จากถ่านไม้ไผ่ ก้อนเล็กๆ “เคียงมูล” นำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์มากกว่า 40 รายการ สร้างรายได้มหาศาล

ถ่านไม้ไผ่ ผ่านการเผาด้วยเตาที่ออกแบบมาพิเศษอุณหภูมิ 1,200 องศา ของ บริษัทเคียงมูล พลังงานยั่งยืน ประเทศไทย จำกัด ได้ถูกนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 40 รายการ
นางสาวบุษกร อนันตโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคียงมูล พลังงานยั่งยืน ประเทศไทย จำกัด เล่าว่า เคียงมูล เป็นบริษัทในกลุ่มไบโอเทคโนโลยี โดยมีความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่ และ น้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยเริ่มจากเป็นวิสาหกิจชุมชน เราปลูกป่าเศรษฐกิจด้วยตัวเอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน กว่า 50 ครัวเรือน
ในส่วนการผลิตเราได้นำนวัตกรรมเตาเผาถ่าน ที่ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง เตาอิวาเดะ จากประเทศญี่ปุ่น และ เตาบราซิล ซึ่งเมื่อด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1,200 องศา ทำให้ได้ถ่านคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถนำไปใช้สำหรับการเป็นถ่านดูดกลิ่น ที่ดี และควันที่เกิดจากกระบวนการเผา นำมาผ่านการกักเก็บในรูปแบบของน้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำไปใช้ในการไล่แมลง และใช้ในครัวเรือนได้
สำหรับ ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น ได้แตกไลน์เป็นสินค้าต่างๆ เช่น ถ่านดูดกลิ่นในบ้าน, ในรถยนต์ และ เครื่องปรับอากาศ, ผงถ่านล้างผัก, ถ่านบาร์บีคิว, เกล็ดถ่านสำาหรับปรับปรุงดิน และพัฒนาออกมาเป็นแชมพู ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง และถ่านที่มีประจุลบ (ในกระบวนการอบจะเกิดถ่านประจุลบเพียง 5% ) จะนำไปทำหมอน ถ่าน ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการนอนกรน และปวดหัวไมเกรนได้ โดยจะเน้นตลาดส่งออกไปยังประเทศญีปุ่น และถ่านแท่งที่มีประจุลบ นิยมนำไปวางใกล้คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ เพื่อลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่พึงประสงค์
ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ นำมาพัฒนาต่อยอด เป็นสเปรย์น้ำยาถูพื้นเพื่อไล่มด แมลงสาบ, ไล่เห็บ หมัด และยังช่วยดับกลิ่นตัวสัตว์ เลี้ยง, ไล่หนู, ไล่งู ตะขาบ และสัตว์เลื้อยคลานอันตรายต่างๆ และนำมาทำเป็นน้ำยาดับกลิ่นท่อ, สเปรย์กันยุง, น้ำยาล้างจาน, ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดอเนกประสงค์, สเปรย์ปรับอากาศดับกลิ่น รวมถึงยังสามารถใช้ในภาคการเกษตรช่วยฉีดพ่นเพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืช เพลี้ย และรักษารากเน่าได้ ฯลฯ
ในส่วนของช่องทางการขาย ปัจจุบันกระจายไปทั่วประเทศ มีร้านจำหน่ายสินค้าเกือบ 4,000 ร้านค้า และมีจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต โฮมโปร บิ๊กซี โลตัส กูมเมร์ มาร์เก็ตรวมถึงร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปัจจุบันเน้นการขายในประเทศ ผ่านโมเดิร์นเทรดมากขึ้น ซึ่งทำให้ยอดขายของเราโตขึ้นตามร้านที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ได้ส่งออกไปขายยังหลายประเทศ อาทิ เดนมาร์ก, สวีเดน, นอร์เวย์, แอฟริกาใต้, ฮ่องกง, มาเลเซีย, เวียดนาม และฝรั่งเศส แต่พอมาช่วงโควิด การสั่งซื้อจากต่างประเทศหายไปเกือบหมด เราเองหันมาโฟกัสตลาดในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ยอดขายทดแทนการส่งออกได้ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ ในปัจจุบัน เริ่มกระทบยอดขายของเราอยู่พอสมควร อย่างในช่วงปี 2566 ยอดขายเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ แต่มาในปี 2568 ยอดลดลงไป เพิ่มขึ้นแค่ 10-20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ และองค์กรของเรา มีรางวัลการันตี เช่น รางวัล“PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2018”, คว้า 3 รางวัล ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2567 ได้แก่ รางวัล SME ดีเด่น, รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปีซ้อน เป็นต้น
โทร.09-2441-9664
Facebook : Kiengmool