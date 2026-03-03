DEE Q OLO ASSET โรงงาน OEM ครบวงจร ผลิตแบรนด์สุขภาพและความงาม

DEE Q OLO ASSET โรงงาน OEM/ODM ที่ช่วยผู้ประกอบการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามแบบครบวงจร พร้อมทีม R&D มาตรฐาน GMP และที่ปรึกษาธุรกิจตั้งแต่วันแรก
โรงงานผลิตสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม ในยุคนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เหมือนในอดีต เพราะการแข่งขันที่สูงมาก ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ และไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้เอง ทางผู้ผลิตเอง จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้ลูกค้าที่พร้อมจะลงทุนผลิตสินค้ากับทางโรงงาน รู้สึกถึงโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น ทั้งเจ้าของแบรนด์ และผู้ผลิต ต้องร่วมมือและเดินไปด้วยกัน อย่างมั่นคง
DEE Q OLO ASSET โรงงาน OEM/ODM ที่ชูแนวคิด ที่ไม่ได้ผลิตเพียงอย่างเดียว แต่ พร้อมจะเดินเคียงข้าง และเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามแบบครบวงจร พร้อมทีม R&D มาตรฐาน GMP และที่ปรึกษาธุรกิจตั้งแต่วันแรก
คุณปุ๋ย (นิพา เดชมา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีคิวโอโล่แอสเซทจำกัด เล่าถึง DEE Q OLO ASST ว่า เป็นโรงงานผู้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามแบบครบวงจร ซึ่งรับผลิตทั้งในรูปแบบของ OEM และ ODM และในส่วนของ OEM บริษัทฯ ของเรายังทำงานแบบพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ร่วมกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซึ่งต้องการสร้างแบรนด์ที่กำลังเริ่มต้น และลูกค้าที่มีแบรนด์อยู่แล้ว และต้องการจะ ขยายตลาด
ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ทำงานกับผู้ประกอบการจำนวนมาก เราพบสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ“จุดเริ่มต้นไม่ได้สวยงามเสมอไป” คนส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากความพร้อม แต่เริ่มจากความอยากทำ หลายคนเข้ามาหาเราแล้วพูดคล้ายกันว่า “อยากมีแบรนด์ค่ะ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง”“มีไอเดีย แต่ไม่แน่ใจว่ามันทำได้จริงไหม”
โดยปัญหาจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องสูตร แต่คือเขามองภาพธุรกิจไม่ออก นั่นคือเหตุผลที่ดีคิวโอโล่แอสเซท ในฐานะ โรงงาน OEM ที่มากกว่าการผลิต ไม่ได้ทำหน้าที่แค่โรงงานผลิต แต่ช่วยวางโครงสร้างให้ธุรกิจตั้งแต่วันแรก สำหรับผู้ที่เข้ามาหาเรา
คุณปุ้ย เล่าว่า ปัญหาที่พบบ่อย ส่วนใหญ่โฟกัสที่ตัวสินค้า แต่ยังไม่ได้คิดเป็นระบบธุรกิจ อยากได้ครีมดี ๆ หนึ่งตัว แต่ยังไม่รู้ว่าต้นทุนควรอยู่เท่าไรถึงจะตั้งราคาขายได้ ยังไม่เผื่อกำไร การตลาด หรือค่าใช้จ่ายแฝง ยังไม่เข้าใจขั้นตอนกฎหมาย และไม่รู้ว่าควรเริ่มผลิตจำนวนเท่าไรถึงจะเหมาะสม บางคนเลือก โรงงาน OEM จากราคาอย่างเดียว ลอตแรกดี ลอตต่อมาคุณภาพเปลี่ยน สุดท้ายลูกค้าเคลม เสียทั้งเงินและความเชื่อมั่น เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจหรือเพิ่งเริ่มเป็นเจ้าของแบรนด์
โดยดีคิวฯ เราไม่เริ่มจากคำถามว่า “อยากได้สูตรแบบไหน” แต่เริ่มจาก อยากขายใคร อยากวางแบรนด์ในระดับราคาไหน มีงบประมาณและความเสี่ยงที่รับได้เท่าไร ในฐานะ โรงงาน OEM ที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ เราช่วยคำนวณให้เห็นภาพจริง ต้นทุนควรอยู่ระดับไหน ควรผลิตกี่ชิ้น เริ่มกี่ SKU ถึงจะบริหารง่าย เราอยากให้ผู้ประกอบการเข้าใจตัวเลขก่อนลงทุน
ทางบริษัท ดีคิวฯ ได้ให้ข้อคิดในการทำธุรกิจสุขภาพและความงาม สิ่งแรกต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพ ถ้าลอตแรกมีปัญหา โอกาสอาจหายไปทันที ซึ่ง ดีคิวฯ ในฐานะ โรงงาน OEM ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต จึงเข้มงวดกับการคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้การเปิดตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง
สรุปหัวใจสำคัญของการทำ แบรนด์ สิ่งแรก คือ แก้ปัญหาให้ชัด สร้างจุดเด่นที่แตกต่าง และสร้างความเชื่อมั่นระยะยาว โดยแนวคิดเหล่านั้นสะท้อนออกมาในตัวสินค้าอย่างชัดเจนของแต่ละแบรนด์
สำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องพร้อมทุกอย่างก่อนเริ่ม แต่ควรเริ่มอย่างมีระบบ ซึ่ง บริษัทฯ ช่วยวางโครงให้ ถ้ากังวลเรื่องความเสี่ยง เราช่วยคำนวณให้ ซึ่งการสร้างแบรนด์ไม่ควรต้องลองผิดลองถูกเพียงลำพัง ถ้าเลือกโรงงาน OEM ที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น ช่วยทุกคนวางแผนและเดินไปด้วยกัน
คุณปุ้ย เล่าว่า ในส่วนของการผลิต ทางบริษัทฯ เรามีทีม R&D (Research & Development) ที่ประกอบด้วยนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ทำงานภายใต้กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบสูตร การทดสอบเสถียรภาพ (Stability Test) การทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test) ไปจนถึงการประเมินความปลอดภัยก่อนการผลิตจริง
การพัฒนาสูตรของเราจะ คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ในระยะยาว ทั้งด้านประสิทธิภาพ ต้นทุน และการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องข้อกฎหมาย ดดยโรงงานดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน (Quality Control) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อให้แต่ละลอตการผลิตมีความสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ผ่านการผลิตของเราจะผ่านการทดสอบเพิ่มเติมตามประเภทสินค้า เช่น
Microbiological Test Heavy Metal Test Preservative Efficacy Test (Challenge Test) Irritation Test ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญการทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะด้านตามคุณสมบัติที่ต้องการเคลม
ในด้านการรับรองมาตรฐาน การดำเนินการขอเครื่องหมาย Halal เพื่อรองรับตลาดมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดของลูกค้า และได้รับรองมาตรฐาน ASEAN GMP (Good Manufacturing Practice) และมีทีมที่ปรึกษาคอยช่วยวางโครงสร้างธุรกิจ วิเคราะห์ต้นทุน วางแผนจำนวนการผลิตที่เหมาะสม และให้คำแนะนำด้านเอกสารและข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องตั้งแต่วันแรก เราเชื่อว่าความพร้อมของระบบหลังบ้าน คือสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงให้เจ้าของแบรนด์ และทำให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคง ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวที่สวยงาม แต่คือความยั่งยืนในระยะยาว
ช่องทางติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/DQOLOASSET
โทร : 02-184-7885