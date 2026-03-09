ปัญหาน้ำมันจากสงครามดันตลาดโซล่าร์ฯโต !! หนุ่มนครศรีฯ เปิดตัวเล็กๆ รายได้ปีแรกไม่ถึง 2 แสน ผ่านมา 5 ปี ฟันรายได้กว่า 45 ล้านบาท

โซล่าร์เซลล์ พลังงานทางเลือกที่ถือว่า ปัจจุบันไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองหาและหลายคนก็หันมาใช้การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ กันเพิ่มขึ้น พอมาดูถึงผู้ประกอบการให้บริการทางด้านนี้เองก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน เป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่การเลือกใช้บริการก็จะต้องดูให้รอบคอบ เพราะถ้าติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน อายุการใช้ หรือการบริการหลังการขายก็จะมีปัญหา ซึ่งผู้ประกอบการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ที่ได้มีโอกาสพูดคุยในวันนี้ เริ่มต้นจากรายได้ปีแรก1-2 แสนบาท ผ่านมาไม่ถึง 5 ปี วันนี้ มีรายได้กว่า 40 ล้านบาท
อดีตวิศวกรไฟฟ้า ผันตัวรับติดตั้งแผงโซล่าร์ ฯ
นายประเสริฐ ถือพุทธ กรรมผู้จัดการ บริษัท โซล่าร์เซลนครศรีสกาย เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งระบบพลังงานสะอาด แผงโซล่าเซลล์ เล่าว่า บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการมาได้ 6 ปี อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นที่มาทำกิจการดังกล่าว เกิดขึ้นมาจากส่วนตัวพื้นฐานด้าน วิศวกรไฟฟ้า สนใจต้องการจะทำธุรกิจอะไรสักอย่าง ที่สามารถนำความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่มาใช้ได้
“โดยผมเริ่มต้นจากขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อน และในช่วงนั้นเทรนด์พลังงานสะอาดมาแรง ก็เลยคิดว่า อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด นั่นคือ การให้บริการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ตอนเริ่มแรกเมื่อย้อนไปสัก 5-6 ปีที่แล้ว ช่วงนั้นกระแสการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ก็เริ่มมาแรง และราคาค่อนข้างสูง หลายคนก็ยังมองว่ามันคุ้มไหม ผู้ให้บริการเยอะขึ้นเรื่อย ราคาก็เริ่มที่จะถูกลง แต่ราคาถูกตามมาด้วยคุณภาพที่ไม่ได้ ผมก็เลยเลือกที่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าจะไปแข่งเรื่องราคาเป็นทางเลือกให้คนที่มองหาสินค้าคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล”
เริ่มเล็กๆ จากบ้านตัวเอง และคนรู้จัก
นายประเสริฐ เล่าว่า ในช่วงเริ่มต้น ผมเริ่มจากเล็กก่อน ๆ ผมก็ยังไม่รู้เรื่องเทคนิคอะไรมาก และไม่รู้เรื่องการทำตลาดอะไรเลย เรียกว่า เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกค้ากลุ่มแรก ก็คือ คนรู้จัก ญาติๆ กัน และติดตั้งให้กับบ้านตัวเอง กลุ่มแรกเหมือนกับเค้ายอมเป็นหนูทดลองให้กับเรา แต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำงานคุณภาพ ผมก็เลยตั้งใจมากกับการเริ่มต้นครั้งแรก พอลูกค้ากลุ่มแรกสำเร็จไปได้ด้วยดี ผมก็เริ่มได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ จากการบอกต่อๆ กัน ปีแรกผมมีรายได้เพียงแค่ 1-2 แสนบาท เท่านั้น
ทั้งนี้ จากการทำงานเน้นคุณภาพมาตรฐาน และพอดีกับในจังหวะนั้นเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน เป็นช่วงที่รัฐบาลส่งเสริม ตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไป ทำให้การติดตั้งโซลาร์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ราคาถูกลง เราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลายคนคงสงสัย ว่าทำอย่างไร ทำไมถึงโตเร็ว
ทั้งที่การแข่งขันสูง และไม่ได้ทำการตลาดเลย
ในส่วนของการทำตลาด นั้น เนื่องจากในช่วงแรกเราไม่ถนัดเรื่องการตลาดเลย และไม่มีทีมการตลาด แต่ด้วยงบที่มีอยู่จำกัด จะจ้างทีมการตลาดหรือลงทุนด้านการตลาดกลัวว่าจะไปไม่รอด ช่วงแรกมาจนถึงปัจจุบัน ผมก็ยังคงเน้นการทำตลาดแบบลูกค้าบอกต่อ และตอนหลังๆ ผมเริ่มมีใช้ช่องทางโซเชียลฯ มาช่วยบ้าง เวลาทำที่ไหนก็โพสต์ พอลูกเห็นก็ติดต่อเข้ามา
อย่างไรก็ดี ที่บริษัทฯ ของเราสามารถเติบโตก้าวกระโดด จากปีแรก หลักแสนต้นๆ และก้าวกระโดดไปเป็น สิบๆ ล้าน ก็ต้องบอกว่า มาจากผมได้เข้าร่วมในโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ของการไฟฟ้า
ทั้งนี้ การได้เข้าร่วมดังกล่าวได้ มาจากด้วยความที่บริษัทฯ เราเริ่มต้นจากการทำงานที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตรงไปตรงมาตั้งแต่แรก ทำให้เมื่อการไฟฟ้าเปิดทำโซล่าร์เซลล์ PA SOLAR ทางการไฟฟ้า คัดเลือกให้เราเข้าร่วมเป็นพาสเนอร์ PA SOLAR ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่งผลให้ลูกค้าที่เราได้ผ่านมาทาง PA SOLAR เกือบทั้งหมด ซึ่งลูกค้าในโครงการของ PA SOLAR ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นการติดตั้งระบบที่ใหญ่ขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น ต่างจากการติดตั้งบ้านพักที่อยู่อาศัย ระบบเล็ก รายได้น้อย
แข่งกันเดือดบนโลกโซเซียลฯ!!
งัดกลยุทธ์ราคาละเลยคุณภาพ ความถูกต้อง
ประเสริฐ เล่าถึง การทำตลาดติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่ม บ้านพักอาศัย การแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนตัวเราเป็นบริษัทฯในต่างจังหวัด จะไปแข่งกับบริษัทฯ ผู้ให้บริการที่อยู่ในส่วนกลางได้ยาก ลูกค้ายังคงเลือกที่จะรับบริการจากบริษัทที่มาจากส่วนกลาง และด้วยความที่เราเน้นคุณภาพ ไม่เน้นราคา ยิ่งสู้คู่แข่งบนโลกออนไลน์ได้ยากมาก
“ และปัจจุบันผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางออนไลน์ในโซเชียลฯ ทำให้มีการตัดราคากัน ซึ่งเราเองก็ไม่ต้องการที่จะลงไปเล่นเรื่องของราคา เพราะถ้าลงไปเล่นเรื่องของราคา จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการในภายหลัง เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไปเล่นเรื่องราคาเหมือนรายอื่นๆ”
อย่างไรก็ดี จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่นิยมที่จะใช้บริการกับผู้ให้บริการทางออนไลน์ ชอบที่จะได้เห็น และได้รู้จักร้าน รู้จักผู้ให้บริการ เค้าจะเลือกใช้บริการกับช่องทางแบบออฟไลน์มากกว่า ซึ่งจะเป็นลูกค้าในพื้นที่ ใกล้เคียงที่ยังคงให้บริการอยุ่ ส่วนยอดขายของเรา ปีแรกเริ่มเล็กมียอยดขายแค่ 1-2 แสนบาท และก็ขยับขึ้นมาเรื่อย ปัจจุบัน มีรายได้อยู่ที่ 46 ล้านบาท หลังจากร่วมเป็นพาสเนอร์ PA SOLAR การให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์
ปัจจุบัน จากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจ ทำให้คนระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย การเลือกติดตั้งโซล่าร์เซลล์ในรูปแบบพรีเมี่ยม ลดลงไป ลูกค้าหันมาเลือกรายการที่ราคาย่อมเยาว์ลงมา แต่การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ก็ยังเป็นสิ่งที่ลูกค้าสนใจ เพราะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ และปัจจุบันค่าติดตั้งไม่ได้แพงเหมือนในอดีต มีราคาให้เลือกให้รูปแบบตามงบในกระเป๋าของแต่ละคน และรัฐบาลส่งเสริม ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
สงครามตะวันออกกลางตัวกระตุ้น
ให้พลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์โต
และจากภาวะสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลาง ทำให้หลายคนกังวลเรื่องราคาน้ำมัน และภาวะการขาดแคลนน้ำมัน การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ก็จะได้รับความสนใจจากลูกค้าในช่วงนี้ เพิ่มมากขึ้น หลายบ้านอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า และการติดตั้งโซล่าร์ ฯ จะเป็นอีกทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ในช่วงนี้
