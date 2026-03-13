ออโรร่าจับมือดิสนีย์ พลิกโฉมทองคำ ครั้งแรกในคอลเลคชั่นทองแผ่นและการ์ดลายดิสนีย์ เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ต้องการสะสมทองคำ

ครั้งแรกส่งคอลเลกชัน “ทองแผ่นและการ์ดลายดิสนีย์รุ่นพิเศษ” Mickey & Friends 10 ลายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มุ่งสร้างสีสันและพลังบวกให้ Young Gen
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองคำ และเครื่องประดับทองมาตรฐานระดับสากล ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านความบันเทิงระดับโลก เปิดตัว “ทองแผ่นและการ์ดลายดิสนีย์รุ่นพิเศษ” Mickey & Friends พลิกโฉมภาพลักษณ์แบรนด์ทองคำ ให้เข้าถึงง่ายและทันสมัย พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ (Young Generation) ด้วยผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ที่ผสานคุณค่าและจินตนาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (AURA) กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการหลอมรวมปรัชญา “ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า” (Gifts of Happiness) ของออโรร่า เข้ากับแนวคิด “Where Dreams Come True” อันเป็นหัวใจหลักของดิสนีย์ เพื่อเปลี่ยนทองคำล้ำค่าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการและความฝัน สะท้อนความตั้งใจของออโรร่าในการส่งมอบความสดใหม่ (Fresh & Trendy) ผ่านดีไซน์ที่เข้าถึงง่ายและมีความเป็นแฟชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ที่มองหาของสะสมที่มีทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางจิตใจ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก้าวแรกแห่งความมหัศจรรย์ ออโรร่าได้เปิดตัว “ทองแผ่นและการ์ดลายดิสนีย์รุ่นพิเศษ” Mickey & Friends ที่นำคาแรกเตอร์ยอดนิยมมาดีไซน์อย่างพิถีพิถันรวม 10 ลาย มาพร้อมน้ำหนักทองที่หลากหลายในราคาที่เริ่มสะสมได้ง่าย เพื่อเจาะกลุ่ม Young Gen ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของการออมทองและการเลือกซื้อของขวัญที่มีความหมาย
โปรโมชันพิเศษสุด 7 วันเท่านั้น! (13 มี.ค. 69 - 19 มี.ค. 69) พบกับคอลเลกชันการ์ดทองแผ่นลาย Mickey & Friends พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Aurora Gift ดังนี้:
● ซื้อทองแผ่นขนาด 0.2 กรัม: ราคาพิเศษเพียง 999 บาท (จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์) ทั้งหน้าร้านและออนไลน์
● ซื้อทองรูปพรรณน้ำหนัก 1 บาทขึ้นไป: รับสิทธิ์ซื้อทองแผ่นขนาด 0.2 กรัม ในราคาเพียง 499 บาท
● ซื้อเครื่องประดับเพชรที่ร่วมรายการ: รับสิทธิ์ซื้อทองแผ่นขนาด 0.2 กรัม ในราคาเพียง 499 บาท
● ซื้อเครื่องประดับและของขวัญเสริมสิริมงคลครบ 5,000 บาทขึ้นไป: รับสิทธิ์ซื้อทองแผ่นขนาด 0.2 กรัม ในราคาเพียง 499 บาท
● บริการห่อของขวัญฟรี: ด้วยกระดาษลายพิเศษ Mickey & Friends สุดน่ารัก เมื่อซื้อสินค้าที่ออโรร่าสาขาที่ร่วมรายการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของออโรร่าในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย (Product Modernization) เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z อย่างจริงจัง ตลอดจนการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ทองคำ กลายเป็น “ของขวัญ” ที่คนทุกวัยสามารถมอบให้แก่กันได้ในทุกโอกาสสำคัญ
บทเริ่มต้นแห่งความมหัศจรรย์ คอลเลกชัน Mickey & Friends ในครั้งนี้ ถือเป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” ของการเดินทางร่วมกันระหว่างออโรร่าและดิสนีย์ โดยออโรร่ามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่สดใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน และตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ของขวัญทองคำ ที่เข้ากับวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ห้างเพชรทองออโรร่าทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์
https://www.aurora.co.th