ชาโมกข์ พัฒนา “อโรมาออยล์” หวังกลับไปตะวันออกกลางอีกครั้ง ช่วยคนพื้นที่สงครามได้คลายเคลียด และนอนหลับ

ชาโมกข์ สมุนไพร พัฒนาสูตร “อโรมาออยล์” น้ำมันหอมระเหยช่วยคลายเครียด แก้อาการนอนไม่หลับ เคยส่งขายตะวันออกกลางช่วงก่อนโควิด วันนี้ อยากกลับไปเจาะตลาดตะวันออกกลางอีกครั้ง เพื่อช่วยลดอาการเครียด และอาการนอนไม่หลับ ให้คนในพื้นที่เกิดการปะทะจากสงคราม
ปราณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา เจ้าของ บริษัท ชาโมกข์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้แบรนด์ ชาโมกข์ เล่าว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้แบรนด์ชาโมกข์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศรีษะ และเส้นผม Hair Tonic และ Shampoo CHAMOKE ผลิตจากสมุนไพร ชื่อมะหาด ช่วยบำรุงหนังศรีษะลดการหลุดร่วงของเส้นผม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ESSENCE WHITEING แก้อาการอักเสบผิวและทำให้หน้าขาว Properliz @Herb Mouth Spary เมาท์สเปรย์ ผลิตจาก Propolis (โพรพอลิส) เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรังผึ้งที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาร่วมกับพืชสมุนไพรเพื่อทำให้ปากสดชื่น
และล่าสุดชาโมกข์ ยังได้ออกผลิตภัณฑ์อโรมาออยล์ ช่วยให้ผ่อนคลายหลับลึก หลับยาว ผลิตมาจากน้ำมันกฤษณา น้ำมันมิ้น และลาเวนเดอร์ออย และสมุนไพรอื่นๆ ตามสูตร ของชาโมกข์ นอกจากช่วยให้แก้อาการคลายเครียด และการนอนไม่หลับแล้ว ยังช่วยแก้อาการออฟฟิศซินโดรน ด้วย
คุณปราณี บอกว่า ปัจจุบัน หลายคนมีความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องทำงาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคเครียด หรือ อาการนอนไม่หลับ ซึ่ง อโรมาออยล์ เป็นทางเลือกที่ช่วยให้อาการเหล่านั้นดีขึ้น คนทำงานออฟฟิศ หลายคนหันมาคลายเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหยและอโรมาออยล์ ซึ่งชาโมกข์เอง ค่อนข้างมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อโรมาออยล์ของเรา จากการที่ได้ออกบูท สินค้าของเราจะขายได้ตลอด
ที่ผ่านมา เราไม่เก่งเรื่องการตลาด การทำตลาดของเรา ใช้การบอกต่อ และลูกค้าประจำที่ซื้อซ้ำ แต่ครั้งนี้ ไม่เพียงพอ เพราะอยู่ในวงแคบ หันมาใช้ช่องทางตลาดในโซเชียลฯ อย่าง Tiktok เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งส่วนตัวก็ยังไม่ถนัดในเรื่องนี้ อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะที่ผ่านมา ขายผ่านตัวแทน แต่ระยะหลังยกเลิกตัวแทนไป ก็ต้องกลับมาเริ่มวางแผนการตลาดกันใหม่ มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา ซึ่งก็ต้องเรียนรู้ไป
ที่ผ่านมา ก่อนโควิด มีรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ในตะวันออกกลาง และมีผลิตไปวางจำหน่ายที่ประเทศจีน แต่หลังจากโควิด ลูกค้าทั้งสองกลุ่ม หายกันไปหมดเลย ไม่ได้กลับมา ทำให้เราต้องมาเริ่มทำตลาดกันใหม่ โดยจะหันมายึดการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ให้มากขึ้น เพราะการแข่งขันสูง ถ้าเรายังคงยึดออฟไลน์ ไม่ทำออนไลน์ เราก็จะเสียลูกค้าไปให้คู่แข่งได้ และคาดหวังจะนำผลิตภัณฑ์ของเราไปเสนอ ลูกค้าในตะวันออกกลางอีกครั้งในช่วงนี้ เพราะจากสถานการณ์ เหตุการณ์สงครามในหลายๆ ประเทศในตะวันออกกลางทำให้เกิดอาการเครียดและนอนไม่หลับ สินค้าของเราน่าจะไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้ และยังได้ช่วยให้เค้าได้คลายเครียดในภาวะเช่นนี้ด้วย
ติดต่อ โทร/ ไลน์ ID : 08-1209-2289
และ www.chamoke.com