Barketek ออกแบบของใช้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แต่งบ้านของคนรักสุนัข

นายปิยณัฐ รัตนวงศาโรจน์ เจ้าของบริษัท บาร์คดีเท็ค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ บาร์คดีเท็ค เล่าว่า ทางบริษัทฯ ได้ผลิตและจัดหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Barketek มามากกว่า 10 ปี สินค้าที่ผลิตมีตั้งแต่ของใช้สำหรับสุนัข เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน ชามอาหาร แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ทิชชูสำหรับสุนัข สเปรย์กำจัดกลิ่น และของใช้ในบ้านอื่นๆ สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องติดตามตัว เป็นต้น บางอย่างนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยสินค้าจะมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านเพ็ทชอป ต่างๆ และที่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กูเมร์มาร์เก็ต สยามพารากอน
สำหรับสินค้าภายใต้แบรนด์ Barketek เน้นการออกแบบที่ดูเรียบหรู และเหมาะกับการใช้งานของสุนัข และสัตว์เลี้ยง และเป็นการออกแบบให้เข้ากับที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการให้ของใช้สุนัข เป็นส่วนหนึ่งของแต่งบ้าน ด้วย และสินค้าของเรายังให้ความสำคัญ กับการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ด้วย
“ปิยณัฐ” พูดถึงการทำตลาดสินค้าของสัตว์เลี้ยง ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ไม่ค่อยดีนัก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากภาวะเศรษฐกิจ คนให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงน้อยลงไป หรือ ซื้อของให้สัตว์เลี้ยงเท่าที่จำเป็น ไม่เหมือนในอดีต คนประหยัดมากขึ้น
ทั้งนี้ ต่างจากในช่วงโควิด ซึ่งหลายคนอยู่บ้าน ก็มีเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยง ก็จะหาซื้อสินค้าให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ทำให้ช่วงโควิดสินค้าขายดีในช่วงนั้น แต่พอช่วงหลังโควิดมา ยอดขายก็ไม่ค่อยดี ซึ่งเราเองก็เลยต้องมีการปรับตัว โดยควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นลง เพราะปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่สินค้าไม่สามารถขึ้นราคาได้ในช่วงนี้ ก็เลยต้องหันมาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
ติดต่อ www.barketek.com