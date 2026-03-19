xs
xsm
sm
md
lg

“About Tooth Dental Clinic” ตั้งเป้าศูนย์ทันตกรรมครบวงจรระดับสากล ดึงต่างชาติเข้ามาทำฟันในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



About Tooth Dental Clinic คลินิกให้บริการด้านทันตกรรม ที่เปิดมากว่า 10 ปี จุดขาย การให้บริการครบวงจร ชี้ ตลาดทำฟันวีเนียร์ มาแรง ดันลูกค้ากลุ่มนี้ เติบโตต่อเนื่องจากกลุ่มคนมีชื่อเสียง

นายสุทธินัย ธนฤกษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทอะเบาท์ทูธ จำกัด เปิดเผยว่า About Tooth Dental Clinic เป็นคลินิกทันตกรรมครบวงจรที่ให้บริการมากว่า 10 ปี โดยมีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ สาขาสยามสแควร์ (ชั้น 8 อาคารSIAMSCAPE) และสาขา BTS ปุณณวิถี (ชั้น2 อาคารTrue Digital Park)

จุดเด่นของ About Tooth คือการเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญด้าน Aesthetic Dentistry หรือทันตกรรมเพื่อความงาม ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalized Smile Design) ผสานเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและมีความละเอียดในทุกมิติ

หนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ Dental Veneers ซึ่งเป็นการปรับรูปทรงและสีของฟันให้สวยงาม โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง เช่น เซรามิก เพื่อแก้ไขปัญหาฟันเหลือง ฟันบิ่น ฟันห่าง หรือฟันที่เรียงตัวไม่สวย ให้กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น


“About Tooth ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงคลินิกทันตกรรม แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรอยยิ้ม ที่ช่วยเสริมความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของลูกค้าในระยะยาว” นายสุทธินัยกล่าว “ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและรอยยิ้มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องใช้ภาพลักษณ์ในการทำงาน ทำให้การทำวีเนียร์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเติบโตอย่างสม่ำเสมอ”

สำหรับกลุ่มลูกค้าของคลินิก ครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างฟันและสุขภาพช่องปากเป็นหลัก เพื่อให้ผลลัพธ์มีความปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาวในด้านการเติบโต About Tooth Dental Clinic มุ่งเน้นการพัฒนา “คุณภาพ” มากกว่าการขยายสาขา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับสู่ ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร (Dental Center) ที่สามารถรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในอนาคต

ปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 20% โดยส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ ออสเตรเลีย รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรปและตะวันออกกลาง และมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวเป็น 30% ภายในปีนี้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาผ่านเครือข่าย Agency ด้าน Medical Tourism และเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง เนื่องจากมาตรฐานการรักษาที่อยู่ในระดับสากล ผสานกับประสบการณ์การบริการที่เข้าถึงได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นมากกว่าหลายประเทศที่มีระยะเวลารอคิวยาวนาน


โดยบริการที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าต่างชาติ นอกจากงานด้าน Aesthetic Dentistry เช่น Veneers แล้ว ยังรวมถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน เช่น Dental Implants และ Full-mouth Rehabilitation ซึ่งต้องอาศัยทีมแพทย์เฉพาะทางและการวางแผนการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีทั้งความสวยงามและการใช้งานในระยะยาว

นอกจากนี้ About Tooth ยังให้ความสำคัญกับการกระจายฐานลูกค้าระหว่างภูมิภาค (Diversified Market) เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าคุณภาพจากยุโรปและเอเชียควบคู่กัน“ประเทศไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้าน Medical Tourism ของภูมิภาค และ About Tooth ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem นี้” นายสุทธินัยกล่าว

“เป้าหมายของเรา คือการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านทันตกรรม (Dental Destination) สำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่เดินทางมาประเทศไทย และต้องการดูแลรอยยิ้มไปพร้อมกัน” นายสุทธินัยกล่าวทิ้งท้าย

ติดต่อ Facebook : About Tooth Dental Clinic

