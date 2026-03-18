สาวเชียงราย สู้ไม่ถอยแม้ผ่านวิกฤตกี่รอบ พา “บ้านผลไม้” เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือโกอินเตอร์ไปด้วยกัน

นางสาวสุทัตตา ปัทมโยธิน เจ้าของบริษัท บ้านผลไม้ ประเทศไทย จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปผัก และผลไม้อบแห้ง โดยโรงงานของอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ผัก และผลไม้ที่นำมาใช้ ก็จะเป็นผลไม้เมืองหนาวทางภาคเหนือ โดยเราจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเครือข่ายที่ทำงานกับเรา เนื่องจากเราต้องใช้ผักและผลไม้ ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ผัก และผลไม้ที่เหมาะกับการนำมาทำอบแห้งที่สุด
ทั้งนี้ โชคดีที่ได้ทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง และมีผลผลิตที่ดีตามมาตรฐานมาส่งให้กับโรงงานของเรา อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า บางครั้งเจออุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนบ้าง ทำให้ผลผลิตออกไม่ได้ตามเป้าหมาย เราก็มีการปรับ และมีความพยายามในการพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกันกับเกษตรกรเครือข่าย รวมถึงเชื่องโยงกับที่ปรึกษาที่มีความรู้จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลด้วย เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อจะได้เติบโตไปพร้อมๆ กัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ ผัก และผลไม้อบแห้ง ของบ้านผลไม้ มีวางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครฯ ในกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ สยามพารากอน เอ็มควอเทียร์ เอ็มโพเรียม เทอมินอล21 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และที่จังหวัดเชียงราน ร้านบ้านผลไม้ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายด้วย และมีการจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่นำไปทำขนม และเบเกอรี่ รวมถึง ศูนย์สุขภาพเวลเนส และโรงพยาบาล สำหรับผลไม้อบแห้งที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเที่ยวประเทศไทย และชื่นชอบผลไม้ไทยที่รสชาติดี เป็นเอกลักษณ์ ซื้อผลไม้อบแห้งของเรากลับไปรับประทานและเป็นของขวัญของฝาก
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผลไม้ให้เลือกมากกว่า 15 ราย ส่วนผัก มีมากกว่า 10 รายการ ผลไม้หลักของเราจะเป็น สับปะรดภูแล นางแล สตรอว์เบอรี่ มะม่วงมหาชนก ลำไย แก้วมังกร เป็นต้น ส่วนผัก เช่น ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักคะน้า ขิง ฟักทอง ฯลฯ ส่วนราคาขาย มีตั้งแต่กิโลกรัมละ 500 บาท ไปจนถึง 1,200 บาท
คุณสุทัตตาเล่าถึงการเติบโตในธุรกิจนี้ว่า โดยรวมเป็นไปได้ด้วยดี แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากธุรกิจพึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลัก และในช่วงเวลาดังกล่าวแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ธุรกิจก็สามารถเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง
แต่ในปีนี้ ความท้าทายใหม่ได้เข้ามาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและขนส่ง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมและรับมือ อย่างไรก็ดี ธุรกิจยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพยายามกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ไม่พึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียว
แม้จะมีความกังวลในหลายด้าน แต่ในปีนี้ยังคงตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 20% และหากไม่มีปัจจัยลบที่รุนแรงเข้ามากระทบเพิ่มเติม ก็เชื่อว่ายังคงมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้
สนใจติดต่อ
Line: @fruithouse.th
FB: บ้านผลไม้เชียงราย
โทร.08-3429-4998