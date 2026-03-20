กลับมาตามคำเรียกร้อง! เซเว่นฯ นำ “โมจิหยดน้ำ” กลับเข้าร้าน เผยกลับมาครั้งนี้ชูวัตถุดิบจากชุมชน สร้างโอกาส ศก. ท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอยแล้ว สำหรับสาวกขนมญี่ปุ่น “โมจิหยดน้ำ” ตัวดังในเซเว่นฯ โมจิก้อนกลมใสกิ๊ง มาพร้อมซอสน้ำตาลคุโรมิสึ และผงถั่วคินาโกะ ที่เคยฮิตไปทั่วโซเชียล มีความพิเศษคือ อร่อย ราคาถูกเพียง 27 บาท/ชิ้น ยิ่งขึ้นชื่อว่าผู้ผลิตคือ บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตแม่ซู่กี๊ขนมไทย ตัวดังหลายตัวในเซเว่นฯ เช่น กล้วยปิ้ง กล้วยปิ้งพร้อมน้ำตาลมะพร้าว เต้าส่วนทรงเครื่อง ก็ยิ่งอยากลองขนมฝีมือเค้าจริงๆ
แต่รู้หรือไม่! แม่ซู่กี๊ขนมไทย เคยผลิต “โมจิหยดน้ำ” ขายในเซเว่นฯ เมื่อปี 2024 ซึ่งฮอตมาก วางขายปุ๊บ หมดปั๊บ! จนกลายเป็นสินค้าหายากในเซเว่นฯ เป็นไวรัลในโซเชียลที่คนรุ่นใหม่ตามหากันทุกเซเว่นฯ แต่การกลับมาในปี 2026 นี้ คุณก้อง-ก้องปพัฒน์ เรืองจินดาชัยกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บอกว่าโมจิหยดน้ำเหมาะกับทานหน้าร้อนมาก เพราะต้องทานเลยหลังออกมาจากตู้เย็น เพราะจะได้รับรสสัมผัสที่เฟรช สดชื่น รวมถึงเซเว่นฯ เอง มีแคมเปญ “เติมความสดชื่นคลายร้อนกับ SME” ที่รวบรวมขนมหวานกว่า 40 รายการมาจำหน่ายในช่วงหน้าร้อน ซึ่งเป็นแคมเปญที่ผลักดัน SME ไทยจริงๆ
การกลับมาของ “โมจิหยดน้ำ” ในครั้งนี้ ยังคงเอกลักษณ์ขนมสไตล์ญี่ปุ่นด้วยซอสคุโรมิตสึและผงถั่วคินาโกะ ที่มีความหอมถั่วอ่อนๆ ให้มิติความเป็นขนมญี่ปุ่น และมีการปรับรสชาติเพิ่มความหวานหอมที่นัว ให้ซอสละมุนมากขึ้น บรรจุลงในแพ็คเกจใหม่ออกแบบน่ารักสะดุดตา ใช้งานง่าย จับถนัดมือมากขึ้น
ส่วนเทคนิคการกินก็มีกิมมิคตามสไตล์ญี่ปุ่น เพียงแค่ "ฉีก-คว่ำ-ราด-โรย เริ่มลอกสติ๊กเกอร์เปลี่ยนเป็นแกะกระดาษ Sleeve ที่สวมอยู่หน้ากล่อง นำซอสคุโรมิตสึ และผงถั่วคินาโกะ ออกมา แล้วคว่ำโมจิลงบนฝาให้ก้อนใสเด้งออกมาตั้งสวยๆ จากนั้นราดซอสให้ฉ่ำ โรยผงถั่วแบบไม่ต้องยั้งมือ แล้วตักเข้าปากทั้งคำ จะได้ความนุ่มเย็นละมุน หวานหอมกำลังดี จนอยากต่อถ้วยที่สองเลย"
อย่างไรก็ตาม แวะเข้า เซเว่นฯ เมื่อไหร่ แล้วเจอน้อนก้อนใสเด้งวางอยู่ในตู้ขนมเย็น บอกเลยว่า อย่าปล่อยผ่านกันนะ เพราะทั้งน่ารัก กินง่าย และราคาดีต่อใจ แถมเขายังคัดสรรของอร่อยจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศไว้ให้แล้ว ลองหยิบขึ้นมาชิมกันดู อาจจะเผลอติดใจจนกลายเป็นของหวานประจำตู้เย็นที่บ้านแบบไม่รู้ตัว
