(คลิป) แครกเกอร์ชีสหน้าทุเรียนกรอบ ช่วยเกษตรกรรับมือทุเรียนล้นตลาด รูปแบบสแน็กส่งออก

ทุเรียนผลไม้ที่ถูกจับตามองว่า เจอปัญหาเหมือนกับมะพร้าวน้ำหอมหรือไม่ เพราะมีการปลูกกันเยอะมากในระยะหลัง ซึ่งตลาดหลักทุเรียนไทยเวลานี้ คือ ประเทศจีน ซึ่งตลาดจีนแทบจะเป็นตลาดเดียว ที่รองรับทุเรียนสด จากประเทศไทย เพราะทุเรียนต่างจากผลไม้อื่นๆ ด้วยรสชาติและกลิ่นที่รุนแรง ทำให้ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ตลาดสแน็กเพื่อการส่งออก
ขายอัตถลักษณ์ความเป็นไทย
การแปรรูปทุเรียน จะเป็นทางออกช่วยระบายผลผลิตทุเรียนได้ ซึ่งรสชาติของทุเรียนแปรรูปต่างจากทุเรียนสด และหลายคนที่ไม่ชอบทุเรียน แต่ก็สามารถกินทุเรียนแปรรูปได้ วันนี้ พารู้จักกับ เจ้าของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป แครกเกอร์ชีสทุเรียน ของ “สุพีตรา เซี่ยงว่อง” บริษัท แพสชั่น อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด จากความตั้งใจที่ต้องการจะทำสินค้าส่งออกในรูปสแน็กที่มีจุดขาย
สุพีตรา เซี่ยงว่อง เจ้าของ บริษัท แพสชั่น อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ชีสหน้าทุเรียนกรอบ เล่าว่า จากความตั้งใจที่ต้องการจะทำสินค้าส่งออกในรูปสแน็กที่มีจุดขายที่บ่งบอกความเป็นไทย จากผลไม้ไทย ก็เลยเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนอบกรอบ เพราะทุเรียนมีความเป็นไทยแม้จะปลูกได้ในหลายประเทศแถบเอเชีย แต่เวลาหลายคนนึกถึงทุเรียน ก็มักจะนึกถึงทุเรียนจากประเทศไทย
ทั้งนี้ การได้นำขนมประเภทสแน็ก ไปขายต่างประเทศ ถ้าไม่มีจุดขายจะไปแข่งกับต่างประเทศได้ยาก เพราะทุกประเทศจะมีสแน็กของตัวเอง และส่งมาขายเหมือนกับประเทศไทย ซึ่งในส่วนของ แครกเกอร์ชีสทุเรียน ของเรามีจุดขาย เลือกใช้วัตถุดิบราชาผลไม้ของประเทศไทย เป็นทุเรียนหมอนทอง และยังให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีส่วนผสมของธัญพืช ด้วยตอบโจทย์ คนรักสุขภาพ และไม่ชอบกินทุเรียนสด แต่สามารถกินทุเรียนกรอบจากสแนกที่เรานำเสนอได้
คงความเป็นทุเรียนแม้กลิ่นจะแรง
จุดขายบ่งบอกความเป็นสแน็กทุเรียน
โดย แครกเกอร์ชีสหน้าทุเรียนกรอบ เป็นการทำแครกเกอร์ ที่มีหน้าเป็นธัญพืช ทุเรียนทอดกรอบ และชีส ซึ่งความเป็นทุเรียนยังคงเด่นชัด แม้เราจะใช้เป็นทุเรียนทอดกรอบ แต่กลิ่นของความเป็นทุเรียน ก็ยังคงอยู่ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเรา เพราะอยากขายสแน็กที่เป็นทุเรียน ถ้าไม่มีกลิ่นทุเรียนเลย ก็คงจะไม่ใช่สแน็กทุเรียน
อย่างไรก็ดี การที่มีกลิ่นของทุเรียน เด่นชัด ไม่ตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบกินทุเรียน โดยหลังจากเราได้ไปออกบูทในตลาตต่างประเทศ หลายคนไม่ชอบตรงกลิ่นของทุเรียน ที่อยู่บนสแน็กของเรา ทำให้เรายังไม่สามารถขายได้ในประเทศที่เรานำสินค้าไปนำเสนอสักเ่ทาไหร่ เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง อเมริกา หรือ ยุโรป ที่เราเคยไป
ทั้งนี้ ทำให้ตอนนี้ ต้องหันมาโฟกัสกับประเทศที่ รู้จัก และชื่นชอบทุเรียน อย่างประเทศจีน ซึ่งเราจะคาดหวังการส่งออกไปประเทศจีนเป็นหลัก เพราะประชากรของเค้าเยอะ เมื่อล่าสุดได้ไปออกบูทที่ประเทศจีน กับหน่วยงานภาครัฐ ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี หลังจากที่ลูกค้าได้ชิม ก็ชื่นชอบ และไม่ติดเรื่องกลิ่นทุเรียน
เลือกทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ
ในส่วนของทุเรียนที่เราเลือกใช้ เป็นทุเรียนหมอนทองทอดกรอบจากแหล่งผลิตในแถบภาคตะวันออก ซึ่งราคาค่อนข้างสูง ตามราคาตลาด แต่ให้รสชาติหวานมันกรอบอร่อย และส่วนของธัญพืช เราก็ไปหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เพราะต้องการทำสแน็กที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งออกได้ ตอนนี้ อยู่ในขั้นตอนการขอ อ.ย. และมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งออกขายต่างประเทศ ที่ผ่านได้มีการทดลองตลาดต่างประเทศมาบ้าง แต่ลูกค้าติดปัญหาเรื่องกลิ่นทุเรียน ทำให้ยอดขายยังไม่เป็นที่พอใจ เราก็เลยมุ่งเป้าเพื่อขายประเทศจีน เป็นหลัก ตามที่กล่าวมาข้างต้น
สำหรับสูตรของแครกเกอร์ชีสหน้าทุเรียนทอดกรอบ ส่วนหนึ่งคิดและลองผิดลองถูกเอง ทำขายมาได้ระยะหนึ่งหลายปี เน้นขายออนไลน์ และการออกบูท ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งตนเองได้ลาออกจากงานประจำมาตอนนั้นคิดว่าจะทำอะไรดี พอดี ครอบครัวสามี โดยคุณแม่สามีมีฝีมือในการทำขนมหวานไทย ปัจจุบันครอบครัว คุณแม่สามีทำขนมไทยแช่แข็ง ส่งร้านอาหาร เช่น ร้านเจียงลูกชิ้นปลา และ โชคดีติ่มซำ และอีกหลายๆ ร้าน
จากครอบครัวขนมไทยแช่แข็ง ส่งร้านอาหารดัง
ทั้งนี้ ที่คุณแม่ทำขนมไทยแช่แข็งส่งไปขาย ครอบครัวคุณแม่ทำตรงนี้มาได้ประมาณ 12 ปีแล้ว ซึ่งที่คุณแม่ทำขนมหวานแช่แข็ง เกิดมาจากมีคนมาติดต่อ ขอให้คุณแม่ทำ เพราะเห็นว่า คุณแม่เป็นชอบทำขนม ชอบทำอาหาร และแม่ก็จะพิถีพิถันในการทำอาหาร ทุกอย่างต้องออกมาดีที่สุด ถึงจะทำออกขาย ทำให้ร้านอาหารหลายแห่งเชื่อใจและสั่งขนมจากแม่มาตลอด
และแครกเกอร์ชีสหน้าทุเรียนกรอบ อันนี้ ตนเอง และทดลองทำกับคุณแม่ ก็ลองถูกลองผิดกันมา กว่าจะลงตัวใช้ระยะเวลาสักพักก่อนจะนำออกมาจำหน่าย ทดลองตลาดจากการไปฝากวางขายในร้านอาหาร บ้าง การออกบูทแสดงสินค้าบ้าง ขายออนไลน์ และอีกหลายช่องทาง แต่เป้าหมายของเรา คือ ตลาดส่งออก โดยได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ได้มีโอกาสนำขนมของเราไปออกบูทในต่างประเทศ ตามที่กล่าวมาข้างต้น และแม่ทำขนมไทยแช่แข็ง ส่งไปขายลูกค้าร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เราก็สามารถนำแครกเกอร์ชีสทุเรียนของเราไปวางขายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วย
มุ่งเป้าทำตลาดส่งออก
เนื่องจากยังเป็นช่วงเริ่มต้น ยอดขายก็ยังไมได้ดีหนัก เป็นช่วงของเราลงทุนมากกว่า ช่องทางการขายในประเทศ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก เพราะต้องการทำตลาดต่างประเทศให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ก่อน แต่ช่วงนี้ ก็เป็นการทำตลาดควบคู่กันไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แต่เลือกต่างประเทศ เพราะเห็นว่า ขนมของเรามีความไทย หลายประเทศชอบขนมจากประเทศไทย เราก็น่าจะนำความเป็นไทย ความเป็นซอฟพาวเวอร์ของเราออกไปขายต่างประเทศด้วย และยังได้ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียนให้ได้มีช่องทางในการระบายผลผลิตด้วย และนอกจากเกษตรกรปลูกทุเรียน ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดธัญพืชขายด้วย ถ้าสามารถส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้จำนวนมาก และในอนาคตจะได้มีขนม สแน็กจากประเทศไทยชนิดอื่นๆ ตามมา
