กระเพราเนื้อ เทรนด์มาแรงโตพร้อมร้านกระเพรา ดัน “ทรูบีฟ” โรงงานเนื้อแช่แข็ง ออเดอร์เนื้อสับพุ่ง

กระเพราเนื้อ เมนูทำให้หลายคนรวยมาแล้ว รวมถึง โรงงานตัดแต่งเนื้อแช่แข็ง ทรูบีฟ ที่ยอดขายเนื้อสับผัดกระเพราพุ่ง เพราะเมนูกระเพราเนื้อเป็นเมนูโปรดที่มีคนกินกันเยอะมาก และร้านผัดกระเพราก็เกิดขึ้นเยอะมากเช่นกัน เป็นโอกาสให้ เนื้อสับแช่แข็ง ของทรูบีฟ เติบโตแบบก้าวกระโดด
นายกิตติปกรณ์ จีรวัฒนศุภโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูบีฟ จำกัด (สาขาอ้อมน้อย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่งแช่แข็ง แบรนด์KAWA เล่าถึงทรูบีฟ ว่า เริ่มต้นมาจากครอบครัวทำร้านกรอบรูป แต่ตอนหลังคนไม่ค่อยได้มาใช้บริการ เพราะการถ่ายรูประบบดิจิทัลเข้ามาแทนที่ ธุรกิจของเราโดนดิสครับชันไป ครอบครัวต้องมาเริ่มมองหาธุรกิจอื่นๆ เข้ามาทดแทน และ เลือกทำโรงงานผลิตตัดแต่งเนื้อวัวแช่แข็ง ส่งร้านอาหาร
โดยเนื้อวัวที่ใช้เป็นเนื้อโคขุนไทย-เฟรนช์ (Thai-French)จากประเทศไทยเป็นหลัก 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเนื้อโคขุนสายพันธุ์บรามันส์ และอีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลีย ลูกค้าหลักของเรา คือ ร้านอาหารญี่ปุ่น ปิ้งย่าง ชาบู และร้านสตรีทฟู้ดส์ เนื้อของเรามีหลายเกรด ราคาตั้งแต่ 200 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท ต่อกิโลกรัม
ปัจจุบัน ความนิยมในการกินเนื้อวัวของคนไทย ส่วนตัวผมมองว่า เยอะขึ้น ดูจากร้านอาหารที่ผมไปส่งเยอะขึ้น หลายๆ ร้านหันมาขายเมนูเนื้อ โดยเฉพาะกระเพราเนื้อ สตรีทฟู้ดส์ ที่ใช้เนื้อกิโลกรัมละ 200 บาท เป็นเนื้อสับ เป็นเนื้อที่ขายที่สุดของเราในช่วงนี้ ส่วนเนื้อตลาดพรีเมี่ยม ยอดขายเหมือนเดิม ไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง
ส่วนยอดขายในช่วงนี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม หรือ เศรษฐกิจ ยอดขายของเราก็ยังคงอยู่ ในระดับปกติ ส่วนคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม่ รายเล็กที่ตัดแต่งในแบบไม่ได้ใช้เครื่องจักร ซึ่งราคาของเค้าจะถูกกว่า แต่จะไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเราเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP GHP และทำในห้องปลอดเชื้อ
นอกจากขายส่งรูปแบบ B2B ร้านอาหารแล้ว ยังมีการขายในช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ ของ B2C ด้วย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงโควิด เพราะช่วงนั้น ร้านอาหารปิดหมด เราก็เลยต้องหาทางออกด้วยการเปิดช่องทางออนไลน์ ก็เลยกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ได้เปิดรับลูกค้าใหม่ เพิ่มขึ้นมา นอกเหนือจากลูกค้าประจำ ที่ส่งทุกวัน
ในส่วนของเนื้อที่ใช้ต่อวัน อยู่ที่วันละ 500 กิโลกรัม ส่งลูกค้าประจำร้านอาหารเกือบทั้งหมด หลายคนก็คงสงสัยว่า ทำกรอบรูป และมาทำโรงงานตัดแต่งเนื้อวัวแช่แข็งได้อย่างไร ซึ่งต้องบอกว่าความรู้เหล่านี้ ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ การลงทุนของเราหลักล้านบาท เพราะต้องซื้อเครื่องจักร ตอนแรกทำควบคู่ไปกับทำกรอบรูป แต่ต่อมาในส่วนของเนื้อแช่แข็งไปได้ดี ก็เลยเลิกทำกรอบรูป หันมาทำโรงงานตัดแต่งเนื้อแช่แข็งเต็มตัว ผ่านมาถึงตรงนี้ ผ่านมาเกือบ 10 ปี
