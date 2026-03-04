found & found เปิด Concept Store แห่งแรกใจกลางอารีย์ ยกระดับโมเดลค้าปลีก ด้านสุขภาพและความงาม

found & found บิวตี้เดสติเนชันด้านสุขภาพและความงามจากญี่ปุ่น–เกาหลี ภายใต้ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) เปิดตัว “found & found Concept Store” แห่งแรก ณ โครงการ Café Amazon Experience จุดเช็กอินแห่งใหม่ย่านอารีย์ ชูบทบาทร้านค้าปลีกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสบการณ์ผู้บริโภค” พร้อมพัฒนาโมเดลร้านจากพื้นที่ขายสินค้า สู่แพลตฟอร์มด้านสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ครบวงจร
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า found & found Ari พัฒนาต่อยอดจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่มองหามากกว่าจุดซื้อสินค้า แต่ต้องการ “พื้นที่ที่ตอบโจทย์ชีวิต” ในหลายมิติ ทั้งสุขภาพ ความงาม ไลฟ์สไตล์ รวมถึงด้านอารมณ์ความรู้สึก มาสู่การออกแบบร้านที่ ใช้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ฟังก์ชันการใช้งานจริง และการจัดวางพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมือง พร้อมขยายขอบเขตจากร้านบิวตี้ทั่วไป มาเป็นพื้นที่ดูแลตัวเองแบบครบวงจร ตั้งแต่สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Personal Care , Home & Living ไปจนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์และ แอ็กเซสซอรี สะท้อนทิศทางการเติบโตของ found & found ในฐานะแบรนด์ค้าปลีกสุขภาพและความงามยุคใหม่ที่พร้อมเข้าถึงผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน
ด้วยแนวคิด Immersive Experience ที่เปลี่ยนการเดินเลือกซื้อสินค้าให้กลายเป็นประสบการณ์ โดยออกแบบบรรยากาศร้านให้เข้าถึงง่าย โปร่งสบาย ผสมผสานความโมเดิร์นและมินิมอล พร้อมจัดวางสินค้าแบบเปิดโล่ง และแบ่งโซนตาม “ไลฟ์สไตล์” และ “อารมณ์การใช้งาน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ทำให้พื้นที่ค้าปลีกไม่ได้เป็นเพียงจุดซื้อสินค้า แต่เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตที่สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในระยะยาว
อีกหนึ่งจุดเด่นของ Concept Store แห่งนี้ คือการพัฒนาพื้นที่ทดลองสินค้า ที่ผสานการใช้งานจริงเข้ากับงานออกแบบ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ทดลอง และเรียนรู้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ ควบคู่การให้คำปรึกษาจาก Beauty Advisor ที่เข้าใจผู้บริโภคคอยช่วยแนะนำตามสภาพผิวและไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ found & found Ari ถูกวางบทบาทให้เป็นแลนด์มาร์กด้านสุขภาพและความงามแห่งใหม่ใจกลางเมือง พร้อมพัฒนาโมเดลร้านในรูปแบบพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง Café Amazon และ found & found ต่อเนื่องจากสาขารามคำแหง 129 สู่สาขาอารีย์ (คาเฟ่ อเมซอน เอ็กซ์พีเรียนซ์) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการและการเลือกซื้อสินค้าแบบไร้รอยต่อระหว่างธุรกิจ OR อย่างเป็นระบบ อีกทั้งขยายโมเดลเดียวกันไปยังสาขาวังน้อย (พีทีที สเตชั่น วังน้อย) ซึ่งกำลังเปิดให้บริการในช่วงเวลาเดียวกันนี้
ปัจจุบัน found & found เปิดให้บริการแล้ว 18 สาขา และบริการ Shelf in shop อีก 9 แห่ง ที่ยังคงแนวคิด “SIMPLE. EASY. EVERYSKIN.” เป็นแกนหลัก นั่นคือการทำให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องง่าย และเหมาะกับทุกคน ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่นและเกาหลี การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล และการเชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ผ่านระบบสมาชิก เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้บริโภคแบบต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมวางรากฐานการเติบโตของแบรนด์ในฐานะ แพลตฟอร์มค้าปลีกสุขภาพและความงามยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า ประสบการณ์ และความสัมพันธ์ มากกว่าการเป็นเพียงร้านค้าปลีกในเชิงโครงสร้างเดิม