found & found จับมือ DigiFuture คว้ารางวัล Thailand’s MarTech Awards 2026 ใช้ Local Search พลิกทราฟฟิกจากออนไลน์สู่หน้าร้านจริง

found & found แบรนด์ค้าปลีกสุขภาพและความงามกระแสดีที่กำลังเติบโตในตลาดไทย ประกาศความสำเร็จด้านการตลาดดิจิทัล หลังร่วมมือกับ DigiFuture ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการโซลูชัน MarTech พัฒนาและยกระดับกลยุทธ์ Local Search Marketing เปลี่ยน “การค้นหาออนไลน์” ให้กลายเป็น “ทราฟฟิกเข้าร้านจริง” พร้อมคว้ารางวัล Impact MarTech Awards 2026 ระดับ Bronze สาขา Marketing จากเวที Thailand’s MarTech Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ SCBX NEXTECH สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้น found & found เผชิญความท้าทายทั้งด้าน Brand Awareness และการแข่งขันบนแพลตฟอร์มค้นหา โดยเฉพาะคำค้นหาเชิงพื้นที่อย่าง “ร้านเครื่องสำอางใกล้ฉัน” ที่ต้องแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ ขณะเดียวกัน การบริหารข้อมูลหลายสาขาแบบแยกส่วนยังทำให้ขาดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรีเทลที่มีหลายสาขา การถูกค้นพบในพื้นที่ที่ถูกต้องและช่วงเวลาที่เหมาะสม คือปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจซื้อ เราจึงต้องการยกระดับ Local Search มาปรับเป็นกลยุทธ์หลัก เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีความตั้งใจซื้อจริง และพร้อมเดินเข้าร้านทันที
เพื่อแก้ Pain Point ดังกล่าว found & found จึงนำเทคโนโลยี Local SEO SaaS จาก DigiFuture เข้ามาสนับสนุนธุรกิจ ทั้งในด้านการอัปเดตข้อมูลทุกสาขา การใช้ AI วิเคราะห์คีย์เวิร์ดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ และระบบบริหารจัดการรีวิวที่ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของร้านในระดับโลคัล ซึ่งภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจได้อย่างชัดเจน ได้แก่ Organic Views บน Google Search และ Maps เติบโต +518% คลิกแอคชันจากกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มซื้อสูงเพิ่มขึ้น +573% และยอดการกดขอเส้นทางมายังหน้าร้านเพิ่มขึ้น +189% พร้อมอันดับการค้นหาเฉลี่ยที่ขยับเข้าสู่ Top 10 สะท้อนประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลและระบบอัตโนมัติในการขยายโอกาสทางการขายหน้าร้าน
สำหรับรางวัล Impact MarTech Awards 2026 เป็นหนึ่งในรางวัลสำคัญจากเวที Thailand’s MarTech Awards 2026 ที่ยกย่ององค์กรและแคมเปญซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตลาดเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตอกย้ำทิศทางการเปลี่ยนผ่านธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมสู่ยุคดิจิทัล ของ found & found ที่มุ่งเชื่อม “โลกการค้นหาออนไลน์” เข้ากับ “ประสบการณ์หน้าร้าน” อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในบริบทธุรกิจบิวตี้ รีเทลที่การบริหารข้อมูลระดับพื้นที่คือหัวใจของการแข่งขัน
#foundnfound #genderless #SimpleEasyEverySkin #สินค้าเครื่องสำอาง #สินค้าสุขภาพ #เครื่องสำอางญี่ปุ่นเกาหลี