“ธุรกิจหยอดเหรียญ–ตู้ขายอัตโนมัติพุ่งแรง! งานมหกรรมชี้ช่องรวย Vending Machine Business เงินสะพัด 32 ล้านบาท”

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับงาน “มหกรรมชี้ช่องรวย Vending Machine Business” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม 2569 ณ M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รวบรวมธุรกิจมาแรงในกลุ่ม ธุรกิจสะดวกซัก ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจหยอดเหรียญ และธุรกิจบริการยุคใหม่ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษรับต้นปี เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจลงทุนและมองหาอาชีพได้เข้ามา เจรจาซื้อขายธุรกิจกับเจ้าของแบรนด์โดยตรง
ตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 11,200 คน และสามารถปิดดีลจองซื้อธุรกิจและแฟรนไชส์ภายในงานได้รวม 32 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจสูงสุดยังคงเป็น ธุรกิจสะดวกซัก ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และธุรกิจหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคใหม่
นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย Vending Machine Business เปิดเผยว่า “การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย Vending Machine Business ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์และโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับแนวคิดของนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการให้เงินทำงานแทนคน ลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาว อีกทั้งหลายธุรกิจมีระบบหลังบ้านช่วยบริหารจัดการ ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น ใช้แรงงานน้อย ไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าร้าน และไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงทำให้กระแสตอบรับในงานดีเกินคาด”
สำหรับธุรกิจและแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมภายในงาน ได้แก่ ธุรกิจสะดวกซัก เช่น Speed Queen by VJ Group, Cleanup 24 Laundry และ CleanChain ขณะที่ ธุรกิจเก้าอี้นวดอัตโนมัติ MOMU ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่แพ้กัน ด้านธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ยังคงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูง อาทิ Vending Sales and Service, TSR Living Solution, 24 Coffee, เครื่องกดน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม Wash World และ Sun Vending รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า BIOCHEF ซึ่งสามารถปิดยอดจองและซื้อขายธุรกิจภายในงานรวม 32 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงเดินหน้าสร้างเวทีโอกาสให้คนไทยได้ค้นพบช่องทางการลงทุนและสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงกลางปี 2569 เตรียมจัดงานใหญ่ที่ไม่ควรพลาด ได้แก่
• Thailand Wellness & Healthcare Expo 2026
วันที่ 25–27 มิถุนายน 2569
ณ ไบเทค บางนา
• Franchise Expo Thailand 2026
วันที่ 6–9 สิงหาคม 2569
ณ ฮอลล์ 6–8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผู้ที่สนใจมองหาโอกาสทางธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการออกบูธ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 09-4915-4624 และ 062-845-9515