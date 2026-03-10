xs
สสว. จับมือ EXIM Bank เพิ่มขึดความสามารถ SME เจาะลึกอีคอมเมิร์ซจีนปี 2026 ดันสินค้าไทยบุก Social Commerce แดนมังกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เปิดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ SME ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน หลังพบดัชนีผลิตภาพรวม (TFP) มีความท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนา สสว. จึงเร่งอัปสกิลผู้ส่งออกระยะที่ 4 เจาะลึกภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซจีนปี 2026 เผยกลยุทธ์ปั้นแบรนด์ บน Xiaohongshu และ Douyin พร้อมชี้ช่องเข้าถึงกลยุทธ์การเงินและการบริหารความเสี่ยงสําหรับผู้ส่งออกยุคใหม่

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซื้อภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ส่งผลให้ SME ไทยเผชิญความท้าทายด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเร่งเพิ่มผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สสว. จึงได้ร่วมกับ EXIM Bank จัดกิจกรรม “Upskill SME Exporters ระยะที่ 4” ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอีคอมเมิร์ซจีนซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก


กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นกระบวนการลงมือทำจริง (Workshop) โดยในวันที่สองของการอบรม ผู้ประกอบการจะได้ฝึกปฏิบัติการเปิดร้านและวางแผนคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของจีน พร้อมทั้งถอดบทเรียนความสำเร็จจากแบรนด์ไทยที่เข้าไปครองใจชาวจีนได้สำเร็จ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง (Starry) จาก บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง และผลิตภัณฑ์จาก บริษัท Polarvide เพื่อให้เห็นแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการสื่อสารแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

นอกเหนือจากด้านการตลาด ข่าวดีสำหรับ SME คือ การสนับสนุนจาก EXIM Bank ที่เข้ามาเติมเต็มในด้านการเงินยุคใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ส่งออกและการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินเพื่อการส่งออกออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคด้านเงินทุนและเพิ่มความมั่นใจในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้การส่งเสริมครอบคลุมทุกพื้นที่ สสว. มีกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องในจังหวัดยุทธศาสตร์ ได้แก่ ขอนแก่น เชียงราย และปัตตานี เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ส่งออกไทยที่เข้มแข็งจากฐานรากสู่สากล


นายวชิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกลยุทธ์การตลาด สสว. ยังได้พัฒนาเครื่องมือ "Dashboard" บนเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิเคราะห์ตลาดและแจ้งเตือนความเสี่ยงทั่วโลก ช่วยให้ SME สามารถวางแผนเจาะตลาดรายมณฑลได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะเมืองยุทธศาสตร์อย่างกวางโจว พร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายหรือ "คลัสเตอร์" เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต (Scale) ที่มักเป็นอุปสรรคสำคัญในการรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีน
“ทั้งนี้ สสว. และ EXIM Bank มีแผนเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องในจังหวัดยุทธศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น เชียงราย และปัตตานี เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ส่งออกไทยที่เข้มแข็งจากฐานรากสู่สากล สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SME Connect หรือเว็บไซต์ www.sme.go.th ของ สสว.” รองผู้อำนวยการ สสว. กล่าว

นางสาวประเสริฐจิต ศรีนิลทา ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า EXIM Bank
ด้าน นางสาวประเสริฐจิต ศรีนิลทา ผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า EXIM Bank ระบุว่า การทำงานร่วมกับ สสว. ยึดหลักการ "เติม 3 ตอน" คือ เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อปรับตัวให้ทันเทรนด์การค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนไปสู่การให้เครดิตการค้า (T/T After) ยาวนานถึง 180 วัน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อผู้ส่งออกหน้าใหม่ EXIM Bank จึงเข้ามาปิดความเสี่ยงด้วยบริการประกันความเสี่ยงการส่งออกที่ครอบคลุมถึง 85% ของมูลค่าความเสียหาย พร้อมช่วยวิเคราะห์เครดิตผู้ซื้อก่อนตกลงซื้อขาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ SME ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

