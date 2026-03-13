“น้ำนมข้าวโพด ภูตา” กับช่องทางร้านสะดวกซื้อชื่อดัง รักษายอดขายยังไงให้ยังได้ไปต่อและได้เพิ่มสาขา

การได้นำสินค้าไปขายในร้านสะดวกซื้อ ชื่อดัง มีด้วยกันหลายวิธี แต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะทางร้านสะดวกซื้อ ชื่อดังเหล่านั้น พร้อมจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีสินค้าคุณภาพอยู่แล้ว เพียงแต่รู้ว่าจะเข้าไปผ่านช่องทางไหน และ เมื่อได้เข้าไปแล้วจะยังรักษายอดขายเอาไว้ เพื่อให้สามารถเติบโตกับไปด้วยกันได้หรือไม่ ก็ต้องอยู่ที่ตัวสินค้า ว่าลูกค้าซื้อของในร้านสะดวกซื้อเหล่านั้น ชื่นชอบมากแค่ไหน
สำหรับ “น้ำนมข้าวโพด ภูตา” เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเติบโตมาจากร้านสะดวกซื้อชื่อดัง หลายแห่ง เริ่มจากเล็กค่อยเติบโต วันนี้ มียอดขายหลายพันขวดต่อรอบการส่ง ในหนึ่งวัน
นายคมเดช วุฒิสุข เจ้าของ บริษัท ภูตะวัน ฟู้ดส์ แอนด์ เบเวอร์เรจส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำนมข้าวโพด ตราภูตา เล่าว่า บริษัท ฯ ได้เปิดดำเนินกิจการมาในปี 2564 สินค้าของเราเป็นน้ำนมข้าวโพดเป็นแบบดั้งเดิมหวานน้อย และตัวใหม่ที่นำเสนอ คือน้ำนมข้าวโพดผสมเมล็ดเจีย เราเป็นสินค้าในกลุ่มเพื่อสุขภาพ ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ สินค้าของเร่าผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพราะส่งขายใน เซเว่น สินค้าต้องได้มาตรฐานถึงจะนำไปวางจำหน่ายได้
โดยช่องทางการจัดจำหน่าย ถ้าหลักเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นร้านสะดวกซื้อ 7-11 ซีเจ (CJ) และ LOWSON ซึ่งยอดขายใน เซเว่น ปัจจุบันส่งอยู่ที่วันละ 3,000 ขวด จำหน่ายอยู่ประมาณ 1,000 สาขา ในส่วนของ ซีเจ และ LOWSON จำหน่ายไม่เยอะมาก เพราะมีสาขาน้อย หลักร้อยขวดต่อวัน ซึ่งยอดขายในเซเว่น ก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้มีขึ้น หรือ ลงในช่วงนี้ เพราะกำลังซื้อไม่ได้เลวร้ายมาก สำหรับคนไทย
จุดเริ่มต้นที่เข้ามาขายในเซเว่น เริ่มมาจากได้ไปอบรม กับทาง ธนาคารเอสเอ็มอี ดี แบงค์ และในช่วงนั้น ทางธนาคาร ฯ ได้ร่วม กับทาง 7-11 ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำสินค้าไปทดลองวางขายในเซเว่นได้ และเราก็ได้นำน้ำนมข้าวโพดเข้าไปวางขาย จากวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้นำสินค้าวางขายในเซเว่น แต่ไม่ได้วางขายทุกสาขาจะเป็นเฉพาะสาขาที่ยอดขายเท่านั้น ซึ่งการเติบโตกับเซเว่น ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี การเติบโตของเรากับเซเว่น เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากส่งที่คลังสินค้า 1 แห่ง เพิ่มเป็น 2 แห่ง และ3 แห่ง และปัจจุบัน ส่งอยู่ 10 คลังสินค้า
อย่างไรก็ดี การแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในร้านสะดวกซื้อ ถือว่ามีสูง ไม่ได้มีแค่น้ำนมข้าวโพด ภูตา ยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทอื่นๆ วางจำหน่าย ด้วย เราเองก็ต้องปรับตัว โดยออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำนมข้าวโพด และจะได้ขยายการเติบโตในเซเว่น ให้สามารถขยายสาขาให้มากกว่าทุกวันนี้ แต่การนำเสนอโปรดักส์ใหม่ ทางผ่านทีมงาน เซเว่น ถ้าโอเคร ถึงจะมาผลิต และส่งเข้าไปวางได้ ซึ่งตรงนี้ เองไม่ได้ง่าย กว่าเราจะได้สินค้าใหม่สักตัวกับเซเว่น ต้องใช้เวลา นานหลายเดือน หรือ เป็นปี
ติดต่อ Facebook : น้ำนมข้าวโพด ภูตา