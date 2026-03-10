(ชมคลิป) เมื่อความรักของแม่ที่มีต่อลูก! ผลักดันเกิดเป็นแบรนด์ “ปลาสลิดพอดีคำ” ขึ้นแท่น OTOP 5 ดาว ผู้จุดประกาย “ปลาสลิด” ขายออนไลน์ได้ 100%

แบรนด์ “ปลาสลิดพอดีคำ” เกิดจากความผลักดันของความรักที่แม่มีต่อลูก โดยอยากให้ลูกได้กินปลาสลิดไร้ก้างจึงต่อยอดเกิดเป็นแบรนด์ ส่งต่อความใส่ใจและความอร่อยถึงมือผู้บริโภค และเป็นผู้จุดประกายให้ปลาสลิดสามารถขายออนไลน์ได้ 100% พร้อมลุยตลาดออนไลน์เต็มตัวตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ 9 ปี พร้อมส่งต่ออาชีพดั้งเดิมการแล่ปลาสลิดให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีรายได้เพิ่ม ตั้งเป้าขยายสินค้าไปโลดแล่นในตลาดต่างประเทศ
คุณปฤษณา วิมลศิริ หรือ ตุ้ม เจ้าของแบรนด์ ปลาสลิดพอดีคำ เล่าว่า จุดเริ่มต้นการสร้างแบรนด์นั้นเกิดจากความรักของแม่ที่มีต่อลูกที่ต้องการให้ลูกได้กินปลาสลิดได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องก้าง รวมถึงต้องการส่งเสริมของดีเมืองฉะเชิงเทราอย่างปลาสลิดจากอำเภอบางปะกง ให้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีและเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า ซึ่งการทำปลาสลิดไร้ก้างนั้นได้กลายเป็นนวัตกรรมอาหารที่เปลี่ยนวิธีการกินปลาสลิดของผู้บริโภคไปโดยปริยาย
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 คุณตุ้มได้สร้างสิ่งที่หลายคนมองว่า “เป็นไปไม่ได้” คือ แบรนด์ปลาสลิดที่ไม่มีหน้าร้านเพราะขายออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันแรก แต่สามารถประสบความสำเร็จจนได้รับการเป็น OTOP 5 ดาวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังส่งขายในโมเดิร์นเทรดชั้นนำอีกด้วย
“ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าปลาสลิดจะขายออนไลน์ได้ บอกว่าต้องชิมก่อน ต้องมีหน้าร้านแต่เราเชื่อว่าถ้าสินค้ามีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคยังไงก็ขายได้” คุณตุ้ม ระบุ
สิ่งที่ทำให้ปลาสลิดพอดีคำแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่การแล่เป็นชิ้นพอดีคำและไม่มีก้างเท่านั้น แต่คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น Ready-to-Eat ในทุกโอกาส หรือกินคู่กับข้าวสวย กินเป็นสแน็ค หรือเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร เช่น ข้าวผัด สปาเก็ตตี้ แม้กระทั่งพกพาไปกินระหว่างเดินทาง
“โจทย์ของเราคือ ทำปลาสลิดที่คนยุคใหม่กินได้สะดวก ไม่เค็มเกินไป กรอบ มีเนื้อเยอะ สุขภาพดีและที่สำคัญมี Story ที่ทำให้คนอยากรู้จักแบรนด์และจดจำเราได้” คุณตุ้ม ระบุ
นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ปลาสลิดพอดีคำพิเศษที่สุดไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่คือ “คนที่อยู่เบื้องหลัง” ในโรงงานเล็กๆ ของคุณตุ้มที่มีพนักงาน 10-12 คน และพนักงานเหล่านี้คือผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านในชุมชนที่มีฝีมือในการแล่ปลาขั้นสูง เพราะการแล่ปลาสลิดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และฝีมือ เนื่องจากปลาสลิดแต่ละตัวไม่เหมือนกัน เครื่องจักรไม่สามารถแล่ได้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน คุณตุ้มเธออธิบายว่า เธอใส่ใจตั้งแต่การคัดปลาสลิดเข้าโรงงาน ด้วยความที่เธอชอบกินปลาสลิดตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทำให้เธอรู้ว่าปลาขนาดไหนรสชาติอร่อย ตัวแบบไหนมีเนื้อเยอะ เธอจึงกำหนดสเป็คปลาสลิดที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี โดยจะคัดสรรปลาขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน โดยมีจุดเด่นคือ เนื้อล้วนไม่มีก้าง ชิ้นพอดีคำ ทอดด้วยน้ำมันมะพร้าว สลัดน้ำมันส่วนเกินออกจากเนื้อปลา อบด้วยตู้อบอุตสาหกรรม พร้อมกับบรรจุในแพ็คเกจที่ทันสมัย ซึ่งปลาที่นำมาผลิตรับมาจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนบ้านบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันโรงงานเลือกใช้พลังงานโซล่าเซลล์ 25-30% และเน้น Zero Waste โดยก้างปลาที่เหลือสามารถนำไปบดเป็นอาหารปลาหรือผสมกับอาหารสัตว์อื่นๆ และที่สำคัญน้ำที่ใช้แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในด้านอื่นๆ
โดยตลอด 9 ปีที่ผ่านมาคุณตุ้มได้พิสูจน์ให้เห็นว่า Storytelling คือหัวใจของการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะเธอเล่าเรื่องตั้งแต่กรรมวิธีการทำจนทุกเห็นภาพ มีเรื่องราวที่ชัดเจน ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ปัจจุบันปลาสลิดพอดีคำประสบความสำเร็จบนหลากหลายช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียและอีคอมเมิร์ซ รวมถึงโมเดิร์นเทรด โดยในตอนนี้มีกำลังการผลิตที่ 10,000 ซองต่อเดือน และมีสินค้าหลักอยู่ 3 ประเภทได้แก่ 1.ปลาสลิดพอดีคำ 2.สลิดแซ่บ ปลาสลิดผัดปรุงรส (3 รสชาติ) และ 3.น้ำพริกปลาสลิดโรยข้าว (3 รสชาติ)
หลังจากประสบความสำเร็จบนหลายแพลตฟอร์มคุณตุ้มมองเห็นโอกาสใหม่บน TikTok Shop แพลตฟอร์มที่เธอก้าวเข้ามาทำตลาดล่าสุด ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งต่อแบรนด์ของเธอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นตรงที่ไม่ได้เน้นยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่มีคอนเทนต์ที่สร้างความสนุกและทำให้ผู้บริโภคเพลิดเพลินไปด้วย
โดยเธอมี 3 เหตุผลที่เลือกเข้ามาทำการตลาดบน TikTok Shop คือ
1.ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาทางแบรนด์มีฐานลูกค้าแน่น แต่ในแพลตฟอร์มนี้ทำให้แบรนด์ได้เจอกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรุ่นใหม่มากขึ้น และทำให้ได้ส่งต่อสินค้า OTOP ท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงง่าย
2.คอนเทนต์ช่วยให้เธอเล่าเรื่องได้อย่างทรงพลัง โดยการใช้วิดีโอแทนรูปภาพสำหรับการสื่อสาร ซึ่งวิดีโอช่วยให้เจ้าของแบรนด์เล่าเรื่องได้ลึกและชัดเจนกว่า ทำให้ผู้บริโภคได้เห็นกระบวนการผลิตจริง
3.เหมาะกับการใช้กลยุทธ์ CEO Branding โดยเลือกให้เจ้าของแบรนด์เป็นคนเล่าเรื่องเอง เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจน ทำให้ผู้บริโภครู้จักและเข้าใจในธุรกิจของเธอ
ทั้งนี้กลยุทธ์ในการเล่าเรื่องบน TikTok Shop เธอบอกว่าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ 1.การสร้างคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ เช่น ทำไมปลาสลิดต้องแล่ด้วยมือ แล่แบบไหนให้ได้เนื้อมากที่สุด 2.แสดงเบื้องหลังการผลิตที่น่าสนใจ ทำให้ผู้บริโภคไว้ใจในกระบวนการผลิต และ 3.เล่าเรื่องราวของคนในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของอาชีพดั้งเดิม โดยในอนาคตเธอวางแผนร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวสินค้ามากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ที่ 30 คลิปต่อเดือนเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
ในส่วนของการเติบโตเธอมองว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าตั้งเป้าให้เติบโตขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวและขยายตลาดไปต่างประเทศ เจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายคือทำให้ปลาสลิดพอดีคำเป็นสินค้าที่รู้จักทั่วโลก เป็นของฝากที่มีเรื่องราว มีคุณภาพและเป็นตัวแทนของ OTOP ภาคกลางของไทยที่ภาคภูมิใจ
บทเรียนจากผู้บุกเบิก ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเชื่อว่าปลาสลิดจะขายออนไลน์ได้ แต่ทางแบรนด์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้าสินค้ามีคุณภาพบวกกับเรื่องราวและความจริงใจ คนก็จะซื้อ ทั้งนี้เจ้าของแบรนด์ให้บทเรียนว่า
ใช้ทุกแพลตฟอร์มเป็นโอกาส อย่ามองว่าแพลตฟอร์มไหนดีหรือไม่ดี ให้ดูว่าแต่ละแพลตฟอร์มเข้าถึงใครได้บ้าง ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เราต้องหาจุดที่ผู้บริโภคอยู่ให้เจอ
Story is a Key สินค้ามีเยอะ แต่สินค้าที่มีเรื่องราวจะอยู่ในใจคนไปแสนนาน การเล่าว่าทำไมถึงทำ ทำอย่างไร ใครอยู่เบื้องหลัง เล่าจนคนเห็นภาพและจดจำสินค้าเราได้
ไม่ลืมคนที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของเราไม่ได้มาจากคนๆ เดียว แต่มาจากทุกคนในทีมที่ทำงานด้วยหัวใจ ซึ่งการดูแลพนักงานนอกจากทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว พวกเขายังรู้สึกมีคุณค่าและทำงานด้วยความภูมิใจ
หมั่นเรียนรู้ไม่หยุด ปรับตัวอย่างรวดเร็ว โลกเปลี่ยนเร็วและการแข่งขันสูงขึ้น ขณะที่แพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เช่น เรียนรู้การทำคอนเทนต์ใน TikTok Shop ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว
ทั้งนี้บทสรุปของความรักที่มีต่อลูกคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใด กลายเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สร้างแบรนด์ นำเสนอสินค้าที่ดีส่งต่อผู้บริโภค สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุและคนในชุมได้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับต่อยอดสินค้าให้โลดแล่นในตลาดต่างประเทศในอนาคตได้
นอกจากนี้ปลาสลิดพอดีคำ ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมด้วยการบุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 100% จนสามารถส่งผลิตปลาสลิดไร้ก้างขึ้นแท่น “สินค้าขายดี Top10 ของภาคกลาง” ด้วยการใช้ Storytelling ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าพื้นบ้านให้กลายเป็นของฝากทันสมัยระดับพรีเมียมและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ายอดขายคือการใช้ TikTok Shop เป็นเวทีสื่อสาร Owner Branding เพื่อโชว์ความโปร่งใสของกระบวนการผลิต อย่างที่คุณยายได้ลงมือแล่ปลาสลิดด้วยมือ ซึ่งคอนเทนต์ที่ “จริงใจ” และ “ให้ความรู้” ยังเป็นกุญแจสร้าง “ความเชื่อมั่น” จนเกิดเป็นยอดขายที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ปลาสลิดพอดีคำ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของผู้ประกอบการคนหนึ่งแต่คือเรื่องราวของ “ความเชื่อมั่น” ที่ว่า แบรนด์ท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ การขายออนไลน์ 100% ทำได้จริง เรื่องราวที่ดีสร้างแบรนด์ที่แข็งแรง ทุกแพลตฟอร์มคือโอกาสและธุรกิจที่ยั่งยืนเกิดจากการดูแลคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเพิ่มเติม
TikTok : ปลาสลิดพอดีคำ
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *