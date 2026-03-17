Pattaraporn เม็ดมะม่วงหินพานต์ จากดินแดนภูเขาไฟ คั่วกระทะโบราณ ชี้ ผลสงครามเริ่มแล้้ว ถุงพลาสติกปรับเพิ่ม30 %

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล แบรนด์ Pattaraporn เม็ดมะม่วงจากดินแดนภูเขาไฟ เกิดขึ้นมาจากเจ้าของอดีตเจ้าของร้านเบเกอรี่ แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล สูตรคุณแม่ ทำวางขายในร้าน ปรากฎว่า ขายดีกว่า เบเกอรี่อื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เจ้าของ ภัทรภร ศุภศรี ก็เลยตัดสินใจเลิกร้านเบเกอรี่ และทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล ออกมาจำหน่าย จนได้มาเป็นโรงงาน และมีสาขาส่งขายกว่า 100 สาขา
คุณภัทรภร ศุภศรี เจ้าของ บริษัท ภัทรภรโฮมเมด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล (สูตรไร้น้ำมัน) เล่าว่า ทางบริษัทได้ทำผลิตภัณฑ์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล ออกมาทั้งหมด 4 รสชาติ ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์คาราเมล งาขาว เป็นสูตรดั้งเดิม ที่ได้รับตกทอดมาจากคุณแม่ และมาต่อยอด ด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมล งาดำ เม็ดมะม่วงหิมพานต์คาราเมลมะพร้าว รสชาติที่ต้องการทำออกมาเพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และล่าสุด ออกมะม่วงหิมพานต์คาราเมลต้มยำ ที่ต้องการเจาะตลาดลูกค้าที่ต้องการรสชาติที่จัดจ้าน
โดยสินค้ามีวางจำหน่ายในจุดแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น ที่ สยามพารากอน เทอมินอล 21 สยามดิสคัฟเวอรี่ มาบุญครอง และที่บิ๊กซีราชดำริ รวมถึง 7-11 ในสาขาท่องเที่ยว เป็นต้น ลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนจีน มากถึง 45 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่สอง กลุ่มตะวันออกกลาง อาหรับ 35 เปอร์เซ็นต์ (ไม่ใช่แค่ตะวันออกกลาง แต่หมายถึง แขกมาเล อินโด หรือสิงคโปร์ ) ที่เหลือญี่ปุ่น บ้าง เกาหลีบ้าง ส่วนคนไทยไม่เยอะประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ตลาดคนไทยจะขายดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซื้อเป็นของขวัญของฝาก เนื่องจากของเราได้มีการออกแบบแพคเกจจิ้งให้สามารถเป็นของขวัญของฝากได้
ในส่วนของยอดขาย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา เจอสถานการณ์โควิด ถือว่าเป็นช่วงต่ำสุด แต่สามารถประคับประคองนำพากิจการผ่านมาได้ พอผ่านโควิดมา นักท่องเที่ยวจีน ก็หายไปเยอะมาก ลูกค้าของเราลดน้อยลงไป แต่ยังได้ลูกค้าอาหรับมาแทน แต่ในช่วงนี้ เป็นช่วงเดือนรามาดอล ช่วงถือศีลอด ซึ่งลูกค้าแขกอาหรับจะแทบไม่มีเลย พอดีกับเป็นช่วงสงครามสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย ส่วนคนจีนกำลังซื้อไม่ได้เยอะมาก เหมือนช่วงก่อนโควิด ตอนนี้ คงได้แค่ประคับประคองกิจการไป แต่เราก็เคยผ่านช่วงแย่ที่สุดในช่วงโควิดมาแล้ว เป็นภูมิคุ้มกันว่าจะต้องเดินอย่างไร
นอกจากเรื่องของยอดขายที่เราต้องรับมือ ก็ยังมีเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ คือ เรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ออเดอร์ถุงพลาสติกล่าสุด ปรับขึ้นไปแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์ สืบเนื่องมาจากภาวะสงคราม ทำให้ขาดแคลนปิโตรเคมีที่นำเข้าจากตะวันออกกลางเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งทางโรงงานพลาสติกแจ้งมาว่า เป็นราคาแบบวันต่อวัน ไม่รู้ว่าจะมีขึ้นอีกหรือลงในอนาคต เนื่องจากราคาปิโตรเคมีไม่นิ่ง และยังมีค่าน้ำมัน ค่าขนส่งที่ขึ้นอีก แต่ยังคงยืนหยัดว่าจะยังขายราคาเดิม ไม่ว่าต้นทุนอะไรจะเพิ่มขึ้น เพราะไม่อยากจะผลักภาระไปยังผู้บริโภคในช่วงนี้ และการตัดสินใจซื้อในช่วงนี้ ยาก ถ้าไปขึ้นราคาอีก ยิ่งขายไม่ได้เลย
คุณภัทรภร เล่าว่า มะม่วงหิมพานต์ ที่เราเลือกมาใช้นั้น เราใช้เมล็ดมะม่วงฯ จากพื้นที่ภาคอีสาน จากบุรีรัมย์ ศรีษะเกศ และสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ดินภูเขาไฟ ที่มีแร่ธาตุที่สำคัญ ทำให้ผลผลิตเมล็ดมะม่วงหินพานต์ ที่มาจากการปลูกในพื้นที่ดังกล่าวนี้มีแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพ เราก็เลยเลือกใช้เมล็ดมะม่วงหินพานต์ จากในแถบนั้น ซึ่งภาคอีสานเองก็มีการปลูกมะม่วงหิมพานต์ เยอะไม่แพ้ภาคใต้ แต่พอนึกถึงหลายคนก็จะนึกถึงแต่เมล็ดมะม่วงหินพานต์ มาจากภาคใต้ เป็นหลัก
ในกระบวนการผลิตของเรา ยังคงอนุรักษ์ การคั่วแบบโบราณดั้งเดิมที่ยังใช้การคั่วด้วยกระทะทองเหลือง กวนกับคาลาเมล ไม่ได้ใช้น้ำมัน เพราะจะให้รสชาติที่หอมและกรอบอร่อยและดีต่อสุขภาพเพราะไร้น้ำมัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีความพยายามจะใช้เครื่องจักร แต่พอทำออกมาแล้วไม่ได้รสชาติอย่างที่เราต้องการ ก็เลยยังคงเลือกใช้กระบวนการผลิตในแบบดั้งเดิม เป็นการอนุรักษ์ในวิถีแบบโบราณดั้งเดิมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักด้วย
