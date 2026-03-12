xs
พม. ชวนเที่ยวเชียงใหม่ สัมผัสอัตลักษณ์ 10 ชาติพันธุ์ ในงาน “มหกรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 2569” 21–23 มี.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 2569” ภายใต้แนวคิด “เส้นทางพระราชา พัฒนาสายใยถัก อัตลักษณ์วิถีชาติพันธุ์ ผลักดันสวัสดิการยั่งยืน” เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ควบคู่กับการส่งเสริมช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2569 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง สวนล้านนา ร.9 จังหวัดเชียงใหม่


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ราษฎรบนพื้นที่สูง” ผ่านการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้ยกระดับ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สำคัญของประเทศ พร้อมน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 2569” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงนำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่าย สร้างรายได้ที่มั่นคง และต่อยอดสู่การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างการรับรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 10 ชาติพันธุ์ มีจำนวนกว่า 759,000 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัด ของภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ


ภายในงานรวบรวมเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 10 ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ขมุ ถิ่นหรือมัลปรัย ม้ง อิ้วเมี่ยนหรือเย้า ลัวะหรือละว้า ลาหู่หรือมูเซอ ลีซูหรือลีซอ อ่าข่าหรืออีก้อ และมละบริ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา การจำลองวิถีชีวิตชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และการสาธิต “ประเพณีกินข้าวใหม่ชาติพันธุ์” ซึ่งเป็นพิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อขอบคุณธรรมชาติและบรรพบุรุษที่คุ้มครองให้เกิดความอุดมสมบูรณ์


นอกจากนี้ ภายในงานยังมี บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากราษฎรบนพื้นที่สูง เช่น ผ้าทอ กาแฟ เครื่องเงิน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกิจกรรม Workshop สาธิตงานหัตถกรรม เช่น การทำกำไลข้อมืออ่าข่า และการทำกิ๊บติดผมคังด้งกะเหรี่ยง การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึงกิจกรรม Business Matching เพื่อเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และเวทีเสวนา “วิถีชาติพันธุ์กับการพัฒนาสวัสดิการอย่างยั่งยืน”


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยสีสันและเสน่ห์ของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในงาน “มหกรรมชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 2569” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง สวนล้านนา ร.9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th และ Facebook Fanpage กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ





