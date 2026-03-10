วิกฤตลำไยล้น สู่ เส้นทางส่งออกเกษตรแปรรูปเริ่มอย่างไร “วันใหม่ 29” มีคำตอบ

ดาราพร ปัญญาแสง (คุณแน๊ส) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันใหม่ 29 เจ้าของผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป เล่าว่า สินค้าของแบรนด์ Wanmai ประกอบไปด้วย ชาสมุนไพร ผลไม้ฟรีซดรายเคลือบช็อกโกแลต และพริกทอดกรอบ เป็นต้น โดยสินค้าทั้งหมดจะเน้นตลาดส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง
คุณแน๊ส เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์ Wanmai ว่า เริ่มต้นมาจากครอบครัวที่เป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยมานานเกือบ 40 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผลผลิตลำไยจากสวนของครอบครัวกลับมีราคาตกต่ำ จึงเริ่มมองหาวิธีช่วยเหลือครอบครัว ด้วยการหาช่องทางจำหน่ายเองและพยายามส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยในช่วงแรกได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐอยู่เสมอ หากมีการเปิดอบรมหรือโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการก็จะสมัครเข้าร่วมตลอด แม้บางครั้งจะผ่านบ้างหรือไม่ผ่านบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะในช่วงเริ่มต้นนั้นแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเลย
ในช่วงแรก สินค้าที่เริ่มทำคือชาสมุนไพร ซึ่งรับวัตถุดิบมาจากเครือข่ายเกษตรกรในภาคเหนือ และเมื่อได้เข้าร่วมการอบรมและโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจากหน่วยงานต่างๆ ก็ได้รับคำแนะนำให้พัฒนาสินค้าเกษตรไปสู่ “สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ เริ่มเรียนรู้การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมาได้หลายรายการ เช่น เครื่องดื่มขิงเลม่อนผสมโพรไบโอติกส์ เครื่องดื่มลำไยมะพร้าวผสมคอลลาเจน รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดลำไยดำ โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สสว., FIN และ STeP CMU
จากนั้นจึงเริ่มมองว่าการทำเพียงชาสมุนไพรอาจเข้าถึงลูกค้าได้เฉพาะกลุ่ม จึงต้องพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ ทำให้ได้ติดต่อและทำงานร่วมกับนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานอย่าง TED Fund และ NIA ซึ่งการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละครั้งถือว่าไม่ง่ายเลย แต่ด้วยการสนับสนุนจากที่ปรึกษาและเครือข่ายอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงทำให้สามารถพัฒนาโครงการและผ่านการพิจารณาได้ในที่สุด
นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาธุรกิจและการขยายกำลังการผลิต ทางบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ภายใต้โครงการ “SME เสือติดปีก กระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจ โดยมี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อ ทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น และสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดการผลิต การพัฒนาสินค้า และการขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในบางประเทศในแถบตะวันออกกลาง รวมถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจของตลาดโลก ก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเช่นกัน ทั้งในเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ การขนส่ง และกำลังซื้อของผู้บริโภคในบางประเทศ แต่ทางแบรนด์ Wanmai ก็ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาสินค้าใหม่ การสร้างแบรนด์สินค้าไทยที่มีเอกลักษณ์ และการขยายช่องทางตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรไทยสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังคงตั้งเป้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรในชุมชน และยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไป
ติดต่อ โทร.08-1688-2766
www. wanmai_29@outlook.com