ทิพย์ปัญญาการบัญชี ชี้ ชายแดนแม่สอดสดใส แม้โรงงานย้ายค่าแรงถูกชดเชยด้วยบริษัทนำเข้า ส่งออก ออนไลน์เปิดเพียบ

ทิพย์ปัญญาการบัญชี แม่สอด เผยการลงทุนด่านชายแดนแม่สอด ยังสดใส แม้โรงงานปิดหมด ย้ายไปฝั่งประเทศค่าแรงถูกกว่า แต่สำนักงานบัญชี ได้ลูกค้ากลุ่มนักลงทุน ทำธุรกิจส่งออก และนำเข้า มาเปิดกันเยอะขึ้น รวมถึงบริษัทใหม่ที่มาธุรกิจออนไลน์ ด่านชายแดนแม่สอด
นางสาววิมลรัตน์ ทิพย์ปัญญา เจ้าของบริษัททิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด เล่าว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการรับทำบัญชี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดมามากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2542 จุดเริ่มต้นมาจากส่วนตัว เคยทำงานเป็นพนักงานโรงงาน และได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านบัญชี และสต็อก ของบริษัทฯ พอได้ทำรู้สึกชอบเรื่องของตัวเลข และสนุกกับการทำบัญชี ตอนนั้นไม่ได้เรียนจบด้านบัญชีมาโดยตรง แต่ก็ได้พี่ จบด้านนี้ เป็นหัวหน้าช่วยสอนการลงบัญชี การทำบัญชี ให้ เมื่อก่อนการทำบัญชี ไม่จำเป็นต้องเรียนจบบัญชีมาโดยตรงก็ทำได้ แต่ปัจจุบันไม่ใช่ คนทำบัญชีได้ ต้องเรียนมาทางด้านนี้โดยตรง ตนเองก็เลยได้ไปเรียนด้านบัญชี เพิ่มเติม
สำหรับการมาเปิดบริษัท ฯ ต่อยอดจากตรงนั้น และตอนเปิดน้องสาวจบด้านบัญชีมาโดยตรง เป็นการทำงานกันแบบในครอบครัว ก็เลยเอานามสกุลมาตั้งเป็นชื่อของบริษัท ส่วนลูกค้าเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด ซึ่งในสมัยนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมเปิดอยู่เยอะ เราก็ได้ลูกค้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ผลิตขายในประเทศ และผลิตส่งออก ตามชายแดนเมียนมาร์ แต่พอค่าแรงปรับขึ้น โรงงานเหล่านั้น ย้ายไปเปิดพื้นที่ค่าแรงถูกกว่า เกือบทั้งหมด เหลือน้อยมาก
แต่เรายังโชคดีที่มีบริษัทที่เปิดดำเนินกิจการเป็นตัวแทนนำเข้าและส่งออกเข้ามาเปิด เราก็เลยได้ลูกค้ากลุ่มนี้มาทดแทน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ มีทั้งที่เป็นของคนไทย และเป็นบริษัทที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน สินค้าจำหน่ายมีหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ของใช้ ต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งตอนหลังการนำเข้าและส่งออก ทางการเข้มงวดมากขึ้น ถ้าไม่ทำในรูปแบบจดทะเบียนบริษัท และเข้าระบบ VAT จะทำไม่ได้เลย ถ้าบุคคลนำเข้ามาถือว่า เป็นของเถื่อนผิดกฎหมายทันที ผู้นำเข้า และส่งออกจำเป็นจะต้องจดทะเบียนบริษัท ซึ่งบริษัทฯ เหล่านั้นก็จะต้องจ้างเราทำบัญชี เราก็เลยได้ลูกค้ากลุ่มนี้เยอะขึ้น ส่วนลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่เริ่มมีเข้ามาจะเป็นกลุ่มน้องๆ ที่เปิดบริษัทขายของออนไลน์ เริ่มเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นตามชายแดนแม่สอด
สำหรับการทำบัญชีในปัจจุบัน มีการนำลงโปรแกรมเข้ามาในระบบดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษ ซึ่งการลงบัญชีในระบบดิจิทัล ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้กรอกเอกสารเอง และ นำส่งทางออนไลน์ แต่ปัญหาก็จะเป็นบริษัทคนรุ่นเก่า ที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยี เราก็จะต้องให้เค้าได้เรียนรู้ ในเบื้องต้นก็ต้องช่วยไปก่อน แต่ในอนาคต พยายามทำให้บริษัทเหล่านี้ ได้กรอกเอกสารทางออนไลน์ให้ได้
ในส่วนของค่าบริการในการทำบัญชี จะคิดจากยอดขาย ขนาดขององค์กร เพราะถ้าองค์กรไหนมีการซื้อขายเยอะมียอดขายเยอะ เราก็คิดราคาที่สูงขึ้น โดยราคาของเราเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน ไปจนถึง หลักหมื่น ประมาณ 35,000 บาท ต่อเดือน แต่สำหรับบริษัทฯ ในแถวแม่สอดที่เป็นลูกค้าของเรา เสียค่าทำบัญชี เดือนละ 8,000 บาท ถึง 15,000 บาท เรามีการปรับราคาในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้น จากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทของเราส่วนใหญ่จะต้องใช้พนักงานในการทำบัญชี เราก็ต้องมีการปรับเงินเดือนตามภาวะค่าครองชีพ
ติดต่อ โทร. 055-535399 (สำนักงาน) และ 081-888-6689 (คุณนก)