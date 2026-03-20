พม. จัดงานวันสตรีสากล 2569 ชูแนวคิด "สิทธิ ความยุติธรรมและเสียงของผู้หญิง : สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 20 มีนาคม 2569 นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สิทธิ ความยุติธรรมและเสียงของผู้หญิง : สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2569 จำนวน 16 สาขา 85 รางวัล และรางวัลเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล รวม 86 รางวัล
โดยมี นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) , นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , คณะผู้บริหารกระทรวง พม. , คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ , ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านสตรีจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมงาน อีกทั้งมีการนำเสนอวีดิทัศน์ คำปราศรัยสารเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2569 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายอัครา กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมทั้งการนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรีและประชาชนทุกคน สำหรับประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานภาพสตรี และการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานภาพสตรี รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสตรีให้สอดคล้องกับหลักสากล
นายอัครา กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สิทธิ ความยุติธรรมและเสียงของผู้หญิง : สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม และการรับฟังเสียงของผู้หญิง สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 70 (CSW70) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -19 มีนาคม 2569 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คือ การสร้างหลักประกันและเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน รวมถึงการส่งเสริมระบบกฎหมายที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน การขจัดกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และการแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้าง
รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 เพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม ผ่านการยกระดับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้สตรีทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการสร้างความยุติธรรม ด้วยการผลักดันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของสตรีเพื่อให้สตรีมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้การบูรณาการทั้งหมดนั้น ตั้งอยู่บนเป้าหมายคือการก้าวไปสู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการมุ่งเน้นดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีกลุ่มเปราะบางให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยที่ทุกคนมีความเข้มแข็งและก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
นายอัครา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในวันนี้ มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2569 โดยแบ่งเป็นการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ซึ่งได้รับรางวัลสตรีสากลมาแล้ว 3 ครั้ง และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 16 สาขา 85 รางวัล อาทิ 1) นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ 2) กรมอนามัย รับรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยงานองค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 3) นางภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ 4) นางสาวคาโอริ ทานิซาว่า ประธานกรรมการบริหารประจำประเทศไทย บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาคเอกชน