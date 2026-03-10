"ท็อปส์ ท้องถิ่น" เดินหน้าแพลตฟอร์ม “SME แห่งชาติ” จับมือพันธมิตรเปิดฟาสต์แทรกคัดของดี 4 ภาค หนุนสินค้าไทยเข้าโมเดิร์นเทรด ตั้งเป้าโต 30% ในปี 2570

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเอสเอ็มอี “ท็อปส์ ท้องถิ่น” ปี 2569 พร้อมต่อยอดความสำเร็จตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ผนึกกำลัง ธนาคารออมสิน และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น คัดสรรของดี SME 4 ภาค Discover the Best of Local SMEs” เพื่อเร่งยกระดับสินค้าคุณภาพเข้าสู่ชั้นวางท็อปส์ทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้ายอดขายเติบโตกว่า 30% ภายในปี 2570 โดยเฟสแรกเริ่มนำร่องที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7–8 มีนาคม 2569 ณ ชั้น G เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ส่งสัญญาณค่อนข้างระมัดระวัง ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยท็อปส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจฟู้ดรีเทล เล็งเห็นความสำคัญถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนทางธุรกิจ แต่คือการวางรากฐานความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจทั้งระบบ เราจึงเดินหน้าสนับสนุนผ่านโครงการ ‘ท็อปส์ ท้องถิ่น’ โดยมุ่งสร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้ SME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และก้าวผ่านความท้าทายไปพร้อมกัน
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” ได้เดินหน้าภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์บทบาทการเป็น
แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ภายใต้แนวคิด “ของดี SME 4 ภาค LOCAL DISCOVERIES” ที่มุ่งสนับสนุนและส่งต่อคุณค่าเรื่องราวของสินค้าท้องถิ่นคุณภาพสู่ผู้บริโภค พร้อมสร้างช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้จริงและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีผู้ประกอบการ SME ในโครงการรวมกว่า 140 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แบ่งเป็น ภาคกลาง 84 ราย ภาคเหนือ 31 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ราย และภาคใต้ 12 ราย โดยมีสินค้าภายใต้โครงการวางจำหน่ายรวมกว่า 550 รายการ และสามารถสร้างยอดขายเติบโตกว่า 50% สะท้อนศักยภาพของสินค้าไทยที่พร้อมแข่งขันในตลาดโมเดิร์นเทรดระดับประเทศ ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ โดยจากการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะการจัดงาน “เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น ” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกว่า 150 ราย และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ Business Matching กับทีมจัดซื้อโดยตรงถึง 100 ราย
นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพันธมิตรระหว่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ท็อปส์ เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ผนึกกำลังกับธนาคารออมสิน และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น คัดสรรของดี SME 4 ภาค Discover the Best of Local SMEs เพื่อเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบโมเดิร์นเทรดอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าขยายฐานผู้ประกอบการในโครงการมากกว่า 200 ราย ควบคู่กับการเพิ่มไลน์สินค้ารวมกว่า 800 รายการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสินค้าไทยให้ตอบโจทย์ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่อย่างครบวงจร พร้อมตั้งเป้ายอดขายทะลุกว่า 30% ภายในปี 2570 เพื่อสร้างระบบนิเวศค้าปลีกที่แข็งแรง และเติบโตไปพร้อมผู้ประกอบการ SME อย่างยั่งยืน”
สำหรับงาน “เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น คัดสรรของดี SME 4 ภาค Discover the Best of Local SMEs” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนและ SME ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นแต่ยังเข้าไม่ถึงตลาดโมเดิร์นเทรด ได้ก้าวสู่ระบบค้าปลีกอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2569 โครงการมุ่งลงพื้นที่เชิงรุก เปิดสิทธิ์พิจารณาสินค้าแบบเร่งด่วน ผ่าน Business Matching แบบตัวต่อตัวกับทีมจัดซื้อของท็อปส์ ท้องถิ่น ควบคู่กับแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้ประกอบการคู่ค้าปัจจุบันของโครงการ และโอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์จริงผ่านตลาดของดีท็อปส์ ท้องถิ่น (Flea Market) เป็นระยะเวลา 5-9 วัน นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร ผู้ประกอบการจะได้รับการให้คำปรึกษาด้านการเงิน และสนับสนุนการขยายช่องทางการขายแก่ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจากธนาคารออมสิน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง
พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เครดิตเทอม 15 วัน การยกเว้นค่าแรกเข้า และการสนับสนุนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เสริมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ให้คำปรึกษาด้านฉลากและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาสู่ระบบโมเดิร์นเทรดอย่างครบวงจร เปิดรับตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน และบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และพนักงานไม่เกิน 50 คน รวมถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่มี อย. ก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาและเข้าสู่กระบวนการพัฒนามาตรฐานได้ทันที ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดครอบคลุม 4 ภาคหลักทั่วประเทศตลอดทั้งปี ได้แก่
ภาคใต้ (จ.ภูเก็ต) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 7–8 มีนาคม 2569 ณ ชั้น G เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 มีนาคม 2569
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม่่ฟ้าหลวง และพะเยา
ภาคกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
“เราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นช่องทางกระจายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ แต่ยังเป็นพันธมิตรในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจชุมชน ขยายโอกาสทางการค้า และผลักดันสินค้าท้องถิ่นไทยสู่มาตรฐานระดับประเทศ ควบคู่กับการเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศกว่า 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับ SME ภายใต้โครงการ TOPS ท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำระดับสากล อาทิ FairPrice ประเทศสิงคโปร์, Robinsons Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการนำสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมในสหราชอาณาจักรอย่าง Selfridges และเครือค้าปลีกชั้นนำในตะวันออกกลางอย่าง Spinneys เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนไทยสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำกลยุทธ์ ‘12 Missions to Sustainable Retail’ และคอนเซ็ปต์ ‘Small Acts Together’ ที่เชื่อว่าพลังของการลงมือทำร่วมกันจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว” นายไบรอัน กล่าวสรุป
ท็อปส์ ท้องถิ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรในทั้ง 4 ภูมิภาค ร่วมเสริมศักยภาพธุรกิจ ในงาน “เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น คัดสรรของดี SME 4 ภาค Discover the Best of Local SMEs” เพื่อคว้าโอกาสก้าวสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ TOPS ท้องถิ่น TOPS TONGTIN หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ท็อปส์ ท้องถิ่น สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://topstongtin.tops.co.th/
