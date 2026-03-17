น้ำมันว่านวัลย์ พลังสมุนไพรไทย เพื่อการผ่อนคลายที่แท้จริง

นางศิริรัตน์ อิษฏประเสริฐ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของผลิตภัณฑ์ “น้ำมันว่านวัลย์” เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า ผลิตภัณฑ์นี้เกิดจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ที่ได้ทดลองใช้น้ำมันสมุนไพร และสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รวมถึงอาการ ออฟฟิศซินโดรม ซึ่งพบได้มากในคนทำงานยุคปัจจุบันจากความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ดี จึงพัฒนาและต่อยอดสู่การสร้างแบรนด์ “ว่านวัลย์” เพื่อส่งต่อคุณค่าของสมุนไพรไทยให้กับผู้คนในวงกว้าง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายบริเวณคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศซินโดรม กลิ่นหอมจากสมุนไพร ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ว่านวัลย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา กว่า 3 ปี ปัจจุบันได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว มีทั้ง สูตรดั้งเดิม ที่ลูกค้าประทับใจ และ สูตรพัฒนาใหม่ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้น ปรับปรุง บรรจุภัณฑ์ทันสมัย สวยงาม เข้าถึงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
วิสัยทัศน์ในอนาคต ว่านวัลย์มีเป้าหมายในการขยายสู่ ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้บริโภคต่างชาติเป็นอย่างดี ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้จริง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ทดลองใช้ ต่างกลับมาซื้อ สะท้อนถึงคุณภาพและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง
