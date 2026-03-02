PO Care กันแดดแบรนด์ไทยที่เติบโตจากร้านจริง พัฒนาครีมกันแดดคุณภาพ เข้าใจอากาศเมืองไทย

ครีมกันแดด สินค้าตัวแรกๆ ที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ต้องการอยากจะลงทุนสร้างแบรนด์พิจารณา เพราะประเทศไทยเมืองร้อน และการผลิตไม่ได้ซับซ้อนมาก โอกาสการขายไม่ยากเหมือนกับสกินแคร์ในรูปแบบอื่นๆ ทางโรงงานผู้ผลิต พี.โอ.แคร์ เปิดตัวแบรนด์ครีมกันแดด เน้นจุดขาย แบรนด์คนไทยพัฒนาเพื่อคนไทย เข้าใจอากาศร้อนชื้นแบบไทย พร้อมต่อยอดแนวคิดธุรกิจและความยั่งยืนด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณปุ๋ย (นิพา เดชมา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.โอ.แคร์ (ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย PO Care ครีมกันแดด เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากคำถามง่าย ๆ ค่ะว่า ทำไมของที่จำเป็นอย่าง ครีมกันแดด ถึงยังเป็นสินค้าที่หลายคนต้องคิดก่อนซื้อกันแดดเป็นสิ่งที่ควรใช้ทุกวัน และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในประเทศที่มีแดดแรงอย่างไทย แต่ในตลาดมี ครีมกันแดด ที่คุณภาพดีแต่ราคาค่อนข้างสูง ทำให้บางคนใช้ฟแบบกลัวเปลือง หรือรอช่วงลดราคาเราเลยตั้งใจทำแบรนด์พีโอแคร์ให้เป็น กันแดดแบรนด์ไทย ที่คุณภาพแข่งขันได้ แต่ราคาอยู่ในระดับที่คนทั่วไปใช้ได้ทุกวัน ไม่ต้องคิดมาก และซื้อซ้ำได้อย่างสบายใจเราไม่ได้ทำของถูกที่สุด แต่ทำครีมกันแดดที่คุ้มค่าในระยะยาว
ในช่วงแรกเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พี่ปุ๋ยขับรถกระบะไปส่งของเองตามร้าน Local ไปคุยกับเจ้าของร้านเอง และยืนดูพฤติกรรมลูกค้าหน้าชั้นวางจริง ๆ โดยเฉพาะโซน กันแดดหน้าและครีมกันแดด ว่าลูกค้าเลือกอย่างไรพีโอแคร์ไม่ได้เริ่มจากงบการตลาดใหญ่ แต่เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า และเรียนรู้จากความต้องการของลูกค้าที่หน้าร้านสิ่งที่ได้คือความเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละพื้นที่กังวลเรื่องอะไร ตัดสินใจซื้อครีมกันแดดจากปัจจัยใด และคาดหวังอะไรจากกันแดดแบรนด์ไทย ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาสินค้าพีโอแคร์ในเวลาต่อมา
สำหรับ SME เงินสดคือเรื่องสำคัญที่สุด สำหรับช่วงแรกเรามีความผิดพลาดในเรื่องคุมต้นทุน เพราะแทบไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ซึ่งทำให้เราเรียนรู้ว่า การผลิตสินค้าอย่างครีมกันแดดต้องควบคุมต้นทุนอย่างละเอียด ไม่ผลิตเกินกำลัง ไม่ขยายเร็วเกินศักยภาพ และบริหารรอบการหมุนเงินให้สอดคล้องกับยอดขายของกันแดดหน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงก่อนความเร็ว เพราะการเติบโตที่ดีต้องไม่กระทบเสถียรภาพของธุรกิจ
แนวคิดนี้ทำให้กันแดดแบรนด์ไทยของเราเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่มีฐานที่แข็งแรง
โดยจุดแข็งของพีโอแคร์คือการพัฒนาสินค้าจากเสียงลูกค้า ณ จุดซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มกันแดดหน้า
เราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง และร้านท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้เข้าใจสภาพผิวในอากาศร้อนชื้น เข้าใจความกังวลเรื่องความมัน เหงื่อ และการอุดตันจากครีมกันแดดความเข้าใจนี้ทำให้เราพัฒนา ครีมกันแดด ที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง ไม่ใช่แค่ดีบนฉลาก แต่ใช้ได้จริงในทุกวัน
โดยการแข่งขันในตลาดมีแบรนด์ที่แข็งแรงหลายราย รวมถึงแบรนด์ครีมกันแดดจากต่างประเทศ สำหรับพีโอแคร์ เราโฟกัสที่จุดยืนของเราให้ชัด คือการเป็นกันแดดแบรนด์ไทยที่เข้าใจชีวิตจริงของคนไทย เราเติบโตจากร้าน Local และพัฒนาสูตรกันแดดหน้าจากเสียงลูกค้า ณ จุดซื้อจริง ๆ นั่นคือความชัดเจนของเรา
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ธุรกิจชะลอตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่า ธุรกิจไม่มีทางเป็นเส้นตรงแม้แต่ตลาดครีมกันแดดก็มีช่วงขึ้นลง เวลายอดขายกันแดดหน้าชะลอ เราไม่รีบแก้ด้วยการลดราคาอย่างเดียว แต่กลับไปดูข้อมูลหน้าร้าน พูดคุยกับคู่ค้า และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการสื่อสารที่ใกล้ชิดช่วยให้กันแดดแบรนด์ไทยของเราผ่านช่วงท้าทายมาได้หลายครั้ง
การทำตลาดของเน้นสื่อสารชัดเจนว่า P.O.Care ถูกสร้างขึ้นเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะครีมกันแดดและกันแดดหน้า สำหรับชีวิตจริงของคนไทย ทุกการตัดสินใจต้องยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นี่คือหลักคิดที่ทำให้กันแดดแบรนด์ไทยของเราเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยเราเริ่มจากกันแดดหน้าเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลผิว เมื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เราจึงต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านครีมกันแดด ไปสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในภาพรวม แต่ยังคงจุดแข็งของกันแดดแบรนด์ไทยที่เหมาะกับอากาศร้อนชื้น
นอกจากนี้ ทุกสูตรของเราเลือกใช้สารกันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการัง ไม่ทำลายสัตว์น้ำ เพราะเราเชื่อว่า กันแดดแบรนด์ไทยที่ดี ไม่ควรดีแค่กับผิว แต่ควรดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในด้านบรรจุภัณฑ์ เราเลือกใช้พลาสติกที่มีส่วนนำไปรีไซเคิลได้ หรือพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาแล้ว เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าแม้สิ่งที่ทำจะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยมากๆ แต่หากทุกแบรนด์ช่วยกันคนละก้าว ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อโลกใบนี้ได้ในระยะยาว การเติบโตของธุรกิจจึงไม่ใช่แค่เรื่องยอดขาย เพียงอย่างเดียว แต่มันคืการเติบโตอย่างรับผิดชอบไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
ช่องทางติดต่อ
Website : pocare.net
Tiktok : https://www.tiktok.com/@pocarethailand