สศอ. ผนึกสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนโครงการอาหารฮาลาลไทยตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานและนวัตกรรม สร้างโอกาสการค้าใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร เปิดตัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก” ประจำปีงบประมาณ 2569 มุ่งยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมอาหารฮาลาล พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล ตั้งเป้าคัดเลือกผู้ประกอบการ 40 กิจการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และ 20 ผลิตภัณฑ์ หวังพัฒนานวัตกรรม ควบคู่กิจกรรม Business Matching เชื่อมโยงโอกาสทางการค้า
นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร เปิดตัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก” ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมอาหารฮาลาล รวมถึงผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล ทั้งนี้ สศอ. จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมในระยะถัดไปได้
โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลกภายในปี 2570 ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่ง สศอ. ได้เล็งเห็นว่า “อาหารฮาลาล” คือกุญแจสำคัญและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Food) ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้คว้าส่วนแบ่งในตลาดฮาลาลโลกที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวสูงถึง 6.75 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2575
ขณะเดียวกัน สศอ. จะมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าคัดเลือกผู้ประกอบการ 40 กิจการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และคัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Business Matching สนับสนุนการเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าและการต่อยอดสู่ตลาดสากล ตลอดจนสร้างการรับรู้และขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าร่วมการพัฒนาในระยะถัดไปอย่างต่อเนื่อง
“การจัดทำและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอาหารฮาลาลของไทยในเวทีโลกจากปัจจุบันที่อยู่ที่ร้อยละ 2.85 ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป” นายศุภกิจ กล่าว