ออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกทางรอด!! “ก้าวหน้าบ้านวัสดุ” บุรีรัมย์ ชี้หักค่า GP แทบไม่เหลืออะไร

ก้าวหน้าบ้านวัสดุ บุรีรัมย์ เปิดใจ ขายวัสดุก่อสร้างบนออนไลน์ ปัจจุบัน ไม่ได้หอมหวานอีกต่อไป หลายร้านเริ่มถอยทัพถอดตัวเองออกจากช่องทางออนไลน์ เพราะค่าใช้จ่ายสูงเกินไป พร้อมเผยสำรวจร้านนี้ทำอย่างไร ถึงได้เป็นร้านขวัญใจคนบุรีรัมย์ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
นายนิธิวัฒน์ ชินธิป เจ้าของร้านก้าวหน้าบ้านวัสดุ ผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การแข่งขันในธุรกิจร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นการแข่งขันที่ถือว่ารุนแรง เพราะมีห้างใหญ่ ลงมาเปิดในต่างจังหวัด ร้านเล็กๆ อยู่รอบห้างใหญ่ก็ต้องปรับตัว โดยต้องเข้าถึงลูกค้า และมัดใจลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าได้มาตรฐานและความจริงใจ พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ประทับใจ ซึ่งเป็นจุดขายที่ ทำให้ ก้าวหน้าบ้านวัสดุ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เรายังเน้นการให้ความรู้ และการแนะนำสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน ร้านวัสดุก่อสร้างหลายๆ ร้านหันมามาขายออนไลน์ หรือ มาสร้างตัวตนอยู่เยอะ ซึ่งช่องทางการขายออนไลน์ ไม่ได้ราบรื่น อย่างที่หลายๆ คนคาดหวัง เพราะปัญหาเรื่องการต้องเสียค่า GP เจ้าของแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างสูง ถึง 25 – 30 เปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงค่าทำโฆษณาที่ไม่เห็นผล แม้กระทั้ง ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก แต่ที่ยังคงเลือกขายออนไลน์ เพราะส่วนตัวผมก็ยังพอไปได้บ้าง และเป็นการเปิดลูกค้าใหม่นอกพื้นที่ ได้ข้อมูลที่มีเพียงแค่คนขายเท่านั้นที่เข้าใจ อีกอย่างช่องทางนี้ทำให้เรามีตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อจะนำไปต่อยอดสู่การขายในช่องทางอื่นๆ
สำหรับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ "ก้าวหน้าบ้านวัสดุ" ต่างจากร้านวัสดุทั่วไป คือเราค้นพบว่ามีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เป็น "เจ้าของบ้านมือใหม่" ซึ่งไม่ใช่ช่าง เข้ามาหาเราเยอะมากครับ ปัญหาของพวกเขาคือไม่มีความรู้เรื่องวัสดุเลย สิ่งที่เขากังวลที่สุดคือกลัวงบบานปลายและกลัวโดนหลอก ยิ่งปัจจุบันร้านวัสดุบนโลกออนไลน์ที่น่าเชื่อถือมีน้อยมาก บางคนเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือได้ของไม่ตรงปก เราเลยตั้งใจว่าที่นี่ต้อง "เน้นให้คำแนะนำและรับฟัง" เป็นอันดับแรก เพื่อให้ลูกค้าควบคุมการสั่งของได้จริงและสบายใจที่สุด
อย่างไรก็ดี สำหรับการมาซื้อที่นี่ ต่างจากการไปเดินเลือกในห้างค้าปลีกวัสดุขนาดใหญ่ ต่างกันชัดเจน เวลาไปห้างใหญ่ ลูกค้าต้องเดินหยิบเอง เลือกเอง ซึ่งถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องสเปกสินค้าจะรู้สึกไม่มั่นใจทุกครั้ง แถมเวลาจะเปลี่ยนสินค้าก็ทำได้ยากมาก แต่ที่ ก้าวหน้าบ้านวัสดุ เรามีบริการปรึกษาแบบใกล้ชิด เราช่วยคุณเลือกคุณภาพวัสดุให้เหมาะกับงานและงบประมาณที่คุณตั้งไว้ ให้คุณได้ตัดสินใจด้วยตัวเองจากข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่การเดินหยิบของลงรถเข็น
ในส่วนของ สินค้าอะไรที่ลูกค้าประทับใจจนต้องบอกต่อกันมากที่สุดจะเป็นกลุ่ม "เหล็กโครงหลังคา" เพราะเป็นส่วนโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของบ้าน ลูกค้ากลุ่มที่กำลังจะสร้างบ้านหรือต่อเติม เมื่อได้มาสัมผัสการบริการและการให้ข้อมูลที่โปร่งใสจากเรา พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจจนกล้าบอกต่อคนรู้จักว่า "ถ้าจะทำโครงหลังคา หรือหาวัสดุก่อสร้างที่ไว้ใจได้ ต้องมาที่ก้าวหน้าบ้านวัสดุ
จากการสำรวจกลุ่มลูกค้าร้านก้าวหน้าบ้านวัสดุ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึง ร้านก้าวหน้าว่า เป็น ร้านเหล็กที่เน้นให้ความรู้ และความจริงใจต่อลูกค้าจริง จนหลายคนเชื่อใจ และยกให้ร้านนี้เป็นร้านก่อสร้างที่เป็นขวัญใจคนบุรีรัมย์ และร้านนี้ยังขึ้นชื่อว่า เป็นร้านที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุดอันดับต้นๆ ลูกค้าบางคนยังรู้สึกเสียดายที่รู้จักร้านก้าวหน้าบ้านวัสดุช้าไป
ในส่วนของช่องทางออนไลน์ ปัจจุบัน มีสินค้าจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook และ Tiktok ชื่อเหมือนกันว่า ก้าวหน้าบ้านวัสดุ หรือ ช่องทาง Shopee ชื่อว่า ก้าวหน้าบ้านวัสดุเช่นกัน ซึ่งก็มีคนรีวิวในระดับ 4.9 และทางเจ้าของร้านก้าวหน้าบ้านวัสดุเองก็ยังเป็นศิษย์ ของ “คุยกับลุงช่าง” อินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดัง ทางช่องยูทูบ ที่เน้นให้ความรู้เรื่องบ้าน ซึ่งมีผู้ติดตามหลักล้าน
นิธิวัฒน์หรือ คุณตี๋ เจ้าของร้านก้าวหน้าวัสดุก่อสร้าง ถือว่า เป็นคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า การทำร้านของคุณตี๋ ไม่ได้เหมือนกับร้านวัสดุก่อสร้างที่บริหารงานโดยคนรุ่นเดิม เพราะพยายามปรับตัวนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ ออนไลน์ อย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับตลาดออฟไลน์ด้วย
คุณตี๋ บอกว่า ตอนนี้ ตลาดออนไลน์ ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคนขายวัสดุก่อสร้าง เพราะมีค่าใช้จ่ายแฝงที่มันสูงมาก หลายร้านเลิกขายออนไลน์ไปเยอะมาก สำหรับร้านที่เลิกขายออนไลน์ นั้นอาจเป็นทางเลือกที่ดีแล้ว ส่วนแผนปีนี้ ก้าวหน้าวัสดุ จะหันมาบุกตลาดออฟไลน์และออนไลน์แบบไหน ก็จะได้มาดูกัน จับตาดูร้านนี้ได้เลย
ติดต่อ Facebook และ Tiktok : ก้าวหน้าบ้านวัสดุ