือศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 หรือ 0945516169 อีเมล cia.niaacademy@gmail.com เว็บไซต์ https://academy.nia.or.th/site/
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *