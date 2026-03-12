จีเวลเนส คลินิกการแพทย์แผนไทย หมุดหมายพาไทยสู่ Medical Wellness ของโลก

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นความตั้งใจหน่วยงานภาครัฐ ต้องการจะผลักดัน ให้เกิดขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่ง จีเวลเนส ตั้งเป้าที่จะเป็นเบอร์1ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาประเทศไทย ต้องนึกถึง
วัลลดารัตน์ กลิ่นณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเวลเนส จำกัด เล่าว่า จีเวลเนส Gwellness คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จุดเริ่มต้นเกิดจากในช่วงโควิด ซึ่งเกิดมาจากทางด้านผู้บริหารของเรา คือ คุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ ที่เคยทำงานด้านข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพบว่าในช่วงโควิด คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์ จึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
ในช่วงแรกเปิดตัวโดยทีมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ เรียนจบมาทางด้านนี้ พร้อมกับมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยเฉพาะมาคอยดูแลรักษา และจ่ายยาสมุนไพร ร่วมกับการดูแลด้านดูแลกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ซึ่งคือการนวดรักษาในแบบฉบับแพทย์แผนไทย มาช่วยในการรักษาด้วย
ทั้งนี้การเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนั้น อาจจะยังไม่แพร่พลาย ประกอบกับคนปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการทางกล้ามเนื้อกันมากขึ้น ทำให้ได้มีปรับให้บริการส่วนใหญ่เป็นการรักษาผ่านหัตถเวชกรรมไทย ควบคู่กับการรักษาแบบที่ต้องจ่ายยาสมุนไพรใบยางกลุ่ม โดยกลุ่มคนที่เข้ามารักษาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาด้าน อาการออฟฟิศซินโดรม อาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย อาการชาตามมือ เท้า นอนไม่หลับ เป็นต้น
อีกทั้งกระแสเรื่องของ Medical toursism / Wellness destination ที่ไทยเองเป็น 1 ใน หมุดหมายนั้น ทำให้เราหันมาดึงจุดเด่นการนวดรักษามากขึ้น เพราะว่าต่างชาติรู้จักนวดไทย แต่ไม่รู้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เท่าไหร่ ทาง Gwellness เลยผลักดันการนวด ให้เน้นจุดขายคือ “นวดที่ไหนก็ไม่เหมือนนวดกับหมอ” เพื่อที่จะยกระดับแพทย์แผนไทยให้ได้ในระดับที่สากลยอมรับ และเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนในไทยอีกด้วย
ซึ่งการดูแลรักษาของทาง Gwellness นอกจากศาสตร์ตามแพทย์แผนไทย ก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการดูแลรักษาด้วย เช่น การใช้หลักการกายวิภาคศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ และบูรณาการร่วมกับการรักษา เพื่อทำให้การรักษานั้นได้ประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าใจได้ง่ายทั้งผู้รับบริการ และการสื่อสารกับทางทีมสหวิชาชีพต่าง ๆ และในส่วนของการรักษาทางด้านเวชกรรมไทยนั้น ยังคงให้บริการอยู่เพราะว่าอาการทางกล้ามเนื้อเช่นออฟฟิศซินโดรม สามารถส่งผลให้อาการทางร่างกายอื่น ๆ เกิดปัญหาตามมาได้เช่น อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน ร่วมกับอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทเช่น การนอนไม่หลับ ปวดหัว หรือความเครียด ตรงนี้ ยังมีการรักษา และจ่ายยาสมุนไพรควบคู่ไปด้วยกัน
สำหรับลูกค้าของเรา จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก จะเป็นคนไทย ซึ่งมุ่งไปที่พนักงานออฟฟิศ ทั้งรายบุคคล และในรูปแบบของบริษัท ซึ่งในช่วงหลังนี้ทาง Gwellness ได้มีการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบริษัทมากขึ้น ผ่านการนำเสนอกับองค์กร ให้มีการเพิ่มไปในสวัสดิการณ์ให้กับพนักงาน เพราะถ้าบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จากการดูแลเบื้องต้น จะไม่ต้องป่วยสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงกลุ่มคนไทยที่ออกกำลังกาย และมีอาการปวดกล้ามเนื้อ หรือการบาดเจ็บต่าง ๆ
ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตอนเปิดใหม่ เมื่อ 3-4 ปีก่อนหน้านี้ จะได้กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชีย จีน และเวียดนาม ตะวันออกกลาง แต่ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวฝรั่ง ยุโรป กับอเมริกา จะมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ เดิมมาใช้บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย แต่ระยะหลังพอได้รู้จัก และไว้วางใจ ก็จะเข้ามาให้เราดูแลในเรื่องอาการต่างๆ โดย ถ้าเข้ามาประเทศไทย เพื่อมาทำงานหรือ มาท่องเที่ยว ก็จะเข้ามาใช้บริการกับเรา ซึ่งเชื่อมั่นในมาตรฐาน และการบริการของเราก่อน ถึงจะกลับมาใช้บริการในครั้งต่อๆไป
ส่วนกลุ่มที่ 3 คาดหวังลูกค้ากลุ่มนี้ แต่ตอนนี้มีน้อยมาก คือ กลุ่ม ผู้สูงอายุ ต้องการฟื้นฟูร่างกาย ในอนาคต ต้องการอยากจะได้ลูกค้าในกลุ่มนี้ เยอะขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจุบันดำเนินกิจการมาเข้าปีที่ 5 มีสาขาทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ บิ๊กซีราชดำริ ซอยพร้อมพงษ์ (ฝากใส่ทั้ง 4 สาขาให้เราด้วยคะ) การเติบโตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากจำนวนสาขาที่เราขยาย แต่ในช่วงปีแรกจะเติบโตเยอะสุด โตประมาณ 45เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีลูกค้าประจำที่ให้ดูแลอย่างต่อเนือง พอสมควร และมีลูกค้าใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาเพิ่ม จากสาขาที่เปิดเพิ่ม
จีเวลเนส คลินิก ตั้งเป้าที่เป็นอันดับ 1 ในการใช้การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Wellness ของโลก และนำไปสู่การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม Health and Wellness tourism โดยเน้นการให้บริการด้วยมาตรฐานการแพทย์ในระดับสากล ให้บริการการนวดรักษาโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาทเพื่อทำการบำบัดโรค ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการผสมศาสตร์การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนไทย และให้ดำเนินการโดยแพทย์วิชาชีพทุกขั้นตอน การให้บริการในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และไม่ต้องทนต่อความเจ็บป่วย และให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาต้นเหตุของปัญหา ไม่ใช่แค่รักษาตามอาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคและใช้สมุนไพร
