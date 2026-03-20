NIA ยกทัพ 10 สตาร์ทอัปไทยบุกฮ่องกง! ลุย Jumpstarter และ InnoEx 2026 เวทีเทคโนโลยีระดับเอเชีย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าผลักดันสตาร์ตอัปไทยสู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการ Scale Up to Global 2026 โดยคัดเลือก 10 สตาร์ตอัปไทยที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดสู่ฮ่องกง หนึ่งในศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเชีย เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจและเชื่อมต่อกับเครือข่ายนักลงทุนและพันธมิตรระดับนานาชาติ
สตาร์ตอัปไทยทั้ง 10 รายที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Botnoi Group, MeGenius Company Limited, SABLE, 3DS Interactive Co.,Ltd., Wang: Data Market, Riffai, Heal and Soul Technology, Neramitfoodtech Co.,Ltd., Tech Care System และ VTK Inno Group Co., Ltd.
โดยก่อนการเดินทาง สตาร์ตอัปทั้ง 10 ทีมได้เข้าร่วม Workshop เตรียมความพร้อมสู่ตลาดฮ่องกง เพื่อทำความเข้าใจระบบนิเวศสตาร์ตอัป โอกาสทางธุรกิจ และแนวทางการขยายตลาดในระดับภูมิภาค โดยได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรชั้นนำ ได้แก่ InvestHK, Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), Alibaba Entrepreneurs Fund และ Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP)
ภายในกิจกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการสตาร์ตอัปยังได้เรียนรู้กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การนำเสนอธุรกิจในเวทีนานาชาติ รวมถึงบทเรียนจากคุณวรพจน์ โชเซน Founder & CEO, Chosen Digital สตาร์ตอัปไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ฮ่องกง
หลังจากผ่านการเตรียมความพร้อม สตาร์ตอัปไทยทั้ง 10 ทีมเตรียมเข้าร่วมสองเวทีเทคโนโลยีสำคัญของเอเชีย ได้แก่ Jumpstarter 2026 เวทีที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้นำด้านเทคโนโลยีจากทั่วเอเชีย และ InnoEx 2026 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่เปิดพื้นที่ให้เทคโนโลยีจากทั่วโลกได้แสดงศักยภาพ
นอกจากนี้ สตาร์ตอัปไทยยังจะได้เข้าร่วม Soft Landing Program ในฮ่องกง ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนบริษัท การเรียนรู้ระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจในฮ่องกง
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปไทยได้รับการสนับสนุนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำในการเข้าสู่ตลาดฮ่องกง การเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ การพบปะองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงการสำรวจโอกาสความร่วมมือในตลาดระดับภูมิภาค
การเดินทางครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของสตาร์ตอัปไทยที่พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศก้าวสู่เวทีโลก พร้อมสร้างโอกาสใหม่ในการเติบโตในตลาดระดับนานาชาติ และอาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันสตาร์ตอัปไทยสู่การเป็น Global Startup ในอนาคต
ติดตามความเคลื่อนไหวและการเดินทางของสตาร์ตอัปไทยทั้ง 10 ทีมได้ตลอดโครงการ ผ่านช่องทางของ Startup Thailand
