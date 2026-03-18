ฟื้นคืนชีพ 94 ปี ยาน้ำสมุนไพรผสมโคคลาน สูตร “หมอมิ่ง ลุ่มน้ำสุพรรณ”

ตำรับยาแพทย์แผนไทย ในแต่ละภูมิภาคมีมากมาย ในช่วงที่ ประเทศไทย ต้องการจะผลักดันการใช้สมุนไพรไทย ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก ส่วนหนึ่งได้แรงหนุน จากผู้ประกอบการ เจ้าของสูตรยาสมุนไพร ที่ได้รับการตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น นำสูตรยาสมุนไพร เหล่านั้น กลับมาปัดฝุ่น และผลิตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานต่างๆ พร้อมจำหน่ายคนไทย และคนทั่วโลกได้รู้จัก
นางสาวทิพย์เนตร (โบ) แฉล้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฉล้ม ไทย เฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ความภาคภูมิใจสูงสุดของเรา ไม่ใช่แค่การผลิตยาสมุนไพร แต่คือการสืบทอดเจตนารมณ์และองค์ความรู้จาก “หมอมิ่ง แนบเนียน” แพทย์แผนโบราณแห่งลุ่มน้ำสุพรรณฯ ผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475
จากสมุดบันทึกตำรับยาของหมอมิ่งในวันนั้น ได้ถูกส่งต่อและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งผ่านรุ่นสู่รุ่น (หมอจันทร์ สู่ คุณหมอติ) ผสมผสานนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ เพื่อ ได้มาตรฐาน GMP ควบคุมโดยแพทย์และเภสัชกรแผนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคงคุณค่าการรักษาตามตำรับดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ยาวนานกว่า 94 ปี
สำหรับสินค้าที่สร้างชื่อให้กับ บริษัทฯ คือ “ยาดมสมุนไพรทิพย์เกสร” (ยาดมกระปุกเหลือง โฉมใหม่) หอมชื่นใจ 2 ระดับ ต้นตำรับความหอมยาวนานที่กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนด์ ด้วยสูตรลับเฉพาะที่ส่งต่อกันมา ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานถึง 2 รูปแบบ ช่วยผ่อนคลาย และ แก้อาการวิงเวียนหน้ามืด
ทิพย์เนตร ทายาท รับช่วงดูแลกิจการ ต่อ ยังได้เล่าถึง สินค้าสมุนไพรที่ทาง บริษัทฯ ต้องการนำเสนอการฟื้นคืนของดี ที่คนไทยลืมไปแล้ว นั่นคือ “ยาน้ำสมุนไพร ผสมโคคลาน” ในยุคที่ผู้คนต้องทำงานหนัก นั่งนาน จนเกิดอาการปวดหลัง ปวดเอว หรือผู้สูงวัยที่เผชิญกับภาวะกระดูกและข้อเสื่อม ทิพย์เกสรได้นำ “โคคลาน” สุดยอดสมุนไพรไทยที่หลายคนอาจหลงลืมไป กลับมาปัดฝุ่นและรังสรรค์เป็น “ยาน้ำสมุนไพร ผสมโคคลาน” ซึ่งเป็นตำรับยาโบราณที่ผสานคุณค่าของ เถาโคคลาน กำลังเสือโคร่ง กำลังวัวเถลิง เถาวัลย์เปรียง และเถาเอ็นอ่อน เข้าด้วยกัน โดดเด่นเรื่องการ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง ปวดข้อ บำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นเอ็นตึงรั้ง บำรุงโลหิตและธาตุต่างๆ ในร่างกาย และดื่มเพื่อบำรุงร่างกาย
นอกจากนี้ ทิพย์เกสรยังมีความเชี่ยวชาญในตำรับยาเฉพาะทางที่สืบทอดมาจากคุณทวดหมอมิ่ง ซึ่งครอบคลุมการดูแลสุขภาพในหลายมิติ กลุ่มยาบรรเทาปวดและประสานกระดูก: พัฒนาจาก “น้ำมันประสานกระดูก” ของหมอมิ่ง สู่รูปแบบ ยาน้ำมันสมุนไพร และ ยาครีมสมุนไพร ที่ผ่านกรรมวิธีสกัดเข้มข้น พัฒนามาจากลูกประคบ สู่รูปแบบเนื้อครีม ใช้งานง่าย ตัวยาออกฤทธิ์ร้อนลึก ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด บรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอก และปวดเมื่อยฝังลึกได้ตรงจุด ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ยาหอมทิพย์โอสถ: ตำรับยาหอมที่ช่วยบำรุงหัวใจ แก้วิงเวียน ปรับสมดุลร่างกาย และ กลุ่มยาสตรี: อีกหนึ่งความชำนาญพิเศษของคุณทวดหมอมิ่ง ที่เข้าใจระบบภายในของผู้หญิง ช่วยปรับสมดุลเลือดลมและฟื้นฟูสุขภาพสตรีให้สมบูรณ์
