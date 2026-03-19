(คลิป) “ณิชชา ชามม์” แม่ค้าขายผักสู่ เจ้าของฟาร์มแตงโมรายได้ 35 ล้านบาทต่อปี พร้อมส่งแตงโมตัวใหม่ “สีส้ม” โกอินเตอร์

แตงโมผลไม้อันดับต้นๆ ที่หลายคนชื่นชอบ ผู้ประกอบการรายไหนหยิบผลไม้ชนิดนี้มาทำก็มักจะขายได้ การพัฒนาสายพันธุ์แตงโม ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ เกษตรกร หรือ ผู้ส่งออกแตงโม ก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ออกมา เพื่อช่วงชิงตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า ใครทำก่อน รวยก่อน
ผู้นำพัฒนาแตงโมสายพันธุ์พิเศษ
ครั้งนี้ พามารู้จัก กับ “ณิชชา ชามม์” ฟาร์มแตงโมที่เป็นผู้นำในการพัฒนาแตงโมสายพันธุ์พิเศษ ล่าสุดได้พัฒนาแตงโมสีส้มออกมาชื่อว่า “ควีนเลดี้” เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างแตงโมสีแดง สการ์เลท ชัน และสีเหลือง มูนลิท ได้ออกมาเป็นแตงโมสีส้ม ที่ดึงความหวาน และหอมจากทั้งสองสายพันธุ์ มาไว้ด้วยกัน ทำให้ได้แตงโมที่มีความหอมมากกว่าแตงโมทั่วไป
ณิชชา แก้วสุริยา เจ้าของ “ณิชชา ชามม์” ฟาร์มแตงโมที่ใส่ใจคุณภาพ เล่าว่า ฟาร์มของเราเป็นผู้นำในการพัฒนาแตงโมสายพันธุ์พิเศษ สายพันธุ์ที่แปลกใหม่ โดยจะเสิร์ฟแตงโมสายพันธุ์พิเศษให้กับลูกค้าเราทุกปี เช่น ปีที่ผ่านมา มีแตงโมสายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า สการ์เลทซัน Scarleth Sun เป็นแตงโมไร้เมล็ด ที่มีสีแดงสด สีสวยมาก และมีความหวานหอมอร่อย และ แตงโมสีเหลือง สายพันธุ์ มูนลิท Moonlith ที่มีสีเหลืองสวยมากเป็นเหลืองอำพัน ให้ความหอม หวาน อร่อย ไม่หวานเท่าสีแดง เหมาะกับคนรักสุขภาพ
และแตงโมสายพันธุ์สีส้ม ชื่อ “ควีนเลดี้” ที่เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์กันระหว่างสีแดง และสีเหลือง ออกมาเป็นสีส้ม ให้รสชาติที่ทวีคูณ เพราะ ดึงความหอมและความหวานของทั้งสองสายพันธุ์ เข้ามาไว้ด้วยกัน ทำให้แตงโมสีส้ม มีความหอมและความหวานที่มากขึ้นกว่าแตงโมสายพันธุ์อื่นๆ
จากแตงโมที่คัดทิ้ง 200 ตันต่อปี
สู่เส้นทางแปรรูปเพื่อการส่งออก
โดยการทำงานของ “ณิชชา ชามม์” จะมีเครือข่ายเกษตรกร อยู่หลายๆ พื้นที่ ที่ทำงานร่วมกับเรา เนื่องจากต้องการแตงโมจำนวนมาก ในการส่งให้กับลูกค้าโมเดิร์นเทรด และจากการที่เราส่งแตงโมให้กับโมเดิร์นเทรด ทำให้มีแตงโมที่ตกเกรด ตกไซด์ และต้องคัดออกเป็นจำนวนมากประมาณ 200 ตันต่อปี กำไรหายไปตรงนี้ ค่อนข้างเยอะ และมองว่า เรื่อง Zero waste เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เราก็เลยนำงานวิจัยเขามาเพื่อจะมาดูว่า แตงโม หนึ่งลูก สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง
ครั้งนี้ งานวิจัยของเราสำเร็จแล้ว เพราะเราได้ค้นพบว่า เปลือกสีขาวของแตงโม ตรงนี้ มีสารอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะมีสาร ช่วยขยายหลอดเลือด และนำเปลือกสีขาวของแตงโม นำมาดองด้วยไวท์เวนิก้า หรือ น้ำส้มสายชูหมัก ซึ่งไวท์เวนิก้าจะไปช่วยเร่งดึงสารสำคัญออกมา ไม่ปรุงแต่งรสใดๆ เลย คนรักสุขภาพกินได้ และตัวต่อมา คือ แตงโมหยี 3 รส เอาเปลือกแตงโมสีขาว เช่นกันมาหมักด้วย เวนิก้า ปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและเกลือ เล็กน้อย ให้รสชาติ 3 รสกลมกล่อม ใครได้ชิมจะหยุดไม่ได้เลย
นอกจากนี้ มีตัววุ้นกรอบ สอดไส้แตงโม ทำมาจากแตงโมทั้ง 3 ชนิด ให้รสชาติกรอบนอก ชุ่มฉ่ำข้างใน และที่เป็นไฮไลท์ของเรา อีกตัวหนึ่ง คือ แตงโมแช่แข็งโฟรเซ่น โดยนำแตงโมสด หลากหลายสายพันธุ์ มาผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี ใช้กับการแช่สเต็มเซลล์ แช่เซลล์ ตัวอ่อนของมนุษย์ มาใช้กับแตงโม เหมือนกับเราล็อคความสดในระดับเซลล์ เพื่อเสิร์ฟความสดของแตงโมเราให้กับลูกค้าทั่วโลก ได้กินแตงโมแช่แข็งที่เหมือนกับได้กินแตงโมสดๆ
โดยได้ทำออกมาหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือก มีทั้งรูปแตงโม และรูปการ์ตูน ต่างๆ ลูกค้าสามารถพรีออเดอร์ได้ว่าต้องการแบบไหนทางเราก็สามารถผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และยังมีการนำแตงโม ผ่านกระบวนการผลิตเทคโนโลยีไครโอจีนิก เหมือนกัน ทำเป็นลูกบอล เรียกกว่าไครโอบอล มากินกับวิปครีมเป็นไอศกรีมบอล ถ้ากินไม่หมดสามารถ เก็บไว้นาน และยังคงรักษาความสดไว้เหมือนเดิม
ตั้งเป้ายอดขายกว่า 100 ล้านบาท ไม่สน “สงคราม”
ทั้งหมดที่เราได้ทำงานวิจัย เพี่อที่จะหาทางออกให้กับแตงโมที่ตกเกรดจากการคัดทิ้งของทางโมเดิร์นเทรด และผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งมีจำหน่ายในประเทศ และ ส่งออกไปต่างประเทศ ที่ประเทศรัสเซีย ที่ผ่านมา มีลูกค้าที่ซื้อแตงโมสด ของเราอยู่ที่ประเทศรัสเซียอยู่แล้ว เป็นลูกค้าประจำที่มีการสั่งอย่างต่อเนื่องมาตลอด พอทำผลิตภัณฑ์แปรรูป ตั้งใจว่าจะไปเปิดตลาดที่ประเทศรัสเซีย อีกหลายประเทศ ที่ได้ไปออกบูท และทำบิสเนสแมทชิ่ง
สำหรับในปีนี้ ตั้งใจมาก เพราะทุกอย่างเราพร้อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า และมาตรฐานการผลิตต่างๆ ทุกอย่างพร้อม คิดว่า ปีนี้ จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีรายได้ 35 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการส่งแตงโมสด เรายังไม่มีผลิตภัณฑ์ แตงโมแปรรูป ออกมา
จากแม่ค้าขายผัก สู่ เจ้าของธุรกิจแตงโมเบอร์ต้นๆ เมืองไทย
ณิชชา เล่าว่า ที่ผ่านมา ณิชชา ชาม์ม เป็นฟาร์มแตงโมที่แบบครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่ง และกล้าการันตรีว่าเราเป็นฟาร์มอันดับ 1ในเรื่องแตงโม เพราะยังไม่มีใครทำแบบครบวงจร และมีเครือข่ายเกษตรกรและทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากเท่ากับเรา ตั้งแต่คัดเลือกพัฒนาสายพันธุ์ให้ ดูแลขั้นตอนการปลูก จนได้ผลผลิตตรงกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในราคาตลาด
จุดเริ่มต้นที่เรามาทำตรงนี้ มาจากเดิมขายผักมาก่อน แต่เมื่อปี 2540 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง เราก็สลบไปพักนึงก่อนจะกลับมาใหม่ และเจอแตงโม ซึ่งล้มลุกคลุกคลานกับแตงโมมาหลายปี กว่าจะได้ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 เรื่องแตงโมในประเทศไทย และได้สร้างเครือข่ายผู้ปลูกแตงโมทั่วประเทศ
ติดต่อ โทร. 09-5045-3645
Fb ณิชชา ชามม์ Nichchar Charm
