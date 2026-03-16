เว็ตคอลกรุ๊ป ผู้นำเข้ายา-อาหารเสริม หมู-ไก่ ชี้ ผลโรคระบาดทำฟาร์มขนาดเล็กและกลางอยู่ยาก ปิดตัวเกือบหมด

บริษัทเว็ตคอลกรุ๊ป ตัวแทนนำเข้ายาอาหารเสริมปศุสัตว์ ฟาร์มขนาดใหญ่ เผย ปัจจุบันฟาร์มขนาดกลางและเล็ก เลิกกันไปเกือบหมด เพราะโรคระบาดในปศุสัตว์ และต้นทุนสูง เพราะต้องเลี้ยงแบบครบวงจร คุมโรคระบาดได้
นางสาวนภาพัฒน์ เอนกพงษ์ เจ้าของ บริษัทเว็ตคอลกรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และอาหารเสริมสำหรับปศุสัตว์ เล่าว่า บริษัทฯ เปิดมากว่า 20 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายยา และอาหารเสริมสำหรับหมู และไก่ นำเข้าจากประเทศสเปน อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ โดยยาที่นำเข้ามาเป็นยาแก้อาการอักเสบ แบรนด์ คีโตโปรพิค ตัวยา ไอบูโพรเฟน ชนิดน้ำ เจ้าเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยลดการใช้เข็มฉีดยา ส่วนอาหารเสริมเป็นจะเป็นนมเสริมอาหารสำหรับลูกสัตว์และสารธรรมชาติอื่นที่สามารถใช้แทนยา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ครบวจร อย่าง ซีพี และเบทาโกร ฯ ส่วนลูกค้าฟาร์มขนาดกลางและเล็ก เมื่อก่อนเรามีลูกค้ากลุ่มนี้ แต่ปัจจุบันเลิกกันไปเกือบหมดแล้ว เพราะการลงทุนทำฟาร์มแบบครบวงจร ถ้าทำเล็กไม่คุ้ม ลงทุนสูง ประกอบกับที่ผ่านมามีการระบาดของโรคในปศุสัตว์เยอะมาก ฟาร์มเล็ก หรือ แม้แต่ฟาร์มขนาดกลางก็เลยเลิกกันไปหมด
ในส่วนของการทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ จะหันมาให้ความสำคัญ กับเรื่องของการเลี้ยงแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ กันเยอะขึ้น มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้สำหรับการเลี้ยง เพื่อให้ได้ เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง การเลือกใช้อาหารเสริม หรือ ยาปฏิชีวนะ จะต้องไม่มีสารตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
นภาพัฒน์ เล่าว่า จุดเริ่มต้นที่ทำตรงนี้ได้ มาจากครอบครัว คุณพ่อเป็นลูกจ้างที่บริษัทซีพี มาก่อน และทำงานด้านนี้ คือ พ่อกับแม่ทำมาก่อน ตัวเองเข้ามาทำก็เหมือนมารับช่วงต่อ นำเข้ายา และอาหารเสริม เน้นด้านนวัตกรรมที่แตกต่าง คุ้มค่าปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ ไปเสนอทางบริษัท ซีพี และเบทาโกร และเมื่อได้ผ่านคณะกรรมการของบริษัท และได้ทดลองใช้ และมีประสิทธิภาพที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการซื้อขาย กันมาตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา
ส่วนรายได้ของเราเติบโตตามการเติบโต ของฟาร์มขนาดใหญ่ ปีละ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความกังวลเรื่องสงคราม กังวลอยู่ค่อนข้างมาก แต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการนำเข้ามาสต็อกเยอะหน่อยในช่วงนี้ โดยใช้เงินกู้จากธนาคารเอสเอ็มอี มาช่วยเรื่องสต็อกสินค้า เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอ ไม่รู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไร แก้ปัญหาด้วยการสต็อกสินค้าไว้ก่อน เพื่อจะได้สินค้าส่งให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่รู้ว่าจะมีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ต้องใช้ยาของเราต้องมียาพร้อมส่งให้กับลูกค้าได้ ทันที
โทร. 06-5623-9456