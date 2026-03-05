ท็อปส์ ท้องถิ่น ร่วมพันธมิตร เปิดเวทีชวน SME ชาวใต้ร่วมงาน “เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น คัดสรรของดี SME 4 ภาค”

ถึงเวลาที่ของดีภาคใต้จะได้ไปไกลกว่าเดิม! ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังธนาคารออมสิน และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนผู้ประกอบการ SME ภาคใต้ คว้าโอกาสครั้งสำคัญในงาน “เปิดบ้าน TOPS ท้องถิ่น คัดสรรของดี SME 4 ภาค Discover the Best of Local SMEs”
เปิดรับสิทธิ์พิจารณาเข้า TOPS เป็นลำดับแรก! ให้ผู้ประกอบการเข้าพบทีมจัดซื้อ TOPS ท้องถิ่น ในรูปแบบ Business Matching ตัวต่อตัว เพื่อนำเสนอสินค้าและต่อยอดศักยภาพแบรนด์ พร้อมรับคำแนะนำเชิงลึกครบทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาด เพื่อยกระดับความพร้อมสู่โมเดิร์นเทรด ต่อยอดสู่การวางจำหน่ายบนชั้นวางท็อปส์ทั่วประเทศในอนาคต นอกจากนี้ จะได้พบกับผู้ประกอบการในเครือข่ายของโครงการ อาทิ Think of Thailand, ริน,
บะหมี่มาเฟีย, คุโรบิ, จั๊บเส้นสยาม และเพลินใจ มาร่วมแชร์และถ่ายทอดประสบการณ์จริง ระหว่างวันที่ 7–8 มีนาคม 2569
พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตลาดของดีท็อปส์ ท้องถิ่น ชวนช้อปสินค้าจาก SME 4 ภาค ระหว่างวันที่ 7–15 มีนาคม 2569 เพื่อเป็นการต่อยอดเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ แถมพิเศษกว่าใคร! สำหรับ SME ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าจำหน่ายผ่านช่องทางท็อปส์ทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ทั้งเครดิตเทอม 15 วัน ยกเว้นค่าแรกเข้า สนับสนุนการตลาดต่อเนื่อง และโอกาสขยายตลาดผ่านเครือข่ายเซ็นทรัล รีเทล พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด งานนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ไปจนถึงบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และมีพนักงานไม่เกิน 50 คน รวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงแรกของการออกแบบและพัฒนาสินค้า
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2569 ทาง https://topstongtin.tops.co.th แล้วพบกันวันที่ 7–8 มีนาคม 2569 (Business Matching) และร่วมช้อปสินค้า SME ได้ตั้งแต่ 7–15 มีนาคม 2569 ตลาดของดีท็อปส์ ท้องถิ่น (Flea Market)
ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
