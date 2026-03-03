แอดวานซ์ มาจิ้น คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัย ตลาดยังไปได้กับโซลูชั่นใหม่ ๆ

แอดวานซ์ มาจิ้น คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการ วางระบบ ออกแบบ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Smart Solution Smart Class room ,กล้องวงจรปิด เครื่องสแกนใบหน้า กล้องตรวจจับเปลวไฟป้องกันอัคคีภัย ชี้ ผลตลาดยังสดใส่ จากโซลูชันใหม่
คุณเกรียงวุฒิ วรุณสิน บริษัทแอดูวานซ์ มาร์จิ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Smart solution ,Network System, CCTV System โดยเปิดให้บริการรับติดตั้งระบบดังกล่าวมาเกือบ 20 ปี จุดเริ่มต้นที่มาให้บริการดังกล่าว มาจากความต้องการให้ บริษัทของตนเองมีความปลอดภัย (เคยถูกโจรกรรม) ตนเอง ได้สนใจเรียนรู้ระบบ และทำการติดตั้งด้วยตนเอง ต่อมาจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่าย หลังจากนั้นเริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยได้รับความไว้วางใจ และเชื่อมั่น จากการบริการ จึงได้ตัดสินใจ สร้าง Brand สินค้าของตนเองภายใต้ชื่อสินค้า “Advance Plus “ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
โดยเปิดให้บริการครั้งแรกที่ “ไทวัสดุ “สาขาบางนา ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เป็นสาขาแรก ในประเทศไทย การเติบโตในช่วงแรกถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก มีการเติบโตต่อเนื่อง เพราะการแข่งขันยังไม่สูงมาก ในระยะหลัง ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งกันไปแล้ว จึงหันมาโฟกัสในส่วนของงานบริการหลังการขายกับลูกค้ารายเดิม และลูกค้าใหม่ และเพิ่มโซลูชั่นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิดสแกนใบหน้า ,กล้องวงจรปิดจับควันไฟ ช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัย หรือ กล้องระบบ AI มากขึ้น โดยเน้นที่ การพัฒนาระบบ AI Gen 2 -3 เช่น กล้องที่สแกนใบหน้า เดิมรูปภาพสามารถสแกนได้ แต่ทุกวันนี้ กล้องถูกออกแบบมาเป็นระบบสแกนใบหน้าระบบ Bio Metric ไม่สามารถใช้รูปภาพสแกนเพื่อหรอกกล้องได้แล้ว
ในช่วง 2-3 ปี หลัง ลูกค้ามักจะเลือกใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า ในขณะที่หน้าร้าน มีผู้มาใช้บริการไม่มาก เท่ากับออนไลน์ ตนเองจึงตัดสินใจเลือกที่จะปิดช่องทางการค้าระบบ offline ปรับมาเป็น on line เต็มรูปแบบ ยอดขายค่อนข้างดี ส่วนลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่ต้องการใช้บริการ สามารถ เข้ามารับบริการได้ที่บริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 36/9 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ไม่ห่างจากไทวัสดุ บางนา( 2-3 กม.) ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก การทำตลาดออนไลน์ ผลตอบรับอยูในเกณฑ์ดี
เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย และสนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้งานระบบ on line ที่ทางบริษัทพยายาม ทำให้มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ในส่วนของผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่ได้กระทบมากนัก แต่เราก็พยายามปรับตัว โดยนำระบบเทคโนโลยีใหม่ เข้ามา และเพิ่มในส่วนของเซอร์วิส และงานบริการที่ดีช่วยให้ลูกค้าไว้วางใจ ที่จะเรียกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาค่าบริการ ไม่ได้เพิ่ม ราคาจะเท่ากับราคาในท้องตลาด ทั่วๆ ไป แต่ลูกค้าจะได้ funsion การใช้งานที่เหนือกว่า Brand อื่นๆ ที่ผ่านมาเรามีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น โรงงาน โรงแรม โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สถานที่ราชการ บริษัทเอกชน บริษัทมหาชน โครงการหมู่บ้าน กลุ่มปิโตเคมี อู่ต่อเรือ และเรือข้ามฝาก เป็นต้น
ติดต่อ โทร.02-116-7489