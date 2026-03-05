เริ่มแล้ว !! มหกรรมชี้ช่องรวย “Vending Machine Business” แฟรนไชส์ทำเงิน 24 ชม. เดอะมอลล์ บางกะปิ คาดเงินสะพัด 25 ลบ.

เริ่มแล้ว !! มหกรรมชี้ช่องรวย “Vending Machine Business” แฟรนไชส์ทำเงิน 24 ชม. วันที่ 5–8 มี.ค. 69 ณ M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ คาดเงินสะพัด 25 ลบ.
เริ่มวันนี้วันแรกสำหรับมหกรรมชี้ช่องรวย ครั้งที่ 19 “Vending Machine Business – มัดรวมธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่ทำเงิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจ้างคนเฝ้าร้าน ไม่ต้องใช้ทีมบริหารจำนวนมาก รายได้ต่อยอดเพิ่มไม่จำกัดขยายตามจุดการลงทุน มีระบบจัดการง่ายผ่านออนไลน์ จัดเต็มพื้นที่หลากหลายแบรนด์ทั้งธุรกิจสะดวกซัก ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจหยอดเหรียญ และธุรกิจบริการ ขนโปรโมชั่นลดแรงรับต้นปี
อย่าพลาด!! วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ณ ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ คาดเม็ดเงินสะพัดในงานราว 25 ล้านบาท
คุณวิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดงาน มหกรรมชี้ช่องรวย ครั้งที่ 19“Vending Machine Business – มัดรวมธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่ทำเงิน 24 ชั่วโมง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “การจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ใน ครั้งที่ 19 ภายในงานพบกับเครื่องทำเงินหลากหลายรูปแบบ ที่ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ อาทิ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องล้างรถอัตโนมัติ เครื่องล้างหมวกกันน็อค ตู้ฝากเหรียญระบบอัตโนมัติ ตู้กดน้ำแข็ง ตู้ ถ่ายภาพ AI Innovation เทรนด์ใหม่สายโซเชียล ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ที่รองรับทุกโลเคชั่น และนวัตกรรมสร้างรายได้อีกมากมายที่ช่วยให้คุณมี ธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่ทำเงิน 24 ชั่วโมง ได้อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ Generation ใหม่ ที่ต้องการสร้างรายได้หลายทาง บริหารจัดการง่ายด้วยระบบอัตโนมัติ ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวรายได้ระยะยาว มาจัดแสดงธุรกิจพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น”
สำหรับแบรนด์ธุรกิจที่ยกขบวนในงาน มหกรรมชี้ช่องรวยธุรกิจและแฟรนไชส์ Vending Machine Innovation ในครั้งนี้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำน่าลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสะดวกซัก VJ speed queen by VJ Group , Clean Chain, Washenjoy, CleanUp24 Laundry, Trendy Wash, anniewashdry, เครื่องกดน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม Wash World, , ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ TSR Living Solution, SUN 108, Veloce vending, แฟรนไชส์เก้าอี้นวด Momu , กาแฟอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงคอฟฟี่, Farmhouse Vending Machine, CAT Carwash, ธุรกิจผลิตน้ำแข็ง Master Ice, ตู้น้ำด่างหยอดเหรียญ ALKALINE WATER , เครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติ Coin Dragon, ไบร์โอเชฟ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
เรามุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเงินสร้างอาชีพให้แก่คนไทยในยามที่เศรษฐกิจมีความผันผวนไม่แน่นอนในปัจจุบัน การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพที่มั่นคง เก็บเกี่ยวผลกำไรระยะยาว และมีระบบช่วยในการบริหารจัดการ น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มองหาอาชีพในยุคนี้ จึงขอเชิญชวนมาเดินงานนี้ พูดคุยเจรจาธุรกิจกับเจ้าของตัวจริง ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นจัดเต็มเฉพาะในงานนี้เท่านั้น สำหรับงานนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดได้ราว 25 ล้านบาท” คุณวิมลณ์เกศ กล่าวทิ้งท้าย
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่ทำเงิน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นช่องทางรายได้ใหม่ วัยเกษียณที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้สร้างเม็ดเงิน รวมทั้งผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจมาเดินงานนี้ มหกรรมชี้ช่องรวย ครั้งที่ 19 “Vending Machine Business – ธุรกิจแฟรนไชส์ยุคใหม่ทำเงิน 24 ชั่วโมง จัดเต็มตลอด 4 วัน วันที่ 5–8 มีนาคม 2569 ณ M FASHION HALL 1 ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-915-4624, 062-845-9515
ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าคลิก >> https://forms.gle/zWn5gZZBCYh4VGFc7