ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม!! 20 ปี “พิศมัย ตะกร้าสานพลาสติก” ผู้ผลิตยอดหายปรับตัวหันมาไลฟ์สดผู้ผลิตฟาดกันเอง

ตลาดออนไลน์ กลายเป็นตัวแปรที่ทำให้ผู้ผลิตทั้งหลายที่เคย ผลิตอย่างเดียว ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อีกต่อไป เพราะคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตเหมือนกัน หันมาเปิดช่องทางออนไลน์ ในราคาโรงงาน ตลาดนี้ทำพ่อค้าคนกลางตายเรียบ ผู้ผลิตที่ยังรอพ่อค้าคนกลาง ก็ต้องปรับตัวหันมาช่วงชิงกันบนโลกไลฟ์สด ฟาดฟันเรื่องราคาโรงงาน และผู้ผลิตรายไหนให้ราคาถูกกว่าก็ได้ลูกค้าไป
นายธีระพันธ์ ห้วยทราย เจ้าของกิจการ พิศมัย ตะกร้าสาน จังหวัดมุกดาหาร เล่าว่า ธุรกิจตะกร้าสานพลาสติกของครอบครัวดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากรุ่นคุณแม่ ก่อนที่ตนเองจะเข้ามารับช่วงดูแลกิจการต่อ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พิศมัย ตะกร้าสาน เป็นผู้ผลิตตะกร้าพลาสติกในรูปแบบขายส่งเป็นหลัก และยังคงมีลูกค้าประจำจำนวนหนึ่งที่สั่งสินค้ากันมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การค้าขายในโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการขายแบบออฟไลน์ ลูกค้าที่เคยมารับสินค้าไปจำหน่ายต่างหันไปซื้อขายผ่านออนไลน์มากขึ้น เพราะสามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่าย และมีโปรโมชั่นดึงดูดใจอยู่ตลอด ในฐานะผู้ผลิต เมื่อยอดสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง ทางร้านจึงต้องปรับตัวตามสถานการณ์ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์อย่างจริงจังมากขึ้น
คุณธีระพันธ์ เล่าว่า หลังจากสถานการณ์โควิด ยอดขายของร้านลดลงอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าเก่าที่เคยเข้ามาสั่งสินค้าเดือนละครั้ง ปัจจุบันกลายเป็น 1–2 เดือนจึงจะเข้ามาสั่งหนึ่งครั้ง และปริมาณการสั่งซื้อก็ลดลงไปมาก
ด้วยเหตุนี้ ทางร้านจึงเริ่มปรับตัวด้วยการ ไลฟ์สดขายปลีกผ่านช่องทาง TikTok โดยทำการไลฟ์ทุกวัน ปัจจุบันมีรายได้จากการไลฟ์สดประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ยอดขายหน้าร้านจากพ่อค้าแม่ค้าที่มารับสินค้าไปจำหน่าย เหลือประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน ซึ่งลดลงจากช่วงก่อนโควิดค่อนข้างมาก จุดเด่นของ พิศมัย ตะกร้าสาน คือเป็นผู้ผลิตเอง ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาผู้ผลิต และสามารถทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ เมื่อลูกค้าเข้ามาชมการไลฟ์ก็สามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ การแข่งขันของตะกร้าพลาสติกในปัจจุบัน ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่สีสันเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกันในเรื่องของรูปแบบ โดยทางร้านมีสินค้าให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 60 แบบ และยังมีการพัฒนาแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการจำหน่ายตะกร้าพลาสติก จะขายดีเป็นพิเศษในช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือช่วงเทศกาลบุญหลังออกพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ทำให้มีลูกค้าแวะเข้ามาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และยอดสั่งซื้อในช่วงเทศกาลจะเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติหลายเท่า
ในส่วนของราคา ทางร้านได้มีการปรับขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เพียงครั้งเดียว เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะเส้นพลาสติกและวัสดุต่าง ๆ ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางร้านยังคงพยายามรักษาระดับราคาให้เหมาะสมกับลูกค้า
ขณะเดียวกัน ในเรื่องของแรงงาน ทางร้านยังคงจ้างงานเท่าเดิม ไม่มีการลดจำนวน ปัจจุบันมีแรงงานอยู่ประมาณ 30–40 คน ที่ร่วมกันผลิตตะกร้าสานพลาสติกอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อ โทร. 09-5382-8081
Facebook : พิศมัย ตะกร้าสาน