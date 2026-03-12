(ชมคลิป) คิดได้ก่อนรวยก่อน!! “สบู่กำจัดกลิ่นแก่” ไวรัลดังบนโซเชียลฯ ปรับตัวผู้ผลิตสบู่ไม่ง้อ “ขแมร์”

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การหาสินค้าเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ มาจำหน่าย เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายกลุ่มพยายามคิดออกมา และครั้งนี้ ได้มารู้จักกับ “สบู่กำจัดกลิ่นแก่” สำหรับผู้สูงวัย ซึงกำลังเป็นไวรัลบนโซเชียลฯ เป็นสินค้าโอทอประดับ5ดาว จังหวัดสระแก้ว และได้รับรางวัล POPLAR VOTE กรมการพัฒนาชุมชน ในปีที่ผ่านมา
สบู่ตอบโจทย์ ปัญหาของคนแก่ ที่หลายคนข้ามมอง
นายสราวุฒิ พิทักษ์มวยไทย วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เล่าถึงสบู่กำจัดกลิ่นแก่ ว่า สืบเนื่องมาจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตนเองก็เลยคิดว่า เราน่าที่จะมีสินค้าอะไรออกมารองรับลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยก่อนหน้านั้นผมได้ไปอบรมเกี่ยวกับสินค้าสำหรับผู้สูงวัย ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโปรเฟสชั่นนัล ด้านของใช้เกี่ยวกับผู้สูงอายุมาแนะนำและให้ความรู้
จนผมได้ออกมาเป็น “สบู่กำจัดกลิ่นแก่” หลายคนมองว่า เป็นเรื่องตลก แต่สำหรับผู้สูงอายุไม่ตลก เป็นสิ่งทีหลายคนตามหา แต่ยังไม่เคยมีใครทำ หรือให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ พอเราเปิดตัวจึงได้รับการตอบรับที่ดีมาก
สืบเนื่องมาจากพบว่า คนแก่จะมีกลิ่นตัว เรียกว่า กลิ่นแก่ ฝั่งลึกอยู่ในรูขุมขน ล้างอย่างไรก็ไม่ออก เพราะมันเกิดจากสาร 2-Nonenal ที่ร่างกายสร้างเองเมื่ออายุเยอะขึ้น สบู่ทั่วไปไม่สามารถจัดการได้ และส่วนหนึ่ง เกิดจากการสะสมของไขมัน และการกินยาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงได้คิดค้นสูตรสบู่ขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ
“ผมเองก็มีประสบการณ์ จากคุณยายอายุ 94 ปี มีกลิ่นแก่ที่ติดตามตัว ตามที่นอน ติดตามเสื้อผ้า ใช้สบู่อะไรกลิ่นก็ยังอยู่ การคิดสูตรสบู่กำจัดกลินแก่นี้ ส่วนหนึ่งเพื่อคุณยายของตัวเองด้วย พอให้คุณยายได้ใช้สบู่กำจัดกลิ่นแก่ของเรา กลิ่นเหล่านี้หายไป ลูกหลานก็อยากจะเข้ามาดูแลใกล้ชิด ลดช่องว่างระหว่างวัยลงไปได้”
โลกโซเชียลฯ ฮือฮา ไม่คิดว่าแก่แล้วจะมีกลิ่นตัว
สราวุฒิ เล่าว่า หลังจากที่ผมได้เปิดตัว ทางช่องทางโซเชียลฯ หลายคนฮือฮากับสบู่กำจัดกลิ่นแก่ ครั้งแรก มีคนสนใจสบู่ของเราเยอะมาก จนเกิดเป็นไวรัลในโซเชียลฯ เราก็กระตุ้นด้วยการทำคอนเทนต์ บนโซเชียลฯ อย่างต่อเนื่อง และพอเป็นไวรัลบนโซเชียลฯ ก็มีผู้ที่ติดต่อเข้ามาขอเป็นตัวแทนขายจำนวนมาก ทั้งที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และ ลูกค้าซื้อไปจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของ “แคร์สกิน”
ปัจจุบัน สบู่กำจัดกลิ่นแก่ของเรามีจำหน่ายในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งโซเชียลฯ Facebook Tiktok และแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส Shopee Lazada เป็นออนไลน์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ขายออฟไลน์ แค่ออกบูทในงานโอทอป เนื่องจากเราเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาวของ จังหวัดสระแก้ว และยังได้รับรางวัล POPLAR VOTE กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สูตรที่คิดโดยคนไทย
สำหรับสูตรสบู่กำจัดกลิ่นแก่ เป็นสูตรที่ได้คิดขึ้นมาเองมีส่วนผสมหลัก คือ โปรตีนจากถั่วเขียว และเลมอน ที่เลือกใช้เลมอน เพราะจากงานวิจัยที่พบว่า เลมอนมีคุณสมบัติจัดการแบคทีเรียได้ดีมาก และด้วยความที่เป็นกรดช่วยจัดการความมันบนผิวได้ดี จะดูได้จากน้ำยาล้างจานจะมีส่วนผสมของมะนาว หรือ เลมอน ช่วยจัดการความมัน หลายคนจะบอกว่า สบู่กำจัดกลิ่นแก่ของผมกลิ่นเหมือนน้ำยาล้างจาน ก็เพราะมีส่วนผสมของเลมอนเหมือนกัน
นอกจากนี้ จุดขายอีกอย่างหนึ่งของ แคร์สกิน คือ ส่วนผสมของเราปราศจากสารเคมี เพราะต้องการขายความเป็นธรรมชาติ เพื่อเหมาะกับผู้สูงอายุ และ ในส่วนของน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำสบู่ เราก็ยังเลือกใช้น้ำมันมะพร้าว แทนน้ำมันปาล์ม เพราะน้ำมันมะพร้าวคุณสมบัติ ช่วยดูแลผิว และแก้ผิวแห้งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นที่มาของผดผื่น
เคยรับจ้างผลิตสบู่ ส่งขายขแมร์
สราวุฒิ เล่าว่า เดิมผมเองทำโรงงานรับจ้างผลิตหรือ OEM สบู่ให้กับลูกค้าในประเทศกัมพูชา รายได้ของเราส่วนใหญ่มาจากลูกค้าในประเทศกัมพูชา เพราะอยู่จังหวัดสระแก้ว แต่พอเจอผลกระทบจากการปะทะกันบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าของเราจากลูกค้าในฝั่งกัมพูชา ไมมีเลย กระทบกับเราค่อนข้างมาก ทำให้เราหันมาโฟกัสที่ตลาดในประเทศให้มากขึ้น
โดยการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ชื่อว่า Care skin แคร์สกิน และเปิดตัวสบู่ตัวแรกของเรา คือ สบู่กำจัดกลิ่นแก่ ในตอนแรก ไม่ใช้ชื่อ สบู่กำจัดกลิ่นแก่ ลูกค้ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ทำคอนเทนต์ไปก็ยังไม่ปัง แต่พอหาคำจำกัดความที่ สะดุดหู คนฟัง และคนทำคอนเทนต์ปัง ออกมา ทำให้คนหันมาสนใจ และเราก็ขายได้
ทั้งนี้ ใช้ช่องทางโซเชียลฯ ในการเข้าถึงลูกค้า และก็ไม่ผิดหวังและทุกคอนเทนต์ทำปล่อยไป ก็มีคนสนใจสั่งสินค้าเข้ามาเยอะมาก ลูกค้าจะเป็นผู้สูงวัย มีทั้งผู้สูงวัยซื้อเอง และ ลูกหลานซื้อให้ ซึ่งลูกค้าที่อยากให้ใช้ คือ ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะกลิ่นแก่จะเริ่มมีตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ถ้าจัดการได้เร็ว เมื่ออายุเยอะขึ้นไม่ต้องกังวลกลิ่นแก่ และได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลายได้อย่างสบายใจ
เตรียมเปิดตลาดอินเตีย ตะวันออกกลางเมื่อสงครามสงบ
หลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากยอดการสั่งสินค้าจากกัมพูชาเป็นศูนย์ และหันมาทุ่มงบ เพื่อโฟกัสไปที่ตลาดในประเทศ ยอดขายจากเป็นศูนย์ เริ่มกลับมาประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอนาคต ตั้งใจว่าจะหาตลาดทดแทน ตอนนี้ เล็งไปที่ ตลาดอินเดีย และตะวันออกกลาง เพราะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัว น่าจะเหมาะกับ สบู่กำจัดกลิ่นแก่ของเรา เพราะแม้แต่กลิ่นแก่ที่จัดการได้ยากยังจัดการได้ กลิ่นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเตา หรือกลิ่นเหงื่อจัดการได้อย่างแน่นอน
ติดต่อ Facebook : Aging Odor กลิ่นแก่แก้ได้
Tiktok : soapforaging
CareSkin กลิ่นแก่ยกให้เรา
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด